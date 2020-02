North Sea Port integreert systemen om schippers te ontzorgen

In het algemeen begint een verandertraject binnen een organisatie eigenlijk altijd met een business case. Zonder business case heeft het geen zin om aan een project te beginnen, omdat dan de onzekerheid te groot is dat het op niets uitloopt. Dat is op geen enkele manier goed voor een organisatie.

In een datagedreven wereld hoeft bovenstaande gangbare benadering echter niet per se altijd de enige manier te zijn om tot een succesvol project te komen. Dat is althans wat Rick van Sluijs en Mike Veldhuis stellen. Van Sluijs is Head of IT van North Sea Port en Veldhuis mede-oprichter en partner van Nalta, de ICT-partner waarmee North Sea Port al vele jaren samenwerkt.

Starten met de data

Bij North Sea Port heeft men data (specifiek de analyse ervan) als startpunt van het project genomen. "Kunnen we iets met de data die van schepen afkomt", zoals Van Sluijs het min of meer als 'onderzoeks-' of 'innovatievraag' formuleert. De business case moest blijken uit het analyseren van de patronen in de data, ook al is men er bij North Sea Port natuurlijk niet zomaar zonder overleg met twee benen ingesprongen. Er was wel degelijk vraag uit de markt naar een oplossing voor het grootste probleem in een havengebied zoals dit: er is niet genoeg inzicht in wat er allemaal gebeurt in het gebied.

Van de havenmeester kreeg Van Sluijs ook letterlijk de vraag of technologie hierin zou kunnen helpen. Voor een tamelijk behoudende wereld als die waar North Sea Port in actief is, kwam dat op Van Sluijs over als een behoorlijk bijzonder verzoek: "Dat heb ik nog niet zo heel vaak meegemaakt."

Rick van Sluijs, Head of IT bij North Sea Port

In het geval van dit project wilde men vooral meer inzicht hebben in de binnenvaart, niet zozeer de zeevaart. Vanaf Terneuzen, waar we op bezoek waren bij North Sea Port, is dat een behoorlijk fors gebied landinwaarts, waar zich allerlei 'klanten' van North Sea Port bevinden. Onder klanten verstaan we hier plekken waar schepen aanmeren om activiteiten te doen, bijvoorbeeld laden en lossen. Het is zeker geen rechttoe-rechtaan omgeving, zeker niet na de fusie enige tijd geleden met het Havenbedrijf Gent. "Beide onderdelen zijn daarnaast ook nog eens autoriteiten, oftewel zijn deels onderdeel van de lokale overheden," vult Van Sluijs aan. Dit alles maakt het een tamelijk complexe omgeving, dat mag duidelijk zijn. Deze complexiteit moet als het ware platgeslagen worden, om optimaal inzicht te verkrijgen.

Van data naar business case

De data afkomstig van schepen is dus de basis van wat North Sea Port en Nalta samen hebben ontwikkeld. Dit is zogeheten AIS-data (Automatic Identification Systemonder de streep GPS-data verrijkt met wat er zelf ingestopt wordt. De transponders op de schepen verzenden iedere paar seconden hun data. Deze data wordt dan vervolgens weer in een platform/portaal gestopt, dat wordt gekoppeld aan het havenmanagementsysteem (Enigma+) dat men gebruikt bij North Sea Port. De schippers kunnen middels een app ook nog de nodige data toevoegen aan dit platform, bijvoorbeeld als ze ergens aanmeren om te laden en te lossen. Denk hierbij aan het soort vracht dat geladen dan wel gelost wordt.

Dit klinkt allemaal best logisch eigenlijk, want op deze manier ontzorg je de schippers zoveel mogelijk. Het hele proces van bezoek aan North Sea Port tot aan het versturen van de factuur voor de geleverde diensten duurde voorheen enkele maanden. Dit door een samenspel van marifooncontact tussen binnenvaartschippers en de verkeerspost en een wildgroei aan Excel-bestanden bij klanten van North Sea Port (overslagstations bijvoorbeeld). Die Excel-bestanden moesten dan weer worden omgezet en geïmporteerd in het havenmanagementsysteem.

In de praktijk moest er natuurlijk wel een infrastructuur gebouwd worden voor wat North Sea Port wilde. Dat is waar Nalta zich primair mee heeft beziggehouden. Als bestaande partner op het gebied van fysieke IT-infrastructuur van North Sea Port was er al een vertrouwensrelatie tussen de twee partijen, maar dit was zeker niet de voornaamste reden om met Nalta in zee te gaan. Nalta kon namelijk als enige van de partijen die in de race waren een werkend prototype van het te ontwikkelen systeem laten zien tijdens het pitchen voor het project.

Boomi

Bij projecten zoals dit gaat het natuurlijk primair om data-integratie, het realtime kunnen koppelen van meerdere systemen. Daarvoor gebruikt men Boomi, wat gezien de hechte relatie tussen Nalta en Boomi, onderdeel van Dell Technologies, logisch is. Volgens Veldhuis was het ook prima mogelijk geweest om de integratie tussen de twee systemen zonder Boomi te bouwen. Dat was echter bij lange na niet zo flexibel geweest, wat richting de toekomst wel een vereiste was. Met een iPaaS zoals Boomi ben je hier wel op voorbereid.

De rol van Boomi in de door Nalta ontwikkelde infrastructuur is om ervoor te zorgen dat er realtime integratie plaatsvindt tussen de twee systemen, beide kanten op. Realtime is belangrijk, omdat het soms van doorslaggevend belang is hoe of waar een schip op het moment zelf ligt, niet waar het een paar minuten geleden lag. Op dit vlak doen Van Sluijs en Veldhuis een opvallende uitspraak: "Ons algoritme is beter dan dat in andere havens in Nederland gebruikt wordt." Dat wil zeggen, waar het bij andere soortgelijke projecten regelmatig onduidelijk is welke kant een schip nu precies op ligt, kan dat bij de omgeving van North Sea Port wel met zekerheid gezegd worden.

Gevraagd wat de doorslaggevende kwaliteit is van Boomi voor dit project, geeft Veldhuis een duidelijk antwoord: "Boomi kan veel sneller schalen dan andere platformen en heeft vanaf de basis een cloud-architectuur," twee zaken die bij een omgeving zoals die van North Sea Port en de ambities die men ermee heeft van cruciaal belang zijn.

Mike Veldhuis, mede-oprichter en partner van Nalta

Richting de toekomst: verder uitbreiden

Het systeem dat nu is gebouwd is nog maar het begin, als we Van Sluijs en Veldhuis horen praten. Je kunt de informatie afkomstig van de AIS-transponder zien als de basis voor het portaal en de bijbehorende Harmony-app, die zijn gebouwd door Nalta. Vandaar dat er zoveel tijd is besteed aan het optimaliseren van deze basis (en hij volgens de heren beter is dan die van andere havens).

Er kunnen natuurlijk nog veel meer databronnen worden aangesloten op het portaal dat naast het havenmanagementsysteem is gebouwd. Die visie is een van de redenen geweest waarom men voor een iPaaS heeft gekozen. Op dit moment is men nog niet zo ver en worden bijvoorbeeld overslagbedrijven nog helemaal niet mee- en opgenomen in het systeem. Daarnaast zijn nog niet alle bronnen kwalitatief goed genoeg om meerwaarde te bieden. Kijk je bijvoorbeeld naar bronnen die aangeven welke gevaarlijke stoffen aan boord van schepen zijn geladen, dan is dit uiteraard wel erg belangrijk vooraleer je het automatisch gaat importeren en integreren in systemen.

Met andere woorden, North Sea Port en Nalta zijn relatief klein begonnen met dit project, met de ambitie om het verder te laten groeien. Dat is gezien de al eerder aangehaalde behoudendheid verstandig, want nu kan iedereen stukje bij beetje wennen aan het feit dat inzicht wordt verschaft door data die hun kant op komt, niet meer primair op eigen observaties via bijvoorbeeld radar. Ook het continu blijven volgen van schippers heeft de nodige gesprekken gekost om deze ervan te overtuigen dat dit alleen gedaan werd op de momenten dat het strikt noodzakelijk is. Transparantie is hierin uiteraard van cruciaal belang.

Wat ons betreft hebben we met dit project bij North Sea Port een mooi voorbeeld te pakken van hoe innovatie in eerste instantie gedaan kan worden voor de innovatie, om vervolgens de business case te maken. We zijn erg benieuwd waar dit in de toekomst heengaat.

Naschrift: reactie vanuit Boomi

Voor Boomi is het project dat Nalta en North Sea Port samen hebben opgezet uiteraard ook een interessante case. Max van Eeghen, Director BeNeLux, Middle East & Africa bij Boomi wil dan ook graag een reactie aan ons geven over het project. Die hebben we hieronder in zijn geheel opgenomen.

"Een goede integratie van de vele digitale toepassingen en databronnen die organisaties ter beschikking staan, is cruciaal voor een succesvolle digitale transformatie. Naarmate de diversiteit en de complexiteit van het IT-landschap toeneemt, kan integratie snel ingewikkelder worden. Om toepassingen toch op een snelle en betrouwbare manier te kunnen integreren, is een cloud-platform verreweg de beste en meest toekomstbestendige oplossing."

"Boomi is verreweg het meest doorontwikkelde integratieplatform dat vanaf de basis in de cloud is opgebouwd. Het is niet alleen een buitengewoon krachtige tool, maar heeft ook een sterke focus op gebruiksgemak, waardoor de complexiteit van integraties sterk wordt teruggedrongen. Dat maakt het mogelijk om in de toekomst nieuwe databronnen en applicaties snel en betrouwbaar te integreren in de basis die nu door North Sea Port en Nalta is gelegd. Dat betekent ook dat het businessmodel onder dit project in potentie heel snel kan evolueren en de waarde van deze innovaties met sprongen omhoog kan gaan."