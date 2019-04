10 overwegingen bij het kiezen van een high-productivity platform

Op het eerste gezicht lijken alle platformen inwisselbaar, maar dat is zeker niet het geval. Zo bieden traditionele low-code platformen bijvoorbeeld geen serverloze architectuur, front-end tools die een native gebruikservaring geven, een uitgebreide low-code backend integratie met zakelijke data, of apps en authenticatiemechanismen. Snelheid en efficiëntie zijn hierin de kernwoorden. Maar hierbij moet je wel opletten voor de tien meest voorkomende valkuilen.

1. Laat je niet beperken door een industriedomein

De keuzemogelijkheden binnen technologie hebben zich in hoog tempo vermenigvuldigd. Dat zorgt ervoor dat het weinig zin heeft om je te richten op statische domeingrenzen wanneer je een keuze moet maken tussen verschillende platformen - des te meer omdat veel industriedomeinen al overlap vertonen. Technologie verandert continu, wat betekent dat je vooral dient te kijken naar het geheel en je dus niet moet beperken tot specifieke domeinen. In de eerste plaats is het belangrijk je eigen technische en business-specifieke voorwaarden te bepalen. Bovendien moet je het totaalplaatje bekijken: zo kun je webontwikkeling bijvoorbeeld niet los zien van je mobiele strategie.

2. Richt je niet op afgebakende of beperkende tools

Veel platformontwikkelaars pakken graag uit met hun gebruik van 'standaardtalen' en 'geïntegreerde standaardoplossingen'. Laat je hier echter niet door verblinden: instappen in proprietary tools van nicheverkopers is altijd een slecht idee. Voor een ontwikkelaar is het immers belangrijk dat de tools die hij gebruikt transparant zijn en tonen waar de code verstopt zit. Het laatste waar zij op zitten te wachten is een silo low-code-omgeving die lijnrecht staat tegenover de manier waarop hun overige tools werken.

3. Luister naar je ontwikkelaars

Wanneer je zoekt naar een oplossing voor ontwikkelaars, luister dan in de eerste plaats naar de ontwikkelaars die deze tools moeten gaan gebruiken. Het werkt averecht om hen op te zadelen met een platform dat hen beperkt in hun mogelijkheden. Ter illustratie: er heerst vrij veel verwarring tussen 'low-code' en 'no-code' - waarbij deze laatste geschikt is voor de gewone computergebruiker die zeer basale apps wil kunnen ontwikkelen. Maar deze beperkte tools werken de professionele ontwikkelaars alleen maar tegen; ook al was het achterliggende doel van deze platformen om het hen gemakkelijker te maken.

4. Investeer in je ontwikkelaars

Het kan verleidelijk zijn om bepaalde aspecten van de ontwikkeling neer te leggen bij business medewerkers - vandaar de term Citizen developer ¬. Maar de realiteit van de meeste organisaties is dat zij hun medewerkers niet willen inzetten voor de ontwikkeling van apps. Feit is dat een citizen developer daarmee in veel gevallen opereert als een front-end developer. In deze situatie is de keuze voor low-code mogelijkheden voor deze front-end ontwikkelaars begrijpelijk, zolang dit geen belemmering vormt voor de controle of flexibiliteit van de ontwikkelaar. Daarbij is het nog steeds van groot belang dat de business medewerkers een efficiënt deel uitmaken het definiëringsproces en inspraak hebben in het user design. Daarom is het noodzakelijk om goede communicatie- en samenwerkingsmogelijkheden te bieden en is het aan te raden om deze te integreren in een proof of concept of testfase, terwijl je het ontwerp van het datamodel en de daadwerkelijke ontwikkeling aan de professionals overlaat.

5. Neem geen genoegen met een hybride mobiele oplossing

Bij het ontwikkelen van een app voor mobiele devices, kiest men tegenwoordig vaak tussen twee opties: aparte apps per platform, of een hybride oplossing waarbij je voor één platform ontwikkelt, en voor het andere gebruik maakt van een containeroplossing. De eerste optie is duur, en de tweede is traag, inefficiënt en achterhaald. Deze keuze gaat ook voorbij aan de mogelijkheden van NativeScript- en React Native-platformen. Daarmee bouw je één app die native werkt op zowel iOS als Android, waarbij je slechts één codebasis hoeft te onderhouden.

6. Bouw niet op legacy technologie

Hoewel deze tip logisch lijkt, is het dat niet altijd: je bouwt met nieuwe technologie namelijk nooit verder op de legacy-architectuur die aanwezig is. Toch zien nog maar weinig organisaties app servertechnologie als legacy technologie. Wat het nog verwarrender maakt, is dat veel van deze oplossingen werden ondergebracht in containers met behulp van Docker en Kubernetes. De tip is eenvoudig: bouw nooit op legacy technologie; je wilt tenslotte niet beginnen met een achterstand.

7. Vergeet backend-diensten en -integratie niet

Front-end tools zijn van groot belang, maar vergeet niet dat de back-end eveneens een belangrijke rol vervult. Bestaande enterprise-systemen zijn niet ontworpen voor moderne mobiele belasting, waardoor deze de noodzakelijke back-end processen in gevaar kunnen brengen. Dankzij de slimme caching-processen van low-code-oplossingen kun je dit potentiële probleem vermijden.

8. Vergeet niet dat low-code kan dienen om te moderniseren

In het ontwikkelen van een app is het natuurlijk leuker om tijd te spenderen aan het uitwerken van nieuwe mogelijkheden dan aan het onderhoud van bestaande infrastructuur. Eén manier om bestaande investeringen meer te laten opbrengen is het offline beschikbaar maken van mobiele support voor legacy systemen. Zo kun je bijvoorbeeld bij een bestaande applicatie gaan kijken naar welke functies het meest gebruikt worden om deze vervolgens uit te bouwen tot een opzichzelfstaande applicatie. Wanneer je gaat nadenken over hoe een platform een gefaseerde, incrementele modernisatie teweeg kan brengen, haal je al meer rendement uit dezelfde investering.

9. Behandel IoT, AI en Analytics niet als silo's

Beslissingen per domein nemen lijkt misschien eenvoudiger, maar dit leidt onvermijdelijk tot afzonderlijke silo's. Bovendien spelen deze domeinen altijd op elkaar in. Zo zijn ontwikkelaars bijvoorbeeld geen data scientists, maar wanneer ze bepaalde basiskennis meekrijgen, kunnen ze op voorhand al beter rekening houden met wat er nodig is voor een applicatie. Op die manier breng je verschillende disciplines samen wat problemen achteraf voorkomt.

10. Verlies de toekomst nooit uit het oog

Wat je op dit moment nodig hebt, kan morgen overbodig zijn. Daarom is het belangrijk om nooit uitsluitend te ontwikkelen met het oog op de huidige vraag. Zo moet je nu al rekening houden met de manier waarop IoT-data moet worden behandeld in de toekomst; bijvoorbeeld met een architectuur die events behandelt met een cloud-gebaseerde aanpak tegenover events die worden verscheept naar een bestaande architectuur.

Mark Troester is Vice President of Strategy bij Progress