Hoe kunnen bitcoin en Ethereum eigenlijk schalen?

De opzet van een blockchain vereist dat elke nieuwe toevoeging van data serieel is: elk blok, een bundel records, bevat een verwijzing naar alle vorige met het hashen van diens header op basis van de header en de informatie van het blok ervoor. Dat betekent dat blockchain een belangrijk nadeel heeft ten opzichte van traditionele databases, die parallel informatie kunnen bijwerken.

Beperkingen van PoW

Twee van de populairste cryptoaluta-ledgers van dit moment - bitcoin en Ethereum - gebruiken het consensusmodel Proof of Work (PoW). Daarbij voeren knooppunten van het datanetwerk (servers) complexe berekeningen uit om de hash van het nieuwe blok te vinden en te authenticeren. En dat is ontworpen om niet te snel te zijn. Bij bitcoin is de bloktijd 10 minuten en die tijd is daar ook op gericht: als door nieuwe technologieën berekeningen sneller worden uitgevoerd, wordt de moeilijkheidsgraad van de rekenpuzzels opgeschaald om weer uit te komen op die tien minuten. Daarnaast heeft bitcoin in zijn blockchain een vastgestelde blokgrootte, een hoeveelheid records die per blok kunnen worden toegevoegd.

Er is geen limiet voor blokgrootte in Ethereum - die wordt dynamisch aangepast - maar toch kan het ook maar zo'n 20 transacties per seconde verwerken. Er wordt daarom ook wel gesteld dat PoW-blockchains zoals ze nu bestaan vooral geschikt zijn voor nieuwe features die tussenpersonen overbodig maken (smart contracts) en minder als vervanger voor een systeem als Visa's creditcardverwerking, dat 10.000 transacties per seconde moet verwerken.

Nog een element dat het complexer maakt is dat de p2p-netwerken van beide cryptovaluta niet ontworpen zijn om grote hoeveelheden data op te slaan, maar dat is wel steeds meer een behoefte. De elektronische records groeien namelijk door en daarom is ook meer rekenkracht, capaciteit en energie nodig om ze te onderhouden. Beide projecten werken aan oplossingen om met die schaalproblemen om te gaan.

Overstap op PoS

Er zijn verschillende oplossingen aangedragen om opslagissues op te lossen en transactiesnelheden te verbeteren, van het vergroten van blokgroottes tot het volledig op de schop zetten van het consensusmodel. In het laatste geval wordt er bijvoorbeeld Proof of Stake (PoS) voorgesteld, waarin specifieke knooppunten een borg inleggen (de stake) voordat ze deel kunnen worden van de consensus-community. Zolang deze partijen zich correct gedragen, blijven ze onderdeel van het consensusproces. Maar als ze het systeem proberen te manipuleren, raken ze hun borg kwijt.

Vorig jaar introduceerde Ethereum op zijn testnet een PoS-mechanisme met de naam Casper. "Proof of Stake-algoritmes hebben inderdaad de potentie om Proof of Work te vervangen", zegt Vipul Goyal, informaticaprofessor aan Carnegie Mellon University (CMU). "Maar er zijn nog enkele belangrijke onderzoeksvragen die moeten worden beantwoord voordat dit kan gebeuren." Er zijn ook hybride modellen die PoW met PoS-mechanismes combineren, waardoor partijen met een investering in het model eerbiediger worden behandeld, maar er nog steeds transacties worden gevalideerd worden door alle gebruikers van de ledger.

PoS en sharding

Eerder dit jaar legde de Ethereum Foundation externe developers voor hoe ze schaalproblemen het beste kunnen oplossen. Er zijn twee mogelijkheden. De eerste gooit de processen van netwerkdeelnemers naar een aparte keten of database (layer 2), waarbij de primaire keten enkel het eindresultaat verwerkt (layer 1). Het state channels-model maakt het werk van de knooppunten een stuk efficiënter door algemene taken weg te halen van de primaire ledger, terwijl de betrouwbaarheid intact blijft.

De tweede mogelijke oplossing implementeert PoS en voegt sharding toe: knooppunten van het netwerk worden verdeeld in partities die elk een stukje van een transactie verwerken, waardoor transactieprocessen parallel kunnen worden verwerkt. Sharding maakt naar verwachting de inherente beveiliging van een blockchain ook niet kleiner: "Het bevat de meeste gewenste decentralisatie en beveiligingseigenschappen van een blockchain", zo schrijft Ethereum-oprichter Vitalik Buterin in een blogpost.

Maar sharding is complex en het zal tijd kosten om een werkbaar schema te maken, zegt mede-oprichter Joseph Lubin. "We gaan niet van de ene op de andere dag schalen met proof of stake en sharding, dus dat wordt een derde fase in ons ecosysteem", zegt hij. "En het gaat ingrijpend zijn. Maar de layer 2-oplossingen zijn een heel krachtig beginpunt."

Lighning Network en Plasma

Zowel bitcoin- als Ethereum-developers hebben voorgesteld om transactionele data naar een tweede database of blockchain over te hevelen, wat betekent dat je valuta "off chain" kunt overhevelen, terwijl alleen het validatieproces op de keten wordt behouden. Eerder in het jaar stelden Bitcoin-ontwikkelaars voor om het Lightning Network als een layer 2 betalingsprotocol te behouden, zodat transacties en microbetalingen vrijwel direct op een apart p2p-netwerk kunnen worden uitgevoerd.

Vorige maand op conferentie Rise in Hong Kong repte Lubin over Plasma, een layer 2-schaaloplossing voor Ethereum, die tertiaire blockchains zou toevoegen om resultaten te verwerken naar een primaire blockchain. Plasma werd in 2017 geïntroduceerd door Buterin en Joseph Poon. Die laatste heeft ook bitcoin's voorgestelde oplossing met Lightning Network ontworpen. "We komen terecht in een omgeving waarin Ethereum als layer 1 vertrouwenssysteem fungeert, en daarbovenop hebben we honderdduizenden transacties in layer 2-systemen, en daar gaan we dit jaar meer van zien", zei Lubin tijdens een panel-discussie.

Layer 1 > layer 2

In gesprek met Computerworld bevestigde Lubin deze koers voor een layer 2-protocol in Ethereum: dat zou kunnen worden gebouwd met Plasma voor bijvoorbeeld een cryptovalutabeurs, die terugverwijst naar een layer 1 Ethereum-blockchain via een smart contract (de bedrijfsmatige automatiseringsscripts die blockchain-logica uitvoeren op basis van vooraf opgestelde randvoorwaarden).

Dat contract zorgt er dan voor dat transacties worden verruild tussen de rootlaag (layer 1) en de ondersteunende laag (layer 2) en dat de regels worden gevolgd, om bijvoorbeeld een double spend te voorkomen. De layer 2-blockchain kan ook andere consensusmechanismer gebruiken zoals PoS of Proof of Authority (PoA) om transacties die van de ene naar de andere blockchain schuiven te valideren.

"Als er iets misgaat in dit systeem, zorgt Plasma ervoor dat er checkpoints worden aangemaakt waarin de waarden zijn bevestigd en gebruikers kunnen eventueel tokens terughalen vanaf de laatst bevestigde checkpoint en er is niets dat de beheerders van het layer 2-systeem kunnen doen tegen zo'n recovery van gebruikers", aldus Lubin.

Praktijkvoorbeelden

Een voorbeeld van een layer 2 Ethereum-blockchain zou zijn een app voor bijvoorbeeld het betalen voor internettoegang in een restaurant voor een cent per minuut. Een klant zou dan bijvoorbeeld een koffietent binnenlopen en een Dapp (gedistribueerde app) gebruiken om in te loggen bij het wifi-netwerk. De applicatie zorgt ervoor dat een bepaald bedrag via een smart contract in zijn of haar account opzij wordt gezet.

Elke minuut zorgt het layer 2-smart contract ervoor dat een cent wordt gevalideerd en doorgestuurd naar de wifi-dienst. Als vervolgens de klant vertrekt, worden de transacties van layer 2 als eindafrekening naar layer 1 gestuurd. Die laatste transactie wordt automatisch getekend via de eigenaar van het wifi-netwerk, waarna hij of zij beschikking krijgt tot de verzamelde valuta van de eindafrekening.

Of denk aan blockchain-games. Bijvoorbeeld CryptoKitties, waar spelers virtuele katten verzamelen, fokken en ruilen. Of speelkaart-games als Spells of Genesis en Force of Will. Met Plasma kunnen gebruikers virtuele goederen uitwisselen tussen twee verschillende games. "Stel dat je twee verschillende games op twee verschillende Plasma-netwerken hebt", licht Lubin toe. "Als ik een zeldzaam zwaard heb in de ene game wil ik die misschien naar Ethereum terugzetten en ruilen in een andere game."

Het prominentste layer 2 Ethereum-project tot op heden is het Loom Network, een SDK die eerder dit jaar live ging, zodat ontwikkelaars enorm schaalbare games kunnen maken met op gebruikers gerichte Dapps. De layer 2-technologie daarvan gebruikt een PoS-consensusmechanisme om nieuwe blokken the authenticeren.

Nog tijd om te experimenteren

Er is op dit moment geen grote haast om een layer 2-protocol te introduceren op Ethereum, zegt Lubin, omdat er volgens hem andere mechanismes zijn om de blockchainarchitectuur te verfijnen die een efficiëntieslag opleveren. "We verkeren op dit moment niet in gevaar en kunnen nog aanzienlijk groeien", zegt hij.

"Ik denk dat we de prestaties drie of vier keer kunnen vergroten ondanks de tekortkomingen." Zo kan in de volgende iteratie van Ethereum de blokgrootte naar 50 of 70 procent groeien, zodat er meer gegevens op de blockchain kunnen worden opgeslagen. "Daar kijken we nu naar."