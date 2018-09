AMD ruikt Intels bloed in het water

De Epyc-processoren, met 16 cores of 32 cores, worden door AMD gepromoot als chips met een lagere total cost of ownership (TCO) en hogere prestaties, in vergelijking met Intels alternatief Xeon. Het argument waar bedrijven mee over de streep getrokken moeten worden is dat een server met één 32-core socket goedkoper is bij aanschaf én kostenbesparend is op de lange termijn dan de dual-socket wat Intels fort is.

Soms is één beter, soms twee

"We zeggen niet dat een single-socket de oplossing is voor iedereen, maar in het grootste deel van de markt, waar vijftig tot tachtig procent 32 cores per server heeft, is onze single-socket efficiënter en zijn de kosten en licentiëring lager", aldus datacenter-productchef Glen Keels van AMD. "In sommige gevallen zullen klanten twee sockets willen."

De chipfabrikant haalt cijfers van onderzoeksbureau IDC aan waaruit blijkt dat zes van de tien dualsocket servers die zijn gevirtualiseerd binnen 12 maanden een upgrade zouden moeten krijgen. Servers worden langere tijd ingezet, van de voorheen gebruikelijke drie naar nu vijf jaar, zo merkt AMD op. Dat vergroot de kans op defecten gedurende de actieve periode, waardoor systeembeheerders een reparatie moeten uitvoeren.

Vergeleken met de dualsocket Intel Xeon 5118, met 12 cores per CPU, AMD claimt dat tien servers met één socket nog steeds ongeveer de helft van de TCO over drie jaar is vergeleken met veertien dualsockets met 64 procent van de licentiekosten voor 2,8 keer zoveel VM's, omdat VMware kosten per socket berekent, zegt Keels.

Vraag naar servers

On-premises hardware aanbieden lijkt in dit cloudtijdperk een lastige strijd te zijn, maar volgens de modellen van AMD blijft de server tot tenminste 2022 in trek. "Op dat moment passeren we de 50-5-grens van on-prem en off-prem, maar klanten blijven stevig investeren in on-prem virtuele infrastructuur", aldus Keels.

Er wordt alleen niet geïnvesteerd in het uitbreiden of upgraden van datacenter-faciliteiten, zo blijkt al langer. Datacenters doen het met de ruimte die ze hebben en benutten deze met efficiëntere hardware en koeling. En als ze ruimte tekort komen schuiven ze naar een gehoste omgeving of publieke cloud, voegt hij daaraan toe.

Die verkooppitch blijkt te werken, want volgens serverhardware-nieuwssite ServeTheHome meldt een aantal klanten dat Intel grote kortingen geeft aan Xeon-klanten die Epyc overwegen en zelfs aan hoeveelheden ver onder de 100 units, wat betekent dat het niet alleen gaat om grote klanten. "Een belangrijke reden lijkt de bereidheid te zijn van een organisatie om AMD Epyc te nemen. Ons advies als je zelfs maar 50 tot 100 servers bestelt, je een prijsopgave opvraagt bij je verkoper van AMD Epyc. Dit lijkt Intel in actie te brengen", schrijft STH.

Trage chips door gat

Intel heeft nog een reden om bezorgd te zijn. Er is onlangs een nieuwe kwetsbaarheid opgedoken (Foreshadow) die lijkt op Meltdown en Spectre in de zin dat het in de architectuur van de chips is ingebakken en de softwarematige fix voor vertragingen zorgt. Het probleem zit hem deze keer in SGX, waar programma's een zogenoemde secure enclave kunnen opzetten in de Intel-cpu. Delen van de chip, de L1-cache, zijn afgeschermd om code te draaien waar het OS niet bij kan.

Je voelt de bui waarschijnlijk al hangen: een groep onderzoekers vond een manier om de SGX te omzeilen en bij de beveiligde content te kunnen. De fix daarvoor vereist dat dit stukje L1-cache uit te schakelen, zodat de ene virtuele machine niet bij de gegevens van een andere kan. De impact daarvan is behoorlijk en het prestatieverlies kan oplopen tot 30 procent. AMD's Epyc gebruikt Intels SGX niet en heeft daarom niet dit issue.

Nieuwe generatie chips

AMD's volgende generatie Epyc-processoren heeft de codenaam Rome. Het bedrijf heeft nog weinig details vrijgegeven, behalve een releasedatum volgend jaar. Maar specificaties beginnen te lekken. Zo zou Rome op 7 nm-procestechnologie worden gebouwd. Dat is interessant, aangezien Intel dit plan voorlopig in de ijskast heeft staan, vooral vanwege vertragingen met de inzet van EUV, en AMD's hofleverancier GlobalFoundries geeft het ook op met 7 nanometer losgelaten.

Lees meer over de ontwikkelen omtrent lithografie met extreme ultraviolet in EUV is de kampioen van het uitstel

Taiwanese fabrikant TSMC zou er wel al in geslaagd om 7 nm op schaal te kunnen produceren en brandt vanaf volgend jaar de nieuwe Rome-chip. De eerste benchmarks van het prototype beloven dat het een absoluut monster gaat worden. De site Chip Hell laat zien dat deze tien keer sneller rekent dan de huidige high-end Intel Xeon. Dat is slechts één site, dus laten we dit met een korreltje zout nemen. Toch zal dit Intel niet lekker zitten.