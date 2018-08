Julia versus Python

Van de vele use cases die Python heeft, is data-analyse misschien wel de grootste en belangrijkste geworden. Het ecosysteem van Python zit boordevol bibliotheken, tools en toepassingen die het werk van wetenschappelijke gegevensverwerking en -analyse snel en gemakkelijk maken.

Maar voor de ontwikkelaars achter de Julia taal - specifiek gericht op "wetenschappelijk computergebruik, machine learning, datamining, grootschalige lineaire algebra, gedistribueerd en parallel computergebruik" - is python niet snel of handig genoeg. Het is een compromis, goed voor sommige onderdelen van dit werk, maar verschrikkelijk voor andere.

Wat is de Julia taal?

Julia is in 2009 gecreëerd door een team van vier personen en in 2012 onthuld aan het publiek. Het is bedoeld om de tekortkomingen in Python en andere talen en toepassingen te verhelpen die worden gebruikt voor wetenschappelijke informatica en gegevensverwerking. "We zijn hebzuchtig," schreven ze. Ze wilden meer:

"We willen een taal die open source is, met een ruime licentie. We willen de snelheid van C met de dynamiek van Ruby. We willen een taal die homo-iconisch is, met echte macro's zoals Lisp, maar met een voor de hand liggende, vertrouwde wiskundige notatie zoals Matlab. Wij willen iets dat zo bruikbaar is voor algemeen programmeren als Python, zo gemakkelijk voor statistieken als R, zo natuurlijk voor string processing als Perl, zo krachtig voor lineaire algebra als Matlab, zo goed voor het aansluiten van programma's als de shell. Iets dat vreselijk eenvoudig te leren is, maar toch de meest serieuze hackers tevreden houdt. We willen dat het interactief is en we willen het gecompileerd.

(Hebben we gezegd dat het zo snel moet zijn als C?)"

Hier zijn enkele van de manieren waarop Julia die aspiraties implementeert:

Gecompileerd voor snelheid, niet geïnterpreteerd. Julia is just-in-time (JIT) gecompileerd met behulp van het LLVM compiler framework. Op zijn best kan Julia de snelheid van C benaderen of evenaren.

Eenvoudige maar nuttige syntaxis. Julia's syntaxis is vergelijkbaar met -terse van Python, maar het is ook expressief en krachtig.

Dynamische typen met de voordelen van statische typen. Je kunt typen voor variabelen opgeven, zoals "unsigned 32-bit integer". Maar je kunt ook hiërarchieën van typen maken om algemene gevallen voor het verwerken van verschillende specifieke typen toe te staan, bijvoorbeeld om een functie te schrijven die over het algemeen gehele getallen accepteert zonder de lengte of van de integer te bepalen of te specificeren of het getal positief of negatief is. En tot slot, je kunt het helemaal zonder typen af, als het niet nodig is in een bepaalde context.

Python-, C- en Fortran-bibliotheken blijven beschikbaar. Julia kan direct worden gekoppeld aan externe bibliotheken die in C en Fortran zijn geschreven. Het is ook mogelijk om met Python-code te communiceren via de PyCall bibliotheek, en zelfs gegevens te delen tussen Python en Julia.

Metaprogramming. Julia-programma's kunnen andere Julia-programma's genereren, en zelfs hun eigen code wijzigen, op een manier die doet denken aan talen als Lisp.

Julia versus Python: de voordelen van Julia

Julia is helemaal vanaf het begin ontworpen voor wetenschappelijke en numerieke berekeningen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Julia veel functies heeft die goed zijn voor dergelijke use cases:

Standaard sneller. De JIT compilation en type declarations zorgen ervoor dat het op zijn dooie akkertje "zuivere", niet-geoptimaliseerde Python achter zich laat met straatlengtes voorsprong. Python kan wel sneller worden gemaakt door middel van externe bibliotheken, externe JIT-compilers (PyPy) en optimalisaties met tools zoals Cython, maar Julia is ontworpen om vanaf de start sneller te werken.

Een wiskundevriendelijke syntaxis. Een belangrijke doelgroep voor Julia is gebruikers van wetenschappelijke computertalen en omgevingen zoals Matlab, R, Mathematica en Octave. Julia's syntaxis voor wiskundige bewerkingen lijkt meer op de manier waarop wiskundige formules buiten de computerwereld worden geschreven, waardoor het voor niet-programmeurs makkelijker kan worden opgepikt.

Automatisch geheugenbeheer. Net als Python, valt Julia de gebruiker niet lastig met de details van het toewijzen en vrijmaken van geheugen, en het biedt een zekere mate van handmatige controle over geheugensanering. Het idee is dat als je overstapt naar Julia, je daarmee niet een van de grote voordelen verliest die je met Python had.

Parallellisme. Wiskunde en wetenschappelijke informatica gedijen goed wanneer je gebruik kunt maken van alle beschikbare middelen op een bepaalde machine, vooral als je meerdere kernen tot je beschikking hebt. Zowel Python als Julia kunnen hun activiteiten parallel uitvoeren. Maar Julia's syntaxis is iets minder topzwaar dan die van Python, waardoor de drempel voor het gebruik wordt verlaagd.

Python versus Julia: de voordelen van Python

Python is een algemene computertaal die gemakkelijk te leren is, en die zich heeft ontwikkeld tot een toonaangevende taal voor wetenschappelijke informatica. Hier zijn enkele redenen waarom Python nog steeds de betere keuze is voor datawetenschappelijk werk:

Julia arrays zijn 1-indexed. Dit lijkt misschien een obscure kwestie, maar het is wel een potentieel schokkende kwestie. In de meeste talen, waaronder Python en C, is het eerste element van een array toegankelijk met een nul, bijvoorbeeld string[0] in Python voor het eerste teken in een string. Julia gebruikt 1 voor het eerste element in een array. Dit is niet zomaar een willekeurige beslissing; veel andere wiskundige en wetenschappelijke toepassingen, zoals Mathematica, maken gebruik van 1-indexering, en Julia is bedoeld om dat publiek aan te spreken. Het is wel mogelijk om zero-indexering te ondersteunen in Julia met een experimentele functie, maar 1-indexering kan standaard in de weg staan van adoptie door een breder publiek met ingewortelde programmeergewoonten.

Julia is nog jong. De Julia taal is in ontwikkeling sinds 2009, en heeft onderweg een behoorlijke hoeveelheid functiewisselingen ondergaan. Het kreeg pas begin deze maand een 1.0 release. Maar dat is natuurlijk wel een grote mijlpaal.

Python heeft veel meer pakketten van derden. De breedte en het nut van Python's cultuur van pakketten van derden blijft een van de grootste attracties van de taal. Julia's relatieve nieuwheid maakt dat de cultuur van software er omheen nog steeds klein is. Een deel daarvan wordt gecompenseerd door de mogelijkheid om bestaande bibliotheken van C en Python te gebruiken, maar Julia heeft eigen bibliotheken nodig om echt te gedijen.

De enorme gemeenschap van Python is een enorm voordeel. Een taal is niets zonder een grote, toegewijde en actieve gemeenschap eromheen. Python heeft op dit moment zo'n gemeenschap. De gemeenschap rond Julia is enthousiast en groeit, maar is nog maar een fractie van de omvang van de Python-gemeenschap.