De beste online Python-cursussen

Python is een goede keus als je wilt beginnen met programmeren of een nieuwe taal wilt leren. Omdat de taal, in het leven geroepen door de Nederlandse programmeur Guido van Rossem, dichtbij natuurlijke taal is gebleven, is een script goed leesbaar met minder tekens en meer woordelijke toewijzingen als 'not', 'in' en 'for'. Python is niet voor niets de taal die opleidingen vaak als eerste geven: het is een goed beginpunt voor een aspirant ontwikkelaar.

Je vraagt je wellicht af wat je allemaal kunt met Python. Nou, het is de officiële taal van Google, is de drijvende kracht van Instagram, de hoofdtaal van de Raspberry Pi en het wordt zelfs gedraaid op chips die Intel test. Met de scripttaal kun je allerlei soorten taken automatiseren, van groot tot klein. Je kunt vrijwel alles dat je met andere talen ook kan, maar heeft een paar specifieke voordelen.

Het voordeel van Python

Veel van de voordelen zijn afkomstig van het enorme aantal library's dat sinds 1991 is verschenen. Deze kun je zien als tools of programma's die je behoorlijk wat werk besparen. Bijvoorbeeld library's als Request, BeautifulSoup en Scrapy, die gegevens halen van websites kunnen halen, of library's al Pandas, SciPy en NumPy om enorme datasets te behandelen en analyseren. Om deze reden gebruiken ontwikkelaars Python graag voor datawetenschap, statistiek, scraping en kunstmatige intelligentie, maar het is ook in opkomst in webdevelopment.

De relevantie van Python is voor de nabije toekomst ook duidelijk: in een onderzoek onder devs van programmeersite Stack Overflow kwam vorig jaar naar voren dat twee vijfde van de programmeurs op de site Python gebruikt (zie grafiek hieronder). De taal is gegroeid in populariteit, heeft C# ingehaald en staat nu op de zevende plaats van meestgebruikte talen.

Je vindt dan ook voldoende hulp, tutorials en een levendige online community om je te helpen in je queeste om te leren programmeren. "Trends in de populariteit van talen geven weer wat er breder in de softwaresector gebeurt", zegt Stack Overflows datawetenschapper Julia Silge. "Belangrijke verschuivingen, zoals de opkomst van Python, laten zien hoe datawetenschap en machine learning impact hebben in de echte wereld van echte bedrijven.

Python online leren

Als je een begin wilt maken en geen tijd (of geld) hebt om in de collegebanken plaats te nemen, is het mooi om te weten dat je een programmeertaal als Python prima online kunt leren. In dit artikel kijken we naar enkele goede basiscursussen die je met een abonnement of eenmalige betaling kunt doen. Sommige van deze cursussen heb ik zelf geprobeerd, andere heb ik gekozen op basis van wat ze aanbieden, hoe populair ze zijn en wat cursisten ervan vinden.

Beste op basis van abonnement

Websites als Coursera, LinkedIn's Lynda, Skillshare en andere bieden voor een maandelijkse bedrag cursussen die je in je eigen tempo kunt doorlopen. Je vindt hier van alles, van business tot fotografie, maar programmeren is ontzettend populair. Om die reden vind je meerdere opties om Python te leren op deze platforms. Ook bieden de meeste hiervan een gratis trial, zodat je kunt kijken of de cursus past bij je behoeftes voordat je overgaat tot betaling.

Python For Everybody Specialization

Prijs: 7 dagen op proef, daarna 42 euro per maand

Moeilijkheidsgraad: Beginner

Duur: Ongeveer 128 uur totaal

Deze cursus (met eventueel bijbehorend boek, niet verplicht) van Charles 'Dr. Chuck' Severance van de University of Michigan is geschikt voor mensen die nog nooit eerder hebben geprogrammeerd. Na een algehele introductie van programmeren met een focus op Python, ga je dieper met datastructuren, data van het web en werken met databases. De cursus geeft goed weer wat de kracht van Python is met grote datasets. De makers raden vier maanden lang acht uur per week aan om de cursus af te ronden.

Alles van Dr. Chuck is overigens open source en vrij beschikbaar onder een Creative Commons-licentie via onder meer zijn eigen website PY4E.com, dus je zou deze cursus ook helemaal zelf kunnen doorlopen aan de hand van video's en epub's, zelfs de lessen, het boek en de door de auteur gebouwde auto-grader zijn beschikbaar via zijn gratis website - je mist dan alleen een certificaat.

Learning Python with PyCharm

Prijs: 1 maand op proef, daarna 30 euro per maand

Moeilijkheidsgraad: Beginner

Duur: 2 uur en 30 minuten totaal

Van essentieel belang voor iedere programmeur is om te leren omgaan met een IDE, oftewel een Integrated Development Environment. In feite is dat een tekstverwerker voor code. Deze cursus van LinkedIn leert je de basics van Python met een van de meestegebruikte IDE's van deze taal: PyCharm.

DataCamp: Introduction to Python

Prijs: 9 beginnerscursussen op proef, daarna 26 euro per maand

Moeilijkheidsgraad: Beginner tot gevorderd

Duur: Verschilt per cursus, meestal 4 tot 10 uur elk

DataCamp is een online portal met regelmatig bijgewerkte cursussen die zich voornamelijk richten op datawetenschap met de talen R en Python. De site biedt verschillende vaardigheidsontwikkelingen en potentiële carrièrepaden voor Python-ontwikkelaars met meerdere cursussen met een specifieke focus, bijvoorbeeld programmeren, data-analytics of datawetenschap. Elke cursus heeft interactieve oefeningen, video's en overhoringen om je te helpen leren.

Je leert hier data te ontsluiten en ermee te werken middels statistische library's als Pandas en NumPy en het maken van grafieken om data te visualiseren. DataCamp heeft ook dagelijkse quizzen en projecten die je kunt aanvallen met praktijkdatasets. Zowel nieuwe programmeurs als ontwikkelaars die hun vaardigheden willen bijschaven zullen dit een interessante site vinden.

Beste op basis van eenmalig lesgeld

Als je eenmalig wilt betalen om toegang te blijven houden tot een specifieke cursus kun je terecht bij online cursussen van websites als edX, Udemy en Udacity. Dit zijn in de regel langere cursussen die meer behandelen dan de abonnementsdiensten. Laat je niet afschrikken door de hoge prijzen: er zijn regelmatig her en der aanbiedingen te vinden met kortingen tot 95 procent. Zo heeft Udemy momenteel een Valentijnsactie die fikse korting geeft.

Introduction to Python: Absolute Beginner

Prijs: Gratis, of $99 i.c.m. certificaat

Moeilijkheidsgraad: Beginner

Duur: 3 a 4 uur per week gedurende vijf weken

Microsoft maakte deze gratis toegankelijke cursus op edX om programmeren te promoten en een beeld van de taal te geven aan beginners. De basis van Python wordt je bijgebracht via de interactieve browsergebaseerde programmeeromgeving Jupyter Notebooks. Je leert hier enkele essentiële onderdelen van programmeren, zoals het hergebruiken van functies. Nadat je deze cursus hebt afgerond, kun je bij Microsoft terecht voor de vervolgcursus Introduction to Python: Fundamentals (eveneens gratis, of 99 dollar voor een certrificaat).

Introduction to Computer Science and Programming Using Python

Prijs: Gratis, of $75 i.c.m. certificaat

Moeilijkheidsgraad: Beginner voor gevorderden

Duur: 135 uur

MIT heeft deze cursus gemaakt voor edX en hij is perfect als je een introductie in informatica wilt hebben aan de hand van Python. De cursus begint met een globaal beeld van informatica, voor het op datawetenschap overstapt. De makers raden 9 weken lang 15 uur per week leren aan, wat het een veeleisendere opleiding maakt dan de meeste beginnerscursussen.

Instructeurs van de technische universiteit leren je programmeren met Python via lesvideo's, leesmateriaal en opdrachten. Net als op school word je regelmatig overhoord en moet je een eindopdracht maken. Wees gewaarschuwd: Dit is geen eenvoudige cursus en het vereist dat je al overweg kan met algebra.

Python and Django Full Stack Web Developer Bootcamp

Prijs: €199,99, valentijnsaanbieding: €11,99

Moeilijkheidsgraad: Beginner tot gevorderd

Duur: 40 uur

Wil je websites bouwen met web-apps, maar ook Python leren? Je hoedt niet te kiezen: deze cursus van Udemy biedt het allemaal. Je leert hoe je interactieve websites bouwt die mobielvriendelijk zijn met HTML, CSS en JavaScript. Python's Django-framework geeft je de back-end om data op te slaan voor persistent web-apps.

AI Programming with Python

Prijs: $599

Moeilijkheidsgraad: Beginner tot gevorderd

Duur: 80 uur

Een van de krachtigste toepassingen van Python schuilt in kunstmatige intelligentie en machine learning. Deze 'nanadegree' cursus van Udacity begint met de basics van programmeren en past opgedane kennis toe op het bouwen van een neuraal netwerk. De makers raden twee maanden lang tien uur per week aan om te leren.