Mensen moeten ideeën kunnen omzetten in apps

Mendix CEO Derek Roos: 'IT en software zijn overal in de toekomst, democratisering is nodig.'

Als je op de website van Mendix kijkt, dan zie je duidelijk dat men zich afzet van concurrent Outsystems. Er is een hele pagina gewijd aan waarom Mendix anders (zelf zal men uiteraard zeggen 'beter') is dan de rode concurrent. Nu komen we dat soort vergelijkingen wel vaker tegen op websites van leveranciers, maar al snel tijdens ons gesprek blijkt dat de verschillen tussen deze twee spelers fundamenteel zijn. Het is dus zeker meer dan alleen maar obligaat afzetten tegen een andere partij, zoals we verderop zullen zien.

De reden waarom Roos is gestart met Mendix komt overigens juist wel heel goed overeen met waarom Paolo Rosado Outsystems heeft opgericht. Dat is namelijk frustratie en ergernis over hoe software-development ging. Roos zat hierbij tussen de klant en IT in en werd continu van beide kanten geschopt. Het probleem was dat het allemaal maatwerk moest zijn, maar dat het niet duidelijk was wat er nodig was. Tegen de tijd dat men een product had ontwikkeld, waren de wensen alweer veranderd. Dat schoot dus niet op.

De problemen zaten volgens Roos overigens niet alleen in de traagheid waarmee er applicaties gebouwd werden, maar ook in de communicatie. Als het niet duidelijk is wat je wilt als klant, dan kan een ontwikkelaar ook niet iets bouwen wat aan de eisen voldoet.

Derek Roos, CEO van Mendix

IT bestaat niet meer in de toekomst, of is juist overal

Centraal in de benadering van de development-markt door Mendix staat het idee dat IT in de toekomst eigenlijk niet meer bestaat. Dat wil zeggen, we zijn langzaam maar zeker naar een situatie aan het bewegen waarin IT overal is en dus ook eigenlijk nergens meer is. Het is 'pervasive', zoals Roos het uitdrukt. Het is verweven met en in alles wat een bedrijf doet. Tot op zekere hoogte wordt ieder bedrijf een softwarebedrijf. Daar moeten organisaties ook op ingericht worden, met name als het gaat om de ontwikkeling van de software die bedrijven leveren.

Ter ondersteuning van zijn stelling dat alle bedrijven software gaan leveren, noemt Roos het voorbeeld van de servitization van een leverancier van lampen voor kassen. Door daar sensoren in te bouwen, kunnen er data worden verzameld. Op basis van die data kan er een nieuwe dienst aangeboden worden aan afnemers van die lampen. Om die nieuwe dienst goed neer te zetten, zal er software voor ontwikkeld moeten worden.

Mendix World brengt C-level, IT en business bij elkaar Tijdens het gesprek benadrukt Roos meerdere keren dat het hem vooral gaat om de ontwikkeling van low-code als ontwikkelplatform van de toekomst. Uiteraard wil hij dat Mendix hier een belangrijke rol in speelt, maar het gaat hem toch echt om het samenbrengen van de mogelijkheden die low-code biedt. Vandaar dat hij aan het eind van ons gesprek refereert aan Mendix World, dat op 16 en 17 april gehouden wordt in Rotterdam. Hier kan volgens hem iedereen terecht, van C-level via IT tot aan de business, om inzichten op te doen over low-code als ontwikkelomgeving. Je kunt daar niet alleen diep in de materie zelf duiken, maar ook inzicht krijgen in hoe je een organisatie optimaal inricht voor low-code bijvoorbeeld.

Meer mensen erbij betrekken

Als je vanuit het idee vertrekt dat alle bedrijven softwarebedrijven worden, dan is het ook logisch dat je probeert om meer mensen dan alleen de developers binnen een organisatie aan de slag te laten gaan met de ontwikkeling van software. Roos noemt dit zelf het 'democratiseren van de ontwikkeling'.

Op dit punt wijkt men bij Mendix fundamenteel af van hoe bijvoorbeeld Rosado van Outsystems hier tijdens een gesprek dat we eerder met hem hadden over sprak. Die stelde namelijk juist dat het doel van low-code ontwikkeling niet zozeer is om meer mensen in te kunnen schakelen bij de ontwikkeling van applicaties, maar om het proces sneller te laten verlopen. Daarvan stelt Roos juist dat dit niet het doel is van Mendix. Dat de ontwikkeling onder de streep sneller gaat, is uiteraard wel een prettige bijkomstigheid.

In eerste instantie zou je wellicht denken dat je deze twee benaderingen als twee kanten van dezelfde medaille kunt zien. Maar wat ons betreft is dit niet per definitie waar. Als je meer focust om getrainde developers sneller te laten werken, leg je andere accenten dan wanneer je ook mensen die niet als zodanig getraind zijn aan de slag wilt laten gaan met development. Denk hierbij onder andere aan gebruiksgemak.

Bedrijfsproblemen oplossen

Let wel, het is bij Mendix ook zeker niet het doel om van iedereen een developer te maken. Dat zou ook helemaal niet praktisch zijn. Men wil vooral de drempel lager maken.

De grote uitdaging is namelijk, aldus Roos, dat de problemen op het gebied van development veel meer worden dan alleen dat. Het zijn inmiddels bedrijfsproblemen geworden. En over dat soort problemen hebben veel meer mensen ideeën dan alleen developers. Deze ideeën moeten door die mensen zelf zoveel mogelijk omgezet kunnen worden in applicaties.

IT wordt strategisch, net als HR

Binnen organisaties moet men uiteraard ook op strategisch niveau inspringen op de trend dat IT steeds minder een op zichzelf staande unit wordt. IT moet ervoor zorgen dat mensen oplossingen kunnen creëren, aldus Roos. Het is niet meer per se zo dat die oplossingen door IT worden aangereikt aan mensen in de organisatie.

Deze benadering heeft ook gevolgen voor de CIO, stelt Roos. Die moet veel meer richting de business denken als het gaat om leiderschap, dus denken over wat de mensen in de organisatie nu daadwerkelijk willen. De CIO moet IT gaan behandelen als HR. Het is veel meer een strategisch verhaal geworden dan een technisch verhaal. Dat betekent volgens Roos ook dat de CIO dingen uit handen moet gaan geven. Hij of zij krijgt meer de rol van enabler.

Snelheid belangrijker dan perfectie, ook binnen organisaties

Low-code draait voor een belangrijk deel om het versnellen van de ontwikkeling van software. Of je dit nu doet door hetzelfde aantal developers sneller te kunnen laten werken, of door meer mensen aan de slag te laten gaan met een platform, dat maakt op zich niet zoveel uit. Waar het om gaat, is dat de huidige tijd vraagt om het prioriteren van snelheid boven perfectie.

Dat is uiteraard niet altijd even eenvoudig. Niet voor de CIO, maar ook niet voor de ontwikkelaars. Maar omdat er tegenwoordig in sprints en dus modulair ontwikkeld wordt, is good enough volgens Roos te verkiezen boven perfection. Agile development betekent dat er aan CI/CD gedaan wordt, dus dan is het beter om snel te starten met het deployen van code die goed genoeg is dan wachten tot alles perfect is. Perfectie lijkt ons overigens sowieso een moving target, getuige de frustratie die aan de wieg stond van de oprichting van Mendix, dus erop mikken is nagenoeg onmogelijk.

De prioritering van snelheid heeft uiteraard ook tot gevolg dat er regelmatig applicaties worden gebouwd die nooit 'in productie' gaan. Dat is niet erg, zolang ook het mislukken maar snel gebeurt. Roos laat een voorbeeld zien van Enexis, het bedrijf dat zich onder andere bezighoudt met de elektriciteitshuisjes die je overal ziet staan. Die hebben 1500 mensen rondlopen die bezig zijn met apps, op allerlei manieren. Daar zitten niet verrassend ook behoorlijk wat applicaties tussen die men niet gaat gebruiken.

Toekomst: opschalen na overname door Siemens

We hebben inmiddels een duidelijk beeld gekregen van hoe we Mendix moeten positioneren in de markt. Tot slot vragen we Roos ook nog even naar de recente overname door Siemens. Vanuit het perspectief van Mendix vinden wij het op het eerste gezicht namelijk niet de meest logische overname. Vanuit Siemens kunnen we het een stuk beter begrijpen. Die hebben als industriereus niet meteen een 'hip' imago en kunnen wel een beetje Mendix gebruiken. Maar wat heeft Mendix aan de overname? Zijn ze niet bang om volledig overvleugeld te worden binnen het immense Siemens?

Roos geeft toe dat hij in eerste instantie ook dacht dat Mendix en Siemens niet echt compatibel waren. Siemens is juist het type speler dat ze aan het disrupten waren en zijn. Maar naarmate hij verder in de gesprekken kwam, veranderde hij van gedachten. Er is namelijk geen bedrijf dat meer data genereert dan Siemens, stelt hij. En data, daar kun en moet je wat mee als je applicaties ontwikkelt. Daarnaast is Siemens Software, waar Mendix nu onderdeel van is, een stuk verder dan je op het eerste gezicht zou verwachten. Zo gaat het onderdeel steeds meer richting de cloud, waar Mendix uiteraard ook sterk op inzet.

Mendix heeft vanuit Siemens ook een 'freedom to act' gekregen. Dat wil zeggen dat ze niet geïntegreerd gaan worden in het aanbod van Siemens, maar zelfstandig blijven opereren. Uiteraard blijft niet alles hetzelfde, want Mendix kan vanaf nu gebruik gaan maken van de enorme schaal van Siemens. De markt wordt in één klap een stuk groter.

Het is uiteraard afwachten of Mendix de bedrijfscultuur weet te behouden na de overname. Roos verwacht dat dit mogelijk is, gezien het feit dat ze zelfstandig kunnen opereren. Hij zal zich er in ieder geval sterk voor maken dat de kernwaarden van het bedrijf behouden worden. Wij zijn benieuwd naar wat de toekomst gaat brengen voor Mendix en zullen het bedrijf in ieder geval blijven volgen en er verslag van blijven doen.

