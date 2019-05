Hoe je de edge weerbaarder maakt

In de kern is de boodschap van Schneider Electric tijdens het event duidelijk: leg als organisatie meer nadruk op wat er aan de edge gebeurt. Volgens cijfers van Gartner die het bedrijf aanhaalt, wordt 75 procent van alle enterprise data in 2025 namelijk aan de edge gegenereerd en afgehandeld. De rand van je IT-omgeving zou dan dus niet langer aan de rand van je focusgebied moeten liggen, is de boodschap.

Vandaar ook dat de Secure Power-divisie van Schneider Electric (ontstaan uit de overname van APC) deze bijeenkomst heeft georganiseerd. "Edge moet mission-critical worden", om met de woorden van Kevin Brown, de CTO van deze divisie, te spreken. Als de eerder aangehaalde cijfers kloppen, dan kun je het daar eigenlijk niet mee oneens zijn.

Let wel, in deze cijfers is ook rekening gehouden met de opkomst van 5G en de data die hiermee wordt gegenereerd en moet worden afgehandeld. Dat is iets waar vooral telco's mee te maken zullen krijgen, ook al zal 5G ook op niet-telco's een impact hebben. Denk bijvoorbeeld aan industriële IoT-toepassingen, maar bijvoorbeeld ook aan retail, waar steeds meer data wordt gegenereerd die op de vestiging zelf verwerkt moet worden.

De impact van 5G op de edge zal groot zijn. Volgens Steve Carlini, VP Innovation en Datacenter bij Schneider Electric, zullen "de daken van gebouwen er radicaal anders uit gaan zien."

De edge mag dan steeds belangrijker worden voor organisaties, het is niet zomaar op hetzelfde niveau te trekken als een centraal datacenter. Een edge-appliance of edge micro datacenter staat niet zelden gewoon ergens in een kantoorruimte of in een meterkast waar een rack in is gehangen. Dat heeft de nodige gevolgen voor zaken zoals beschikbaarheid en security. De beschikbaarheid is nooit zo hoog als in een centraal datacenter en de security is ook minder goed te garanderen.

Volgens Brown is er dan ook een inherente tegenstrijdigheid, waar men bij Schneider Electric op dit moment ook nog geen echt antwoord op heeft. Aan de ene kant wil je de edge belangrijker maken, maar aan de andere kant kun je het eigenlijk niet te belangrijk maken, omdat beschikbaarheid en security minder goed te garanderen zijn. Tel daarbij op dat een edge-locatie altijd verbonden is aan een centraal datacenter en je vermenigvuldigt de problemen eigenlijk alleen maar. De edge is dan de zwakke schakel in de keten op beide vlakken. Daar ga je ook last mee krijgen in je centrale datacenter.

Wat kun je dan doen om deze tegenstrijdigheid het hoofd te bieden? Volgens Brown draait het uiteindelijk om het zo goed mogelijk maken van je weerbaarheid. Daar valt in zijn ogen nog heel veel te winnen.

Het traditionele tiering-model levert een probleem op voor de edge, die doorgaans in Tier I zit, niet de beste plek voor een mission-critical onderdeel.

Uiteindelijk pleit Brown ervoor om 'de edge' te beschouwen als een groot datacenter. Alle locaties dien je samen te pakken en centraal inzichtelijk te krijgen wat er gaande is. Alleen dan krijg je de inzichten die je nodig hebt om goede beslissingen te nemen en zie je waar de problemen zitten. Als je bedenkt dat er organisaties zijn waarbij het opgenomen vermogen van alle edge-locaties samen, hoger ligt dan dat van het centrale datacenter, dan is dit zeker geen slecht advies, wat ons betreft.

Bij Schneider Electric noemt men deze benadering het creëren van een geïntegreerd ecosysteem. Dit betekent dat men samen met partners en integrators op zoek moet en gaat naar de beste oplossingen voor klanten. Waar Schneider Electric voorheen over het algemeen op eigen houtje opereerde op het gebied van de oplossingen die het aanbood, moet men nu bijvoorbeeld ook aan de slag met API's, om hun inzichten beschikbaar te maken voor andere tools.

De impact van het geïntegreerde ecosysteem is zichtbaar in alle geledingen van wat Schneider Electric doet. De geïntegreerde systemen zijn op dit punt zonder twijfel het meest tastbaar. Dit soort systemen worden specifiek voor edge-gebruik ontwikkeld, samen met partners, en moeten de optimale balans bieden tussen prestaties, form factor en security.

Volgens Jim Simonelli, SVP Emerging Business bij Schneider Electric, moeten we overigens ook weer niet meer maken van dit type geïntegreerde systemen dan nodig is. Uiteindelijk vallen enterprise datacenters, de cloud en colo-datacenters ook gewoon onder deze noemer, alleen dan op een andere schaal.

Geïntegreerde systemen kunnen in allerlei soorten en maten worden geleverd.

Waar Simonelli wel een relevant onderscheid in wil maken, is tussen de edge en gedistribueerde omgevingen. De edge is volgens hem wezenlijk anders dan het simpelweg verspreid plaatsen van je IT-apparatuur. Bij edge spelen latency, privacy en bandbreedte een veel belangrijkere rol. Dat stelt ook weer specifieke eisen aan de geïntegreerde systemen die geleverd moeten worden. Dit lijkt ons grotendeels een semantische discussie, maar toch is het goed om scherp te hebben dat niet elke niet-centrale omgeving gelijk behandeld hoeft te worden.

We hebben recentelijk twee voorbeelden gezien van geïntegreerde systemen zoals bedoeld door Schneider Electric. Allereerst is er de samenwerking tussen Schneider Electric, Lenovo en Scale Computing. Schneider verzorgt de behuizing en UPS, Lenovo de overige hardware en Scale de HCI-software.

Tijdens het evenement werd nog een andere samenwerking aangekondigd, namelijk een met Cisco. Samen brengen de twee bedrijven een nieuwe lijn hyperconverged micro datacenters op de markt. Schneider neemt wederom zaken zoals behuizing en UPS voor zijn rekening, de rest wordt geleverd door Cisco. Het is mogelijk om dit HCI-aanbod in een kastje te krijgen dat er uitziet als een gangbaar kantoormeubel.

Een voorbeeld van een op het oog alledaagse kast met Cisco Hyperflex.

Dergelijke samenwerkingen zorgen ervoor dat er kant-en-klare producten kunnen worden geleverd, die zijn ontwikkeld met een specifiek doel en die dus efficiënt omspringen met de beschikbare resources. Daarnaast zijn het fysiek goed beveiligde producten, wederom omdat alles in samenspraak is ontwikkeld.

Volgens Simonelli zijn dit soort producten belangrijk, omdat de edge steeds complexer wordt naarmate hij groter wordt. Dan is een zekere mate van standaardisatie en dus vereenvoudiging cruciaal. Uiteraard kun je nog steeds allerlei zaken aan je specifieke wensen aanpassen, maar de basis is voor iedereen hetzelfde.

De vraag is uiteraard hoe lang standaardisatie volgehouden kan worden als deze markt echt zo hard gaat als men bij Schneider Electric stelt. Want dan komt er onherroepelijk meer variatie. Kan men daar dan nog rekening mee houden bij het ontwerpen van hun producten? Volgens Simonelli ligt het er aan waar de markt dan precies heengaat, maar ze houden er zoveel mogelijk rekening mee bij het ontwerpen van de apparatuur. Je ontkomt echter niet volledig aan spanningen tussen de belangen van de verschillende spelers in de markt.

Een geïntegreerd ecosysteem klinkt natuurlijk leuk, maar hoe ga je dit daadwerkelijk realiseren? Met alleen geïntegreerde systemen ben je er nog niet. Uiteindelijk wil je keiharde inzichten in hoe een en ander functioneert. Deze inzichten krijg je alleen maar als je het ecosysteem continu monitort. Bij Schneider Electric hebben ze hier EcoStruxure IT voor bedacht.

In een eerder artikel hebben we al eens uitgelegd wat EcoStruxure IT is en doet. Kort door de bocht geeft het je inzicht in hoe het gesteld is met de UPS'en en PDU's. Je kunt het niet gebruiken als alternatief voor een netwerk- of algehele infrastructuurmonitor, het monitort echt alleen de zaken die te maken hebben met de stroomvoorziening. EcoStruxure is een cloud-dienst en draait voor zover wij hebben kunnen vaststellen op het Azure IoT-platform. Je kunt ervoor kiezen om ook de verwerking van de gegevens in de cloud te laten plaatsvinden. Is het nodig om dit on-prem te doen, dan is dat mogelijk dankzij Edge Control. Nu zal dit soort data doorgaans niet per se op locatie verwerkt moeten worden, maar het kan dus wel, mocht het bijvoorbeeld vanuit juridisch oogpunt verplicht zijn.

De verschillende soorten EcoStruxure IT en de roadmap ervan.

EcoStruxure IT is er in verschillende smaken. Zo kun je er als organisatie zelf mee aan de slag, maar het kan het ook uitbesteed worden aan bijvoorbeeld service providers. Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen EcoStruxure IT Expert en Advisor. De eerste variant is er puur voor het monitoring-stuk, de tweede kun je gebruiken als je een nieuw datacenter of nieuwe serie edge-locaties gaat plannen. Tot slot is er nog de Asset Advisor-dienst, waarbij Schneider Electric op afstand de zaken in de gaten houdt. Het idee is dat je op deze manier EcoStruxure IT in kunt zetten zoals je dat zelf wilt.

Het is mogelijk om EcoStruxure IT te koppelen aan andere management en monitoring platformen. Dat moet uiteraard ook wel mogelijk zijn, want het monitort een specifieke set apparaten. Zo kun je het koppelen aan de Cisco UCS (Unified Computer System)-manager.

Ook al is het (vooralsnog) onmogelijk of ondoenbaar zijn om aan de edge dezelfde mate van beschikbaarheid en security te garanderen als in een core datacenter, je kunt al wel behoorlijk wat doen om het tegen een acceptabel kostenplaatje zo goed mogelijk te krijgen. Dat is overduidelijk de boodschap die Schneider Electric wil brengen. Of je op dit moment iets met deze boodschap gaat doen, moet een ieder voor zich uitmaken uiteraard. Een keertje kritisch kijken naar hoe de edge is ingericht en hoe belangrijk deze voor je organisatie is en/of wordt, lijkt ons eigenlijk altijd een goed idee.

Tot slot een inkijkje in de innovatie voor het datacenter waar men bij Schneider Electric mee bezig is: koeling door volledige onderdompeling in een vloeistof.