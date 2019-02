Waar gaat Intel heen met 'oppasser' Bob Swan?

Technisch gezien promoveert Intel iemand van binnenuit. Immers, Swan diende sinds 2016 als chief financial officer van het bedrijf. Maar Swan's CV typeert hem als een buitenstaander, met een lange periode bij Applied Materials en liefst negen jaar als de CFO bij eBay. Swan heeft CEO-ervaring gehad, maar slechts bij Webvan, de online kruideniersdienst die in 2001 failliet ging.

Het staat buiten kijf dat de aanstelling van Swan komt als een verrassing, aangezien hij in eerste instantie meldde geen interesse te hebben. "Swan vertelde me dat hij de interim CEO-rol rol leuk vond en er plezier aan beleefde", aldus analist Pat Moorhead in een e-mail. "Ik denk dat Intel's strategie de juiste is; het bedrijf moet de executie verbeteren, en het was niet zinvol om een buitenstaander zonder Intel-ervaring in te schakelen". Eerder meldde Computerworld al dat er waarschijnlijk noodgedwongen een beroep op Swan zou worden gedaan, omdat geen enkele externe kandidaat zijn vingers aan Intel zou willen branden.

Als CFO was Swan's rol binnen Intel vaak achter de schermen. Voor velen is hij dus een gesloten boek. Intel's boodschap bij het aankondigen van Swan is die van een man die vastbesloten is om de huidige koers te blijven volgen. Iets waar veel analisten vraagtekens bij zetten.

Nog weinig te zeggen

Neem de brief van Swan aan zijn medewerkers, partners en klanten. We worden er niet veel wijzer van: Swan's vier sleutelbegrippen zijn dat Intel "gedurfd en onbevreesd" zal zijn, dat zijn strategie om van een PC-centrisch naar een datacentrisch bedrijf te transformeren onveranderd blijft, dat het door moet gaan met de huidige executie en dat het zijn cultuur verder moet blijven ontwikkelen.

Dat geeft weinig inzichten. In feite heeft de voorzitter van Intel, Andy Bryant, zelf voormalig CFO, aantoonbaar beter samengevat waar Intel nu staat, dan Swan doet.

"Aangezien Intel zich blijft transformeren om meer te profiteren van de grote en groeiende kansen die het datacenter, kunstmatige intelligentie en autonoom rijden bieden, terwijl we blijven zoeken naar meer waarde uit de PC-business, concludeerde het bestuur na een grondige zoektocht dat Bob de juiste leider is om Intel naar zijn volgende tijdperk van groei te leiden," schreef Bryant. Het is niet veel, maar het is iets.

Maar wat bij Intel altijd ter discussie staat, is hoe sterk het bedrijf in zijn strategie gelooft. Processoren, vooral voor de PC en het datacenter, blijven de levensader van het bedrijf.Te ver van het pad en je dwaalt de embedded en IoT-markten in, waar de concurrentie zich handenwrijvend opwarmt. Intel heeft ook een moeizame strategische communicatie. In de laatste paar jaar waren de keynotes van de vroegere president Brian Krzanich op de Consumer Electronics Show een circus van drones en sensoren. Deze maand, bij CES 2019, werd "IoT" niet één keer genoemd.

Het schijnt echter dat Swan zich gecommitteerd heeft aan nieuwe business. "Onze ambities zijn nog nooit zo groot geweest en we hebben een relatief klein aandeel van de grootste adresseerbare markt in de geschiedenis van Intel", schreef Swan aan werknemers. "We moeten ons blijven richten op offensieve groei en innoveren voor een steeds meer op data gerichte wereld."

Een hands-off aanpak?

Wat Swan en Bryant lijken uit te spreken, is dat Swan een hands-off type man zal zijn, meer geneigd om Intel's zakelijke leiders de richting te laten bepalen in tegenstelling tot het agressief neerzetten van zijn eigen visie. Het is niet moeilijk voor te stellen dat hij ook om een solide business case zal vragen. "Leiderschap is een teamsport en gaat over het samenbrengen van het team, het bepalen van de richting en het team onbevreesd laten zijn - zodat ze dingen kunnen bereiken die niemand voor mogelijk hield", schreef Swan in zijn brief.

Het lijdt geen twijfel dat Swan successen heeft geboekt in de zeven maanden sinds de voormalige CEO Brian Krzanich onverwacht in juni vorig jaar terugtrad. Maar het is ook onduidelijk hoe Swan van plan is verder te gaan.

Neem bijvoorbeeld de executie. Intel heeft duidelijk geworsteld in zijn verschuiving naar 10nm-processors, die verscheidene jaren te laat zijn en nog niet voor het vakantieseizoen worden verwacht. Maar Intel's chief operating officer Kim Stevenson stopte in 2017, zonder directe vervanging. Terwijl Intel zou willen dat je gelooft dat het aankondigen van "Ice Lake" en andere 10nm chips bij CES betekent dat de productieproblemen zijn opgelost, zijn die chips nog steeds niet naar fabrikanten verzonden en is er nog geen omzet.. Er is dus nog steeds ruimte voor fouten.

Als deze theorie juist is - en dat zullen we niet weten voordat er meer van Swan's acties openbaar worden gemaakt - dan moet Intel doorgaan met het besluipen van de IoT-markt, en doorgaan met het pushen in "edge" computing met nieuwe investeringen in AI en aanverwante technologieën. Intel heeft altijd erkend dat data de processoren voeden die de stuwkrachten zijn van zijn eigen groei. Zonder voldoende data worden deze processoren minder waardevol. Dus als de chips van Intel niet genoeg data hebben, moet Intel ervoor zorgen dat er meer data komt, uit IoT en de edge. Tegelijkertijd levert het toepassen van analyse op die gegevens een toegevoegde waarde.

Wat betekent dit voor de PC-markt? De afgelopen jaren is het steeds moeilijker geworden om de grenzen van de processorinnovatie steeds verder op te zoeken. Kloksnelheden tussen 4GHz en 5GHz raken aan hun top, en de nadruk is verschoven naar extra kernen - die softwareontwikkelaars nog steeds met moeite volledig kunnen gebruiken - en een lager vermogen, waarvan een deel een onderdeel is van de procestechnologie.

Voorlopig is er geen geschikte vervanging met hoge marges en hoge inkomsten beschikbaar voor de PC-processormarkt. In zekere zin is de toekomst van Intel dus al duidelijk: verder doorgaan in de PC-markt, geld verdienen met het datacenter en Xeon-chips, en blijven investeren in IoT om verdere synergieën in het ecosysteem van Intel te bevorderen. Het is aan Swan om te beslissen hoe snel Intel zich ontwikkelt.