Wat Microsoft en Google in Progressive Web Apps zien

Progressive web apps (PWA's) al bestaan al een jaar of drie - het was een initiatief dat grotendeels door Google werd bewierookt - maar ze werden pas echt relevant met het uitkomen van Chrome 70 vorige week. Die browser heeft een aantal robuuste nieuwe features maar het grootste nieuws was de ondersteuning van PWA's die werken met Windows. (Linux en Mac volgen in Chrome 72).

Op diverse vlakken concurreren Google en Microsoft, maar wat PWA's betreft gaan ze dezelfde kant op. Dat leg ik in dit artikel uit, maar voor de oningewijden onder ons eerst even kort wat PWA's precies zijn.

Écht mobile first

Een Progressive Web App is een site die aanvoelt en werkt zoals een geïnstalleerde app op een smartphone, tablet, laptop of desktop-pc. PWA's gebruiken scripts op de achtergrond (JavaScript) genaamd service-workers die assets cachen en hogere prestaties mogelijk maken. Ze maken offline uitvoer en toegang tot online opslag mogelijk en ze kunnen pushmeldingen weergeven.

Voor gebruikers is het ietwat handiger dan tig losse apps, maar voor ontwikkelaars, bedrijven en merken zijn PWA's veel interessanter. De apps gebruiken standaardtools als CSS3 en JavaScript, waardoor ze erg makkelijk te porten zijn naar andere browsers en platforms. Ze zijn daarom erg geschikt voor een échte mobile-first strategie waar je een app bouwt voor mobiel, die vervolgens naar alle apparaten kan worden uitgerold.

Geen losse apps meer

Omdat ze app-stores omzeilen, helpt het ook nog eens tegen app-moeheid, waarbij gebruikers niet meer naar een app-store willen navigeren om iets te installeren wat ze daarna toch weer vergeten. Via de website kun je een PWA-installatie meteen uitvoeren en starten vanaf de site bij elk afzonderlijk bezoek.

Dat is bijvoorbeeld handig voor winkels die kortingen willen aanbieden aan vaste klanten. Dat doen ze nu vaak met een app, maar klanten zijn niet geïnteresseerd in nóg een app op hun smartphone. PWA's kunnen starten als ze de winkel bezoeken, waardoor ze de aanvullende features krijgen die nu met reguliere mobiele apps worden aangeboden.

Verschillende praktijktests hebben gedemonstreerd hoe PWA's zorgen voor meer gebruikersinteractie, conversies en ratio's voor opt-in voor pushmeldingen. Zo probeerde Pinterest PWA om de dienst te kunnen gebruiken via de browser en het meldde een toename van 50 procent in klikratio's op advertenties en een toename van 40 procent aan uitgaven van mensen die meer dan 5 minuten op de site doorbrachten. De PWA bood niet alleen betere prestaties dan normaal mobiel webgebruik, maar presteerde zelfs beter dan mobiele apps.

Multiplatform en beveiligd

Bovendien ondersteun je op deze manier allerlei apparaten, waaronder Chromebooks. Vroeger moesten ontwikkelaars kiezen tussen het schrijven van een app voor Windows, Mac, Linux, iOS of Android - en dan viel nog steeds de webgebaseerde Chromebook buiten de boot, tenzij je een Chrome-extensie bouwde. Met een Progessive Web App worden alle platforms bediend, inclusief smart-tv's en andere IoT-apparaten.

PWA's voelen aan als apps, maar de content is indexeerbaar en deelbaar als met een web-toepassing. De apps zijn ook relatief veilig, omdat ze geen standaardtoegang hebben tot de hardware van het systeem. Die toegang moet je per functionaliteit en resource verlenen na expliciete toestemming. Toegang tot opslag, locatie en Bluetooth zijn drie aparte machtigingen: gebruikers kunnen bijvoorbeeld Bluetooth toestaan en tegelijkertijd opslag en locatie blokkeren. Dat zie je ook bij veel mobiele apps, maar het is een verbetering ten opzichte van oude desktopsoftware.

De korte versie is dat PWA's ervoor zorgen dat de browser een app-platform is - met échte apps en niet de verschrikkelijke web apps die we kennen van voorheen.

Waarom Microsoft hier vol op inzet

Dankzij Chrome 70 functioneren PWA's in Windows 10 net als gewone apps. Ze ondersteunen meldingen, Live Tiles, Cortana en zijn toegankelijk vanuit Chrome, het startmenu van Windows of vastgemaakt op de taakbalk. En ze zijn beschikbaar in de Microsoft Store. Microsoft en Google zitten op dezelfde lijn met WPA en een reden is dat het meer apps beschikbaar stelt aan Windows-gebruikers.

Maar de belangrijkste reden naar mijn mening is dat Microsoft alsnog zijn stempel wil drukken op de mobiele markt met een Andromeda-apparaat. Dat is het mobiele apparaat waar Microsoft aan werkt en dat zou een Surface-tablet zijn die dubbel te klappen is tot een kleiner notitieblokformaat voor in de broekzak. In plaats van op de markt treden met een app-loos apparaat, zou het bij de release meteen voorzien zijn van PWA's.

Veel van deze apps worden gebouwd als vervanger voor Android-apps en veel software die alleen beschikbaar was voor Android-apparaten en Pixelbooks zijn dan ook beschikbaar voor de Windows Surface Phone, of hoe Microsoft Andromeda ook gaat noemen. Dat is een win-win voor zowel Microsoft als Gogle. Microsoft krijgt een heleboel apps voor zijn apparaten en Google houdt gebruikers op het web, wat past in de strategie van Chrome OS en de toekomst van RTOS Fuchsia.

Standaarden of verdere fragmentatie?

Maar er zijn nadelen. Zo is er geen centrale plek om de apps te vinden zoals een app-store. Google houdt een overzicht bij van PWA's, maar voor zover ik kan vinden is er geen enkele resource om alle apps te vinden.

Ook is niet duidelijk of de sector zich om PWA's weet te scharen als enkel app-platform of dat PWA's simpelweg een nieuwe ontwikkelaarsfragmentatie opleveren. De samenwerking van Microsoft en Google is wat dit betreft een goed teken. Apple doet dat minder. Hoewel PWA's langzaam worden ondersteund in Safari is het niet duidelijk of dat om gedeelde standaarden gaat. Bovendien ontbreekt het aan functionaliteit in Safari. Zo zijn er geen pushmeldingen voor PWA's op iOS.

Verder zijn de ruwe prestaties lager dan met native apps. Ook zijn de PWA's stevig geïsoleerd. Wat ze goed beveiligd maakt heeft natuurlijk een functioneel nadeel: het is lastig en onwaarschijnlijk dat verschillende apps resources of gegevens direct gaan delen.

PWA's hebben toekomst

Kortom, PWA's zijn niet perfect. Maar ik denk dat ze ondanks dat groot gaat worden. Ze zijn veel efficiënter voor ontwikkelaars en nuttig voor gebruikers. Ze zijn flexibeler, cross-platform en makkelijker dan web-apps, websites, mobiele apps en desktop-apps. Merken en organisaties als Twitter, Burger King, Starbucks en NASA maken de overstap al.

Misschien is het ook tijd voor jouw bedrijf om te kijken naar de mogelijkheden van PWA's. Nu PWA's ook meedoen op Windows is het middel geschikt genoeg voor veel bedrijven. Inventariseer en analyseer de apps die het bedrijf momenteel draait en kijk welke omgezet kunnen worden. Dat is meer werk, maar zoals met de meeste automatiseringen betaalt dit zich op termijn groots terug.