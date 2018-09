Mensen zijn geen robots

Automatisering en robotisering is iets waar veel organisaties mee bezig zijn of in ieder geval over nadenken. Repetitieve klussen kunnen namelijk veel beter door robots uitgevoerd worden dan door mensen. Ze maken minder fouten, omdat ze geprogrammeerd zijn om hetzelfde proces iedere keer op exact dezelfde manier uit te voeren.

Onder de streep is het ook efficiënter en goedkoper om robots in te zetten. Waar mensen last kunnen krijgen van concentratieproblemen, hebben robots dit niet bijvoorbeeld. Dat maakt dat ze de klus sneller af kunnen ronden dan mensen.

RPA

Processen automatiseren heeft dus de nodige voordelen, zoveel is duidelijk. Daar zullen weinigen het mee oneens zijn. De grote vraag is uiteraard hoe je dat doet. Bij UiPath is men ervan overtuigd dat RPA het antwoord is.

RPA is een relatief jonge discipline. UiPath had 2,5 jaar geleden nog maar zo'n 10 mensen in dienst, inmiddels staat de teller om en nabij de 1150 werknemers. Dan kun je gerust zeggen dat RPA aan een stormachtige ontwikkeling bezig is.

Het onderscheidende van RPA ten opzichte van 'gewone' procesautomatisering, zit hem niet verrassend in de 'R' van de naam, Robotic. Met RPA kun je namelijk ook het creëren van de processen automatiseren. Bij de traditionele vormen van procesautomatisering moet dat gedeelte door ontwikkelaars gedaan worden. Code schrijven, met API's aan de slag, dat soort dingen. Bij RPA doe je een proces als gebruiker een keer voor, terwijl de tool van in dit geval UiPath op de achtergrond de acties logt. Het resultaat is een robot die dit proces keer op keer op dezelfde manier uitvoert.

Dit maakt automatisering voor meer mensen en bedrijven bereikbaar, omdat je er eigenlijk nagenoeg geen extra vaardigheden of kennis voor nodig hebt. Met een mooi woord heet dit het democratiseren van technologie.

Boris Krumrey, Chief Robotics Officer bij UiPath

Let wel, als we het hebben over een robot, hebben we het bij RPA niet over de fysieke robots die je in fabrieken ziet. Het gaat hier om software. Je creëert een softwarematige robot die andere software aanstuurt. Die robot staat voor de handen en ogen van de gebruiker.

Niet vanuit IT, maar vanuit de organisatie

RPA neemt volgens UiPath een bijzondere plaats in binnen de bedrijven die het inzetten. Je moet het volgens zowel Boris Krumrey als Maurits Houck van UiPath zien als de lijm binnen de organisatie. Krumrey is Chief Robotics Officer bij het bedrijf, terwijl Houck Country Manager voor Nederland is.

Normaal gesproken zorgen mensen ervoor dat de verschillende onderdelen van een organisatie bij elkaar worden gehouden. Door bijvoorbeeld enorme Excel-tabellen met klantgegevens van het ene systeem naar het andere systeem over te tikken. Daarvoor kun je met RPA dus robots inzetten.

RPA komt niet bij IT vandaan, benadrukken beide heren van UiPath. Het is een manier om eindgebruikers te ondersteunen en komt uit de business-kant van bedrijven. Wat dat betreft is RPA een beetje vergelijkbaar met bijvoorbeeld process mining, waar een bedrijf als Celonis op dit moment erg succesvol mee is. Het draait om algemene processen binnen bedrijven, niet zozeer om zuivere IT-processen.

IT moet uiteindelijk natuurlijk wel aangehaakt worden. Dat was in het verleden niet altijd het geval. Dit terwijl IT wel een belangrijke rol speelt in het kunnen aanbieden van de automatiseringsrobots aan de organisatie bijvoorbeeld en veel processen tegenwoordig linksom of rechtsom iets met IT te maken hebben. Houck geeft aan dat hij dat nu ziet veranderen.

Agnostisch

Goed om te weten is verder ook dat UiPath's RPA-aanbod platform-agnostisch is. Naast de mogelijkheden die er op het gebied van automatisering in het eigen Studio ingebouwd zijn, kan het ook aan om het even welk ander platform gekoppeld worden. Zo kun je het RPA-platform beschikbaar stellen voor gebruik in combinatie met Machine Learning. Zaken zoals TensorFlow, Python en HTML worden allemaal ondersteund. Op deze manier kun je een robot nog meer mogelijkheden geven.

Een robot bij UiPath is overigens geen magisch stukje software dat volledige processen heeft geïnternaliseerd. Iedere robot neemt een gedeelte van een proces voor zijn rekening. Als het proces dermate complex is dat een of enkele robots het niet zelfstandig kunnen afhandelen, is er nog een aansturingslaag, die als het ware boven de robots hangt. Die zorgt ervoor dat wanneer de ene robot klaar is met zijn klus, de volgende kan beginnen. De grootste klant van UiPath heeft op het moment 3000 robots, dus dan is het zeker een goed idee om er lijn in aan te brengen.

Industrieën

Op zich kunnen bedrijfsprocessen in zo goed als iedere industrie geautomatiseerd worden. Het ene proces leent zich er echter wel iets beter voor dan het andere. UiPath heeft in Nederland inmiddels zo'n 50 klanten, zo horen we van Houck zeggen. Dat lijkt wellicht niet zo heel veel, maar als je bedenkt dat dit er begin dit jaar nog maar 11 waren, dat zit de groei er in Nederland dus goed in. De sectoren waar RPA het hardst groeit, zijn de financiële sector, delen van overheden en customer care.

Maurits Houck, Country Manager UiPath Nederland

Als voorbeeld van een implementatie van RPA geeft Houck het zogeheten know your customer proces van banken. Om er zeker van te zijn dat een nieuwe klant geen kwade bedoelingen heeft, worden allerlei documenten doorgespit om alle legal entities op te kunnen sporen. Dat er behoefte is aan het goed inzetten van dergelijke processen, is wel duidelijk geworden na het recente nieuws rondom een van de grootste banken van Nederland.

Geen wildgroei

Zonder twijfel de voornaamste uitdaging die je als organisatie hebt als je met RPA aan de slag gaat, is het in toom houden van het aantal robots. Het is niet de bedoeling dat er een wildgroei ontstaat. Met andere worden, er moet een zekere mate van governance zijn.

Een van de manieren waarop je ervoor kunt zorgen dat niet iedereen zomaar quasi-willekeurig robots gaat creëren, is door de ontwikkeling ervan niet decentraal te laten plaatsvinden. Dat wil zeggen, binnen bedrijven moet er een structuur komen waar men met elkaar beslist welke robots er wel en welke er niet in gebruik genomen gaan worden. Een Center of Excellence is dan een goed idee, volgens Houck.

Mens overbodig?

Een heet hangijzer als het gaat om robots, is de rol die de mens speelt. Zorgt RPA ervoor dat mensen overbodig worden en dus ontslagen kunnen worden?

In principe is dat niet het geval, stellen zowel Houck als Krumrey. Het idee is om alle vervelende, repetitieve taken bij de robots neer te gooien. Uiteindelijk is het doel om naast iedere medewerker een robot neer te zetten. De mens kan de tijd die hij uitspaart door het gebruik van de robot dan inzetten voor nieuwe werkzaamheden.

Dat laatste klinkt natuurlijk als een geruststellende gedacht, maar wij kunnen ons niet voorstellen dat er geen bedrijven zijn die de robots onder de streep toch echt als bezuinigingsmaatregel gaan inzetten. Dat een team van meerdere mensen die globaal hetzelfde werk verrichten, wordt verkleind, omdat het nu mogelijk is om de repetitieve klussen van het hele team bij een enkele robot onder te brengen.

Zoals altijd zullen we moeten afwachten hoe het er in de praktijk uit zal gaan zien. Het komt er sowieso aan, zoveel lijkt zeker. Op dit moment komen de klanten als vanzelf naar UiPath toe in ieder geval. We gaan het hier uiteraard goed in de gaten houden.