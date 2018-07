Guido van Rossum treedt af: Wat is de volgende stap voor Python?

Maar de afgetreden Van Rossum, die Python in 1990 uitvond, blijft ervan overtuigd dat de taal ook zonder zijn leiderschap prima zal blijven functioneren. De 62-jarige van Rossum, in het dagelijks leven hoofdingenieur bij Dropbox, vertelde ons over zijn beslissing om weg te gaan.

Waarom ben je afgetreden als BDFL?

Van Rossum: Het for-life deel was natuurlijk altijd een grap, en dat geldt uiteraard ook voor het dictatoriale deel. Ik speel al het grootste deel van het decennium met de gedachte aan pensionering. Ik heb een paar gezondheidsproblemen gehad, waarvan sommige volgens mij werden verergerd door de aanhoudende druk om altijd de meest verantwoordelijke persoon in de Python-gemeenschap te zijn en mensen te moeten vertellen hoe ze dingen moeten doen en rustig en redelijk te moeten blijven en voor de zoveelste keer de filosofie van de taal te moeten uitleggen.

De druppel die de emmer deed overlopen was een zeer omstreden verbeteringsvoorstel voor Python. Nadat ik het had geaccepteerd gingen mensen naar sociale media zoals Twitter en daar zeiden ze dingen die me echt persoonlijk pijn deden. En sommige mensen die kwetsende dingen zeiden, waren kernontwikkelaars van Python, dus ik had het gevoel dat ik het vertrouwen van het kernontwikkelteam van Python niet meer had.

Dat was het PEP (Python Enhancement Proposal) 572. Kun je meer zeggen over de voordelen van dat voorstel en waarom het zo controversieel was?

Van Rossum: Het voorstel gaat over een nieuwe syntax die opdrachten laat gebeuren als onderdeel van de expressie evaluatie. Al met al is het een vrij kleine toevoeging aan de taal. Het laat mensen, wanneer ze daar behoefte aan hebben, opdrachten in het midden van een uitdrukking plaatsen. Er zijn vele andere talen die dat als een minder belangrijke eigenschap hebben. Zoals C en C++. Voor zover ik weet ondersteunen Java en JavaScript het ook. Het is een vrij niche stukje syntaxis, maar in bepaalde situaties kan het code schrijven gemakkelijker maken en ook gemakkelijker te lezen doordat het redundantie opheft.

Veel mensen die het gevoel hadden dat ze wisten wat de ontwerpfilosofie van Python was vonden dat dit voorstel niet in overeenstemming was met de ontwerpprincipes van Python. Een ander probleem hebben de opstellers ervan over zichzelf afgeroepen. De eerste versies hadden een paar ernstige problemen. Die problemen werden vervolgens de reden om tegen deze specifieke versie van het voorstel te stemmen, zelfs voor mensen die positief stonden tegenover het basisidee. Maar het is een kleine syntactische verandering. Er is niets radicaals aan.

In welke versie van Python komt deze functie uit?

Van Rossum: Dat zal in Python 3.8 zijn, [die over anderhalf jaar verschijnt].

Komt er nog een BDFL? Wat wordt het bestuursmodel voor Python?

Van Rossum: Helaas kan ik je dat niet vertellen. Ik heb de groep van kernontwikkelaars - zo'n 100 of 200 mensen die commit-rechten hebben of in het recente verleden commit-rechten hadden - de opdracht gegeven om uit te zoeken wat het nieuwe bestuursmodel moet zijn en welke mensen de leiding zullen krijgen. En zij pakten dat probleem onmiddellijk op zoals zij om het even welk ander probleem in de Python-wereld oppakken, met een lange bespreking waarin de verschillende kanten niet onmiddellijk tot een overeenkomst kunnen komen.

Het enige goede nieuws dat ik op dit moment heb, is dat ze het eens zijn geworden - ik denk tenminste dat ze het eens zijn geworden - over een tijdschema om hierover tot een besluit te komen. De deadline voor deze voorstellen is 1 oktober 2018. Vervolgens geloof ik dat zij zich er ertoe hebben verplicht om tegen 1 november 2018 een voorstel voor een bestuursstructuur te hebben gekozen. En ze zijn eraan gebonden dat ze tegen 1 januari 2019 daadwerkelijk de mensen die de leiding gaan krijgen hebben gekozen of benoemd, wat hun bestuursdocument dan ook maar voorschrijft.

Als één van de voorstellen één BDFL zal zijn, zou dat voorstel tegen 1 oktober in detail moeten zijn uitgewerkt. Daar moet dan in staan hoe de BDFL wordt geselecteerd en hoe lang de persoon de leiding houdt en hoe hij of zij kan worden afgezet en dergelijke. Misschien wordt er dan tegen 1 januari daadwerkelijk een persoon aangewezen.

Noem eens wat mensen bij naam die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Python.

Van Rossum: Er zijn een aantal kernontwikkelaars die meer uitgesproken zijn dan anderen. Een van de leukste jongens met een echt lange staat van dienst is Brett Cannon. Een andere persoon die een mentor voor mij is geweest is een man genaamd Tim Peters. Hij is ook de auteur van "The Zen of Python", een informele reeks richtlijnen voor de ontwikkeling met Python. Barry Warschau is ook één van de kernontwikkelaars.

Wat zal in de toekomst jouw betrokkenheid zijn bij het project?

Van Rossum: Ik zal doorstromen naar de rol van vaste contributeur of vaste kernontwikkelaar. Ik zal af en toe wat code schrijven en code reviewen. Ik zal proberen me te richten op het begeleiden van kernontwikkelaars, in het bijzonder nieuwe kernontwikkelaars, in het bijzonder vrouwen en minderheden, want diversiteit in de kernontwikkelgroep is een van mijn doelen.

Ben je bezorgd dat je vertrek als BDFL sommige aanhangers van Python zou kunnen afschrikken?

Van Rossum: Ik denk van niet. Python heeft een zeer gezonde gemeenschap. Het kernteam heeft een zeer gezonde dynamiek. Ik zou niet zijn afgetreden als ik dacht dat ze hier niet overheen zouden komen en dat ze niet in staat zouden zijn om de taal de komende decennia in te leiden. Volgens mij is dit maar een klein onderbreking, ondanks de schijn dat het meer is. We kijken nu al uit naar zeer succesvolle toekomstige releases en een geleidelijke evolutie van het ontwikkelingsproces.

Hoe heeft het ontwikkelingsproces van Python zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Hoe zie je dit in de toekomst evolueren?

Van Rossum: De taal verandert duidelijk. We voegen enkele nieuwe functies toe aan de taal, we voegen een aantal nieuwe functies toe aan de bibliotheek. Maar het belangrijkste dat is veranderd is waarschijnlijk de populariteit van de taal. Tot misschien vijf jaar geleden voelde Python als een betrekkelijk kleine speler.

Sindsdien, waarschijnlijk vooral door de ongelooflijke populariteit van de datawetenschappen en doordat Python daar het belangrijkste instrument voor is, is de druk op de kernontwikkelaars om perfecte beslissingen te nemen sterk gestegen. Maar de manier waarop dingen in het algemeen worden gedaan, de manier waarop we ontwikkelen en de manier waarop we de taal vrijgeven is zeer stabiel.

We hebben release managers. De releases liggen ongeveer anderhalf jaar uit elkaar voor grote releases. Voor bug fix-releases liggen ze een paar maanden tot misschien driekwart jaar uit elkaar, wat er maar noodzakelijk is.

En we hebben het zeer stabiele Python-proces voor voorstellen tot verbetering. Misschien is de manier waarop PEP's uitgroeien tot grote strijdpunten ietwat veranderd door sociale media. Maar over het algemeen, afgezien van de overstap van Mercurial naar Git een paar jaar geleden, is het een zeer stabiel proces geweest en er is niets heel erg mis mee.