9 blockchainvoorspellingen voor de komende jaren

Vorig jaar werd er veel geschreven over blockchain. Net name werd er veel aandacht besteed aan de tumultueuze cryptovalutakoersen waar bitcoin en andere tokens tachtig procent van hun waarde verloren. De crash bracht veel mensen in een mineurstemming en er heerst meer dan ooit scepsis over het nut van blockchain. Volgens een aantal onderzoekers die keken naar use-cases is er zelfs geen enkel nut te bedenken.

Ondertussen zijn er verschillende pilots geweest en zijn er zelfs productie-omgevingen die Distributed Ledger Technology (DLT) als blockchain gebruiken, maar voor zakelijk gebruik is blockchain nog steeds onbewezen in productie-omgevingen. Het lijkt erop dat we op Gartner's ''Trough of Disillusionment' afstevenen.

Maar dat betekent niet dat er niet nog steeds een potentie is dat bepaalde bedrijfsprocessen en zakelijke transacties op hun kop gezet gaan worden de komende jaren. In de komende jaren evolueert de technologie om schaalbaarder te zijn en interoperabel en gaan we om die reden meer toepassingen zien. We vroegen aan onderzoekslaboratoria, investeerders, stichtingen en analisten waar blockchain heengaat en hoe het zal evolueren.

1. Nationale valuta

"We gaan de eerste legitieme nationale cryptovaluta zien", zegt strategiehoofd Wes Levitt van Theta Labs "en die zal gekoppeld zijn aan fiatgeld van een G20-land. Er zal veel vraag zijn naar zo'n digitale asset, omdat het de voordelen ervan combineert met de stabiliteit van een valuta die wordt ondersteund door een overheid. We zien hier al enkele maanden veel geroezemoes over omdat overheden en regulerende banken hun toon veranderen. Er zijn er meerdere die er nu actief naar kijken, bijvoorbeeld de CBDC, de Central Bank Digital Currency."

2. Groei schaalbaarheid publieke ketens

"Tegen 2020 zullen de meeste permissioned blockchains aan een publieke blockchain gekoppeld zijn, middels een sidechain of virtual chain, maar de schaalbaarheid en operationele effectiviteit daarvan zal pas worden bewezen in 2022", denkt Gartner-analist Avivah Litan. "In zekere zin is een publieke blockchain beter beveiligd omdat je een gedecentarliseerde concensus hebt. Als je 10.000 knooppunten hebt die een transactie valideren, kun je zekerder zijn dat deze klopt in vergelijking met een blockchainnetwerk waar je een paar beheerders van hebt."

Opkomende oplossingen zijn voor de schaalbaarheidsvergroting volgens de analist zijn:

"Layer 2 'off chain' protocollen, die nu nog grotendeels in bèta verkeren. Denk aan Lighning Network voor Bitcoin, Plasma, Raiden Network en Liquidity Network voor Ethereum, State Channels, Truebit en andere. Deze oplossingen komen erop neer dat transacties van de hoofdketen worden gehaald naar een keten die niet wordt vertraagd door consensusprotocollen en datastructuren. Bij Bitcoin bijvoorbeeld, zou een gebruiker bitcoins off chain kunnen verplaatsen naar een stored value op het Lightning Network, dat een apart protocol gebruikt om de valuta te verplaatsen naar andere gebruikers. Als de gebruiker het Lightning-kanaal beëindigt, verhuizen de valuta weer naar de hoofdketen."

"Sidechains zijn blockchains die los van de hoofdketen opereren en op een bepaalde datum in de toekomst weer worden toegevoegd aan de blockchain. Sidechains zijn nog volop in ontwikkeling en kunnen de beveiliging van de rootketen gebruiken met verificatie (in het geval van Polkadot bijvoorbeeld) of door smart contract-regels die een gebruiker garanderen dat ze de tokens van de afgeleide keten op elk moment kunnen terugtrekken (zoals met de childchains van Ethereum Plasma). De sidechains kunnen op elk moment hun status updaten naar de rootketen om op dat moment vast te leggen. Ze kunnen ook in theorie transacties terugdraaien op enkel de sidechain, als dat voldoet aan bepaalde gebruikerseisen, voordat hij wordt bijgewerkt naar de root."

"Het komt er in feite op neer dat de publieke blockchain schaalbaarder gaat worden. Als dat eenmaal is gebeurd, zullen we permissioned of private transacties zien via de hoofdketen. Tegen 2023 worden publieke en permissioned blockchains samengevoegd op infrastructuurniveau, waarna ofwel publieke of private transacties er doorheen stromen."

3. Interoperabiliteit

Daarover gesproken, "de 'platformoorlog' tussen smart contract-systemen als Ethereum, EOS en Dfinity zullen geen duidelijk winnaar opleveren", voorspelt blockchaindeskundige Levitt. "Met de ontwikkeling van inter-blockchain communicatie verandert het model van een 'winner-take-all' naar een gedeelde marktplaats. Ons team heeft hier lang over gepraat tijdens de ontwikkeling van ons netwerk: mengen we ons in een strijd tussen VHS en Betamax? Onze CTO heeft dit besproken met andere groepen en we zien een trend richting interoperabiliteitsprotocollen, waardoor verschillende blockchains met elkaar kunnen praten."

"Deel van het probleem is dat verschillende specificaties niet noodzakelijkerwijs integreren met andere. Maar je kunt geen 500 eilandjes hebben die niet kunnen communiceren. Dat is te vergelijken met allemaal verschillende internetproviders, maar de klant van de ene kan niet de gebruiker van een andere benaderen. Daarmee heb je geen wereldwijd netwerk dat voor iedereen functioneert. Wat dat voor smart contract-platforms betekent? Op dit moment is het een harde wereld waar je hardcore fans hebt van bijvoorbeeld Ethereum of van EOS en die staan tegen over elkaar met de gedachte dat als ze willen winnen, de ander moet verliezen."

4. Digitaal stemmen

"Digitaal stemmen zal breder worden omarmd", denkt durfinvesteerder Jonathan Johnson van Medici Ventures. "Na een succesvolle pilot van Voatz in de Amerikaanse staat West Virginia afgelopen najaar om mensen in het buitenland te kunnen laten stemmen, zullen meer staten kijken naar manieren om burgers buiten de thuisstaat naar de stembus te brengen. Of denk aan stemmen voor personen met een functiebeperking. Maar als het wordt gebruikt voor deze use-cases, zullen andere burgers zich gaan afvragen waarom ook zij nog fysiek naar een stemlokaal moeten."

5. Facebook-asset

"Mark Zuckerberg heeft zich voorgenomen op cryptovaluta te bestuderen en dat leidt tot de integratie ervan met Facebook", vertelt Levitt. De vraag is of ze daarvoor een bestaande valuta gebruiken of er zelf eentje maken. Ik weet dat het bedrijf dit al langer overweegt, bijvoorbeeld met het integreren van betalingen in zijn app Messenger. Je ziet het al in Chine met bijvoorbeeld Alipay. Ik verwacht geen handel in bitcoins op Facebook en het is waarschijnlijker dat ze leren van bitcoin en iets bouwen wat onder het beheer van Facebook valt."

6. Breder ketenbeheer

"Ik denk dat we supply chain-applicaties meer zullen opkomen, zodat er meer toezicht is op goederen bij de verkopers en doorverkopers", zegt Johnson. "Wat bedrijven als VINEX doen voor het bijhouden van de oorsprong van wijn en GrainChain met graan, ga je zien in meerdere industrieën. Dit krijgt meer voet aan de grond als een groot bedrijf of consortium de hele keten beheert, van boerderij naar keukentafel. Denk aan een supermarkt en IBM, net als nu IBM met Maersk werkt."

7. Fintech

De grootste focus zal blijven liggen op fintech", denkt Johnson. "Sommige zullen eindelijk in productie verschijnen en de effectenhandel transformeren. Omdat bitcoin de eerste killer-app was voor blockchain, blijft de financiële wereld de technologie scherp in de gaten houden. Ik heb altijd gedacht dat fintech het meest rijp is voor disruptie door blockchain. Dit is een sector vol met tussenpersonen die frictie en vertraging veroorzaken. Dat kan verdwijnen met blockchain."

8. Rustig jaar om te bouwen

"Er zijn steeds cycli geweest waarin iedereen even wild werd van cryptovaluta en blockchain, waarna de sentimenten dalen en in de tussentijd bouwen mensen daadwerkelijk dingen", meent Levitt van Theta Labs. "Het lijkt erop dat 2019 weer zo'n rustig bouwjaar wordt en ik vermoed dat je minder dramatische koppen gaat zien over koersen; dit wordt een jaar waarin ontwikkelaars achter de schermen de technologie verbeteren."

9. Negeer de hype

Verschillende specialisten halen aan dat blockchainontwikkeling rustig doortuft ongeacht de ups en downs van cryptovaluta. Ontwikkelaars beseffen dat het geen totaaloplossing is, maar dat DLT voor specifieke use-cases nuttig kan zijn. "Blockchain blijft gehypet worden als wondermiddel voor alles", zegt Johnson. "Bedrijven die daarin worden meegesleurd zullen geld verspillen aan de ontwikkeling van blockchain waar een goede, ouderwetse database prima voor werkt."