De desktop gaat naar de cloud

Bij organisaties is de gang naar de cloud inmiddels duidelijk ingezet, ook al wordt de cloud-adoptie in het algemeen nog net onder of boven de 10 procent geschat, afhankelijk van welk onderzoek en welke schatting je hanteert. Als Windows Virtual Desktop (WVD) aanslaat, zou dat percentage zomaar eens behoorlijk kunnen stijgen. Ook het aandeel van Azure in de zogeheten 'cloud wars' zou fors omhoog gaan, dat is wel zeker. Na de Office-apps in de vorm van Office 365 is het nu namelijk de beurt aan de volledige desktop om de overstap naar de cloud te maken. Dat is uiteindelijk wat WVD is, een Desktop-as-a-Service, zoals ook onder andere Citrix en VMware dit aanbieden.

De logica achter een overstap naar de cloud voor je desktops is onder de streep niet anders dan voor andere onderdelen van organisaties. Je besteedt alleen een ander onderdeel van je infrastructuur uit, in dit geval de endpoints en dan met name wat daarop draait. Uiteindelijk moet dit ook leiden tot meer eenvoud in zaken zoals schaalbaarheid, denk aan on-boarden en off-boarden van mensen. Tegelijk met WVD is ook multi-session Windows 10 op Azure beschikbaar gekomen. Dit houdt in dat meerdere werknemers tegelijkertijd op dezelfde Windows 10 instantie kunnen werken, zonder allerlei workarounds te hoeven doen. Ook dit zal helpen bij de adoptie van de desktop in de cloud.

Om toch nog even terug te komen op Windows 7, is het hier op zich ook interessant om te vermelden dat WVD de mogelijkheid biedt om ook Windows 7 desktops te virtualiseren. Zo kun je toch je Windows 7-applicaties blijven gebruiken terwijl je bezig bent met de migratie naar Windows 10 bijvoorbeeld. De Extended Security Updates heb je er dan ook bij tot januari 2023.

Geen desktop zonder applicaties

DaaS is op zichzelf weliswaar behoorlijk interessant, maar uiteindelijk zijn het toch de applicaties die op het platform beschikbaar zijn, waardoor medewerkers er gebruik van zullen maken. Een bedrijf zoals Liquidware legt zich al sinds de oprichting in 2009 voor een belangrijk deel toe op dit onderdeel. Het gaat dan met name om het FlexApp-product in hun portfolio. Daarnaast heeft de softwareleverancier ProfileUnity, waarmee de gebruikersprofielen en endpoint-instellingen centraal kunnen worden beheerd, zelfs in complexe multi-tenant omgevingen.

FlexApp richt zich op application delivery voor Windows-omgevingen, ongeacht waar die zich bevinden en op welke versie van het besturingssysteem men zit. Naast fysieke desktops betekent dit ook de omgevingen van Citrix, VMware, Nutanix en Amazon, maar dus ook vanaf de lancering WVD. Sterker nog, Liquidware was een launching partner van Microsoft WVD, omdat Liquidware hier de technologie voor had, Microsoft niet (of het in ieder geval niet zo goed kon, zo vertelt Morteza Esteki, VP EMEA bij het bedrijf, ons tijdens een gesprek dat we hadden met hem tijdens VMworld).

Het draait bij FlexApp om application layering. Dat wil zeggen, het beschikbaar stellen van applicaties op een andere laag dan het OS waarop gewerkt wordt door de gebruiker. Vandaar ook dat het niet uitmaakt op welke versie van Windows iemand werkt. De applicatie hoeft er toch niet op geïnstalleerd te worden, hij wordt op een andere laag aangeboden. Dit zorgt ervoor dat je idealiter aan een enkel golden image genoeg hebt, dat je dan dankzij ProfileUnity door een filter haalt en aanbiedt aan de gebruikers die ervoor in aanmerking komen. Het is dan meteen na het inloggen beschikbaar.

Universeel is het streven, ook voor WVD

Liquidware wil zich met FlexApp overduidelijk positioneren als partij die volledig agnostisch is. Daarbij doelen we dan niet alleen op de platformen waarop gewerkt wordt, maar ook de formats die worden gebruikt. Specifiek in relatie tot WVD vallen hierbij de 'Convert-to-Layer'-features op voor MSIX en App-V. Niet alle applicaties en/of omgevingen kunnen even soepel samenwerken met die formats. Vandaar dat er in FlexApp de mogelijkheid geboden wordt om dat type applicaties te converteren naar FlexApp-format.

Een dergelijke universele ondersteuning is uiteindelijk ook gewoon bittere noodzaak natuurlijk, om WVD ook daadwerkelijk aan de man te brengen. Want het klinkt allemaal heel erg interessant, alle desktops naar de cloud, maar het moet uiteindelijk ook wel echt aantoonbaar beter werken dan alles verspreid over je organisatie te laten staan. Daarvoor is application layering simpelweg onmisbaar. We zijn benieuwd hoe dit verder gaat en of Microsoft uiteindelijk met iets komt wat net zo goed en platform-agnostisch werkt als de oplossing van Liquidware, dat niet voor niets een launching partner van de nieuwe dienst was. Of is dit een voorbeeld van een groot bedrijf dat zeer belangrijke maar niet bijzonder grote features van een omgeving graag aan een gespecialiseerde partij over laat en dat ook zo wil houden? We gaan het zien.