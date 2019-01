UX is het verschil tussen succes en frustratie

Met de veranderingen van technologie zijn onze eisen sterk mee veranderd, zo betoogt Dave Anderson van Dynatrace. "Ik sprak laatst een vrij jong persoon die me vertelde niet van Uber te houden. Hoezo niet? Uber is fantastisch. Ik herinner me de tijd dat je een kwartier moest wachten op een taxi, die verkeerd reed, waarbij je niet wist hoeveel de rit zou gaan kosten, en gedoe met betalingen als je bij je bestemming bent. Dat is verleden tijd. Hoezo hou je niet van Uber?"

En dat had niets te maken met privacy-issues of de reputatie van het bedrijf als kwaadaardig concern, maar met simpele usability. "Ze vertelde me dat ze liever Lyft gebruikte. De reden was dat Lyft haar locatie direct precies bepaalde, terwijl je bij Uber vaak je locatie moet vastpakken en naar een ophaalpunt moet slepen. Serieus? Is dat het probleem? Je moet je vinger op het scherm zetten en de een paar millimeter slepen en dáárom is Lyft beter?" vraagt Anderson zich bijna buiten adem af.

Slechte UX drijf mensen weg

Anderson spreekt op het congres Perform in Las Vegas over een tijdperk waarin UX daarom neerkomt op millimeterwerk. Dynatrace richt zich op het monitoren van applicatieprestaties, dus het is logisch dat een dergelijk bedrijf evangeliseert over het belang van goed presterende toepassingen. Dat neemt niet weg dat hij gelijk heeft. We hebben het op Computerworld erg vaak over de kleine ergernissen die in een tijd waarin business gelijkstaat aan juiste inzet van technologie het verschil betekenen tussen succes en verlies.

Een tevreden gebruiker is een terugkerende klant. Aan de andere kant drijft ergernis mensen weg. Een vriendin van me weigert nog toestellen van HTC te kopen, vanwege haar slechte ervaring met een van diens toestellen die constant meldingen gaf van te weinig geheugen. Dat is begrijpelijk, je zit een jaar of langer met een smartphone te kijken en als die een suboptimale ervaring levert, ga je dat de maker nadragen. Ik heb iets soortgelijks met mijn BlackBerry KeyOne die gaat stotteren bij meer dan vijf openstaande apps vanwege gebrekkig werkgeheugen.

Klein issue, groot probleem

En eigenlijk is dat een bizarre klacht van me. Ik kan niet tegelijk de camera, WhatsApp, de galerij, browser en de rekenmachine open hebben, wat een First World Problem. Ik ben opgegroeid in een tijdperk zonder internet, laat staan de wondere wereld van apps in mijn boekzak. Maar wat UX betreft, is alles relatief. Bij mijn vorige toestel hoefde ik niet steeds alles af te sluiten om weer soepel te zijn of - de horror - de telefoon twee keer per dag te herstarten om hem functioneel te houden.

Het voorbeeld van gebruikers die zich ergeren aan piepkleine usability-issues en vervolgens overstappen op iets anders zal niemand onbekend voorkomen. De app die je steeds opnieuw vraagt om in te loggen, de website die je ingevulde velden kwijtraakt als je een stap teruggaat, het besturingssysteem dat een wachtwoord van LastPass niet direct kan kopiëren naar een invulveld, de streamingdienst die een minuut onbeschikbaar is terwijl je midden in een binge zit, het slimme apparaat dat even niks kan omdat het een update uitvoert - allemaal van die heel kleine klachten die een wereld van verschil maken als een concurrent het wél kan zoals je verwacht. Vaak moet ik denken aan dit bekende gifje dat zo mooi de frustratie weergeeft waar gebruikers vrijwel dagelijks tegenaan lopen:

Ik heb niet genoeg vingers om voorbeelden te tellen van zelfs bekende, grote producten die nogal wat kunnen verbeteren aan usability, dus hier valt nog een wereld te winnen. En dat is niet alleen door een goede designer te gebruiken (wat natuurlijk wel een primaire eis is) maar ook door de front-end te blijven bètatesten.

Menig leverancier vertelt vol trots hoe zijn werknemers de producten dogfooden, maar als ik sommige eindproducten zie waag ik dat te betwijfelen. Ik denk bijvoorbeeld aan een zeker groot enterprise cloudpakket dat interface-rariteiten heeft waarvan je je kunt afvragen hoe A) iemand het heeft kunnen bedenken en B) dat dit nog steeds in deze vorm bestaat.

Oplossingen

Een bedrijf als Dynatrace raadt natuurlijk zijn eigen producten aan als oplossing, maar welke tool je ook gebruikt, zorg ervoor dat je blijft testen. Tools als user heatmaps en session replays geven goede inzichten in op welke momenten gebruikers klikken of juist afhaken en zijn levensbelangrijke tools om de UX te kunnen blijven itereren. Open deur, inderdaad, maar gezien de vele praktijkvoorbeelden van twijfelachtige UX kun je je afvragen of sommige makers wel weten dat die deur er überhaupt is.

Een van de interessantere oplossingen die CTO Bernd Greifeneder presenteerde op de conferentie is bijvoorbeeld dat een product niet alleen detecteert wanneer een gebruiker gefrustreerd is, maar ook dat direct bijvoorbeeld een kortingsbon wordt gegenereerd met een excuusberichtje van de app of website. Dat soort simpele verbeteringen kan het verschil betekenen tussen een klant die terugkeert en eentje die je vervloekt en overstapt op een concurrent.

Want in een tijdperk waarin iedereen concurreert om de aandacht van de gebruiker, staat één frustratiemoment direct gelijk aan verlies.