Wat is het verschil tussen actief en passief cloudmanagement?

Passieve cloudmanagementtools

De meeste cloudbeheertools zijn passief. Ze geven je informatie over issues in het cluster van cloudsystemen en leveren mogelijk adviezen over welke acties je kunt ondernemen, maar ze voeren zelf geen corrigerende maatregelen uit. De passieve aanpak betrekt mensen in het proces op een manier die handig is voor de meeste CloudOps-teams.

Het idee erachter is dat maatregelen zo complex zijn dat het niet logisch is om dat te automatiseren en dat is ook de juiste aanpak voor de meeste bedrijven. Deze systemen geven vaak informatie waarna menselijk handelen nodig is, omdat de gegevens gebaseerd zijn op events en niet op operationele gegevens.

Actieve cloudmanagementtools

Maar de markt lijkt meer te bewegen naar toch actieve cloudmanagementtools, aangezien we de complexiteit van cloud willen wegautomatiseren. We komen nu bij een kantelpunt aan. Een moderne clouduitrol heeft misschien drie publieke clouds, honderden verschillende databases, tinetallen beveiligingsmodellen en vijftig of meer opslagtypes - en de complexiteit wordt alleen maar groter.

De resources om deze systemen te onderhouden zijn beperkt: we kunnen alleen vooruit als we meer automatiseren en actieve tools gebruiken. De tools kun je onderverdelen in de volgende categorieën:

Analytics-gebaseerde actieve tools lijken op analytics-gebaseerde van passieve, maar kunnen stappen zetten om tijdelijke oplossingen of corrigerende maatregelen toe te passen. Een voorbeeld: voorspellende analytics en gelogde data geven aan dat er veel netwerkfouten plaatsvinden. Het is duidelijk dat een belangrijke router binnenkort uitvalt. Mensen moeten worden verwittigd dat de router moet worden vervangen, maar de tool kan ook netwerkverkeer om de bijna defecte router heen leiden voordat mensen überhaupt weten dat het probleem bestaat.

Event-gebaseerde actieve tools kunnen simpele events opnemen op dezelfde manier als event-gebaseerde passieve tools dat doen, maar zijn in staat om actieve corrigerende acties uit te voeren, doorgaans op simpele issues die voor de hand liggende maar zeer effectieve oplossingen hebben. Dit gaat om de meerderheid van systeemissues die CloudOps-ontwkkelaars dagelijks meemaken.

Zelfcorrigerende of zelfreparerende tools. Dit zijn termen die door elkaar worden gebruikt en in de kern zijn ze zowel analytics- als event-gebaseerd. Corrigerende tools zijn sowieso onderdeel van alle actieve tools die corrigerende acties uitvoeren. Het is aannemelijk dat deze categorie tools belangrijker wordt, aangezien het veel tijd kost om uit te vinden hoe je maatregelen het beste kunt automatiseren.

De diagnostische tools kunnen één kant van de markt beslaan, terwijl de andere kant meer richting automatiserende tools gaat. Corrigerende tools bieden een beter schaalbare oplossing, omdat ze worden verwerkt in vrij specifieke cloud-native technologieën.

Kortom, actief cloudmanagement is de toekomst. Ben jij er al klaar voor?

David S. Linthicum is Chief Cloud Strategy Officer bij Deloitte Consulting en is een internationaal erkende industrie-deskundige en thought leader. Hij schrijft geregeld over zijn visie op de sector op Computerworld.