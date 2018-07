Software in Linux makkelijker te beheren met snaps

Snaps zijn een grote stap vooruit in voor development en uitrol van Linux-software: snel te installeren, veilig om te draaien, simpel om te updaten en radicaal makkelijker te onderhouden en ondersteunen. Het begon bij Ubuntu, maar inmiddels is de technologie ook verschenen in Fedora, Gentoo, Arch, Debian en openSUSE. Snaps bieden een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van traditionele softwarepackages.

Daarmee vergeleken, bieden snaps deze voordelen:

Gemakkelijker voor ontwikkelaars om te bouwen

Sneller te installeren

Automatische bijgewerkt

Autonoom

Geïsoleerd van andere apps

Beter beveiligd

Niet-storend (geen impact op andere applicaties)

Oorspronkelijk is de packaging-technologie ontworpen door Canonical voor gebruik op Ubuntu. Ze begonnen als Click-packages, een formaat ontworpen voor Ubuntu Mobile, en dit eveolueerde naar snaps. Je leest verwijzingen naar de dienst 'snappy', de technologie 'snapcraft', de daemon 'snapd' en de packages 'snap', maar al deze benamingen verwijzen naar dezelfde core-technologie waarmee Linux-apps worden voorbereid en uitgerold. De naam verwijst ook naar het feit dat apps simpel en snel wordt geïnstalleerd.

Geïsoleerde totaal-apps

Een snap is helemaal anders dan andere Linux-packages. Dat zijn in feite bestandsarchieven die bij installatie bestanden in specifieke mappen stopt (/usr/bin, /usr/lib, et cetera). Andere (nieuwere) tools en library's die worden aangesproken met de applicatie moeten ook worden geïnstalleerd - en daarbij gooien ze potentieel roet in het eten bij oudere apps. Een snap daarentegen wordt geïnstalleerd als een enkel op zichzelf staand bestand, gebundeld met alles wat de applicatie nodig heeft aan bestanden en library's. Het heeft geen invloed op andere applicaties en verandert niets aan de resources die dependency's vormen van die andere applicaties.

Alle dependency's van de applicatie die als snap wordt afgeleverd zijn meegenomen in dat enkele bestand. Daarnaast is de app geïsoleerd van de rest van het systeem, zodat een snap geen invloed heeft op de huidige stabiliteit en om het lastig te maken dat andere applicaties bij de data van de app kunnen. Ook belangrijk is dan dat snaps niet standaard worden uitgeleverd in een distributie: gebruikers selecteren ze zelf en installeren ze los (hierover straks meer).

Hoe werken snaps?

Snaps werken 'distro-agnostisch', oftewel ze zijn geschikt voor een hele reeks Linux-distributies, zodat ontwikkelaars zich niet meer druk hoeven te maken over compatibiliteit met software en library's die zijn geïnstalleerd op het systeem. Alles is gecomprimeerd en klaar voor gebruik meegenomen. Dat blijft ook zo. Ze blijven gecomprimeerd en gebruiken bescheiden schijfruimte ondanks hun autonomie.

Snaps zijn behoorlijk low-profile. Je kunt snaps beschikbaar op je systeem hebben zonder dat het echt doorhebt, vooral als je een recente release hebt van een van de eerder genoemde distributies. Om te zien of er snaps beschikbaar zijn, moet je /snap/bin als pad gebruiken om ze aan te spreken. Voor bash-gebruikers zou dit automatisch moeten worden toegevoegd.

De automatische updates zorgen ook niet voor problemen: een draaiende snap blijft draaien ook tijdens de update. De nieuwe versie wordt simpelweg actief de volgende keer dat het programma wordt gestart.