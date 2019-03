De edge wordt met de dag relevanter

Bij de opkomst van de grote cloudaanbieders werd her en der aangenomen dat edge computing wel langzaam maar zeker zou verdwijnen. Waarom zou je immers ergens op een remote locatie nog een relatief klein on-prem clustertje aanhouden als je die workloads ook in de cloud kunt draaien? Inmiddels wordt er juist weer gerept over het steeds relevanter worden van de edge. Dat is op het eerste gezicht wellicht wat verwarrend, maar op zich geen vreemde ontwikkeling, zo weet Perducat ons te vertellen.

Decentralisatie is in de mode

Er is over de hele breedte namelijk sprake van een gang naar decentralisatie, binnen het complete portfolio van Schneider Electric. Dat bestaat onder andere uit wat je traditionele edge-computing onderdelen zou kunnen noemen, van UPS'en tot volledige datacenters, maar ook uit IoT voor gebouwen en oplossingen voor energiemanagement bijvoorbeeld. In al die onderdelen ziet hij deze decentralisatie plaatsvinden. Met andere woorden, wat je op locatie kunt afwerken, wordt meer en meer ook daar gedaan.

Cyril Perducat, EVP IoT and Digital Offers bij Schneider Electric

Voor een belangrijk deel kun je de opkomst van edge verklaren door het samengaan van IT en OT volgens Perducat. Dat laatste is van nature gebonden aan de edge, want dat zijn bijvoorbeeld de machines die ergens staan. Daar wordt echter steeds meer IT aan toegevoegd. De OT-onderdelen genereren data, waar vervolgens iets mee gedaan moet worden. Aangezien de meeste belangrijke applicaties aan latencies werken van minder dan 1 milliseconde, is de verwerking van de data on-prem houden niet meer dan logisch. Vandaar ook dat Schneider Electric samen met partijen zoals Lenovo en Scale Computing kant-en-klare HCI-producten aanbiedt, onder andere voor edge computing doeleinden.

Edge wordt een breder begrip

IoT speelt uiteraard ook een belangrijke rol bij de groei die edge doormaakt en volgens Perducat door zal blijven maken. Slimme gebouwen, voorzien van allerlei IoT-sensoren, worden feitelijk ook grote edge apparaten. Aangezien de groei van IoT-sensoren in onder andere gebouwen vooralsnog niet zal stoppen, zal dus volgens deze redenering ook de edge blijven groeien.

Eigenlijk kun je volgens Perducat stellen dat alles wat aan het eind van de architectuur staat, langzaam maar zeker edge wordt in de traditionele zin van het woord. Daarbij kun je architectuur op meerdere manieren opvatten. Kijk je ernaar vanuit een energiemanagementperspectief, dan zijn het de gebouwen die worden bediend door het stroomnet. Vanuit IT-perspectief is het dan het datacenter en/of de apparatuur die daarin staat.

Beheer wordt belangrijker

De edge blijft dus groeien, maar dat betekent ook dat er steeds meer beheerd en georkestreerd moet worden. Dat dit software-defined plaats moet vinden, is tegenwoordig niet meer dan logisch. Vandaar dat men bij Schneider Electric EcoStruxure heeft ontwikkeld.

EcoStruxure is overigens geen monolithisch stuk software, maar een architectuur waarop meerdere smaken van deze software zijn gebouwd, die voortvloeien uit de sectoren waarin Schneider Electric zoal actief is. Zo is er EcoStruxure Building, maar ook Plant & Machine, Grid, IT en Power. Onderliggend is de architectuur bij al deze varianten overigens wel identiek en ze kunnen bijvoorbeeld ook eenvoudig aan elkaar gekoppeld worden.

De integratie met andere diensten is sowieso een belangrijke component van EcoStruxure. De data die door bijvoorbeeld EcoStruxure IT wordt binnengehaald over de status van de accu's in UPS'en, moet immers ook via een platform zoals ServiceNow kunnen worden gedeeld met mensen die een melding moeten krijgen als er iets niet in orde is.

Ter illustratie: EcoStruxure IT

Matthew Farnell, die als Sales Director bij Schneider Electric verantwoordelijk is voor datacenter software en digital services, heeft ons kort kennis laten maken met EcoStruxure IT. Tijdens de demo zagen we alleen power-gerelateerde producten voorbijkomen die gemonitord werden, dus PDU's en UPS'en. Dat is het onderdeel van IT waar men zich bij Schneider mee bezighoudt. Verwacht hier dus geen alles omvattende monitoring-omgeving voor je totale IT-infrastructuur. Het is zoals gezegd een open platform, dus een koppeling met andere (monitoring) tools is mogelijk, van Schneider Electric zelf of van andere aanbieders.

Hieronder zie je (op een servetje getekend, een beproefd concept) een schets die Farnell heeft gemaakt om uit te leggen welke rol EcoStruxure inneemt in de IT-omgeving. Die speelt zich logischerwijs vooral af in de fundamenten van organisaties zoals gebouwen en datacenters, gezien het portfolio van Schneider Electric.

Agentless en voorspellend

Interessant aan het platform is wat ons betreft dat het agentless werkt. Je bent dus niet afhankelijk van een agent op endpoints, alles wordt geïnitieerd door de controller zelf. Deze maakt gebruik van standaard protocollen, waarmee je zo goed als alle apparaten kunt opsporen. Zit er toch een exoot tussen, of een apparaat dat absoluut niet vindbaar mag zijn middels standaard protocollen, dan kun je deze uiteraard ook nog handmatig toevoegen.

Verder zit er ook een zekere mate van voorspelling in. Kijk je bijvoorbeeld naar de staat van de accu's in een UPS, dan zie je ook staan hoe lang deze waarschijnlijk nog mee zullen gaan. Op die manier kun je tijdig ingrijpen.

EcoStruxure is een cloud-dienst en draait voor zover wij hebben kunnen vaststellen op het Azure IoT-platform. Je kunt ervoor kiezen om ook de verwerking van de gegevens in de cloud te laten plaatsvinden. Is het nodig om dit on-prem te doen, dan is dat mogelijk dankzij Edge Control. Nu zal dit soort data doorgaans niet per se op locatie verwerkt moeten worden, maar het kan dus wel, mocht het bijvoorbeeld vanuit juridisch oogpunt verplicht zijn.

Vooruitzichten

Al met al lijken de ontwikkelingen in de edge dus nog lang niet stil te vallen. IoT zal nog geruime tijd doorzetten. In bedrijfspanden is bijvoorbeeld nog een flinke stap te maken, gebaseerd op de panden die wij regelmatig bezoeken in ieder geval. Met nieuwe doelgroepen komt ook een nieuwe afzetmarkt voor EcoStruxure uiteraard. Wat dat betreft lijkt Schneider Electric zich in een goede positie te bevinden.

Interessant wordt het effect van 5G op edge computing, iets waar Schneider Electric vanuit zijn datacenter-poot ook mee te maken zal krijgen. De beloofde latency daarvan is dermate laag, dat het ruimschoots zal volstaan voor het leeuwendeel van de zakelijke applicaties. Dat zal nog even afwachten worden overigens, want zoals het een nieuwe standaard betaamt, duurt het nog wel even voordat 5G volledig operationeel en dekkend is. Wij zullen de ontwikkelingen op het gebied van edge en IoT in ieder geval goed blijven volgen.