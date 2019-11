Leveranciers azen op markt met 'Kubernetes For Dummies'

Meer dan de helft van de bedrijven die Platform-as-a-Service inzetten, gebruiken naast PaaS ook serverless-omgevingen en containers voor hun bedrijfsvoering. Dat leidt tot een complexe infrastructuur, wat vaak wordt weggemoffeld op presentaties over hoe makkelijk een bepaald platform integreert met de bestaande stack. Maar developers malen ook helemaal niet om de infrastructuur, zo luidde de boodschap op de Cloud Foundry Summit in Den Haag. Ontwikkelaars moeten applicaties leveren, en of dat nu linksom of rechtsom gebeurt, maakt weinig uit.

Cloud Foundry is begonnen als project bij VMware genaamd VMware Cloud Automation Platform. Dit leverde onder meer toolchains, zoals BOSH, voor ontwikkelaars en IT operation teams op. BOSH wordt gebruikt voor het automatiseren van infrastructure-services zoals, Hadoop, Greenplum en vele andere - onafhankelijk van de onderliggende infrastructuur (bijvoorbeeld vSphere) of het nu publieke clouds zoals Azure, AWS, Google Cloud of OpenStack is.

Bas Lemmens, VP EMEA van Pivotal, legt in gesprek met Computerworld.nl uit wat de gedachte was van Cloud Foundry: "Als we elasticiteit van het bouwen in de cloud willen, dan zullen we degenen waar het eigenlijk om draait - developers - iets moeten geven waardoor het simpeler wordt om sneller toegevoegde waarde te creëren, betere features, betere feedback-loops, etcetera."

Waarom Kubernetes werd bedacht

Het idee is om via een platform hogere abstracties te gebruiken om eenvoudiger en sneller, software uit te rollen die schaalbaarder is met meer ingebouwde security. Dat platform richtte zich volledig op cloud-native applicaties. "Er was een subset van de community die omarmde waar we mee bezig waren, waaronder Craig McLuckie, Joe Beda en Brendan Burns," zegt Lemmens, "Ze vonden dat wat Pivotal bouwde prima werkte voor cloud-native, maar hoe zit het dan met legacy of apps die wel gebonden zijn aan een infrastructuur? En apps die gebonden zijn aan specifieke dataservices zoals Oracle?"

Met andere woorden, er was behoefte aan ondersteuning voor stateful applicaties in de cloud. "Greenfield applicaties waren een goede match voor Pivotal CloudFoundry, maar legacy applicaties hadden nog steeds VM's nodig. Beda en Burns zeiden toen: wat nou als we een containerorkestratie-laag bouwen die niet die verplichtingen heeft, waarbij ik stateless apps kan leveren, maar ook legacy apps kan draaien?" Deze gedachte leverde in 2014 het bij Google ontwikkelde open source-platform Kubernetes op en is grotendeels door deze drie ontwikkelaars opgezet.

McLuckie, nu R&D-chef bij VMWare, verzucht op de bijeenkomst in Den Haag: "Dit tijdperk is nog steeds te interessant." Volgens hem hoort infrastructuur niet zo interessant te zijn, want het moet zich onzichtbaar op de achtergrond bevinden. "Je moet er niet eens over hoeven na te denken", vertelt hij op een conferentie die zich juist op infrastructuur richt. "Het zou mooi zijn als we hier niet meer over hoefden te praten en dat het vanzelfsprekend is", beaamt directeur Abby Kearns van de Cloud Foundry Foundation.

Traditionele IT naar transformatieve

Volgens McLuckie is wat er nu gebeurt met infrastructuur - waarbij wordt gekeken naar één gemeenschappelijke basis waar we mee uit de voeten kunnen - tekenend voor de IT als geheel: het gaat om het leveren van in de basis een zo high-level mogelijke holistische aanpak die voor iedereen werkt, met lagen er bovenop om het aan te passen naar specifieke bedrijfsbehoeftes. "Je levert een gemeenschappelijk substraat, bijvoorbeeld Kubernetes, en daarop zet je de mogelijkheden om verder te bouwen, of het nu off-the-shelf software is of om eigen gerolde applicaties gaat. Het doel is allemaal om zo efficiënt mogelijk van developer naar productie-omgeving te bewegen."

Dat betekent dat IT-cultuur verandert: een refrein dat we vaker hebben gehoord van diverse leveranciers de laatste jaren. We zien dat nu ook langzaam bij bedrijven gebeuren die verder gaan in digitale transformatie dan traditionele automatiseringswerkzaamheden samen meer een lift and shift naar de cloud, dan werkelijke transformatie.

We gaan steeds meer van een ticketgedreven technisch veld naar eentje dat volledig door de business wordt ingegeven. Interne IT richt zich minder op de back-end infrastructuur en meer op het afleveren van front-ends aan klanten en interne gebruikers. Een digitale omslag is essentieel voor moderne bedrijfsvoering, hoewel volgens Kearns nog steeds veel organisaties niet goed beseffen wat die transformatie inhoudt. "Het gaat niet om fonkelende nieuwe tech, maar om het bedrijf rondom technologie te plannen."

Het gaat om applicaties, niet om infra

Je moet direct kunnen inspelen op een veranderende markt; de tijd van het even aanzien en te zijner tijd de juiste IT-aanbestedingen doen om mee te spelen, ligt ver achter ons. Digitale transformatie houdt in dat de cultuur zodanig is ingeregeld dat je bij grote veranderingen direct kunt reageren, ongeacht je technologiestack. Containerisatie zorgt voor snelheid door middel van iteratie, direct van development naar productie, en PaaS voor flexibiliteit en integratie van stacks. Het gaat niet eens om deze technologieën an sich, maar om het inzetten van zulke methodes die je in staat stellen om flexibel te kunnen blijven bewegen.

Toen SUSE in oktober de handdoek in de ring gooide met OpenStack deed SUSE's Michael Miller een veelzeggende uitspraak: "Klanten met een vastberaden digitale aansprak onderscheiden zich met applicaties en ervaringen, in plaats van door infrastructuur-uitrol." SUSE richt zich meer op de delivery van applicaties dan de onderliggende infrastructuur en Kubernetes biedt een ecosysteem en onderlaag om dat dan ook precies te doen, dus de rol van OpenStack is daarmee uitgespeeld bij partijen die zich op applicaties richten.

Een bedrijf als Grape Up timmert aan de weg in Europa met onder meer Porsche voor een automotive cloud, zo legt Grape Up's VP van Cloud R&D Roman Swoszowski uit aan Computerworld.nl. Zoals de meeste technologieën in deze sector, is het product Cloudboostr volledig open source en net als Pivotals tooling bedoeld om Kubernetes-beheer te versimpelen. Kubernetes is groot, open en flexibel, dus beheerders kunnen aan alle mogelijke knoppen draaien. Maar de vraag is of dat je business wel is. Uiteindelijk gaat het bedrijven om het snel en efficiënt leveren van applicaties voor de eindgebruiker en hoe dat onder de motorkap precies in zijn werk gaat, is van ondergeschikt belang.

Concurreren in de cloud

Door de governance van zulke lagen op Kubernetes, hebben gebruikers meer zicht op wat ze doen, legt Pivotals Lemmens uit. "Hoe weet je welke stamcel of Base OS een applicatie gebruiken, hoe weet je welke API versie of componenten ze gebruikt hebben als je het niet door de CI/CD-pipeline geautomatiseerd hebt. Kubernetes geeft je eindeloze mogelijkheden, maar het heeft ook een risico: je moet ze onder controle houden."

Producten als Pivotal Cloud Foundry, IBM/Red Hat OpenShift en Grape Up's Cloudboostr - en vele anderen soortgelijke producten - richten zich dan ook op hetzelfde basisidee: bedrijven helpen die niet over de expertise beschikken om op schaal clouddiensten te leveren en te concurreren in markten die steeds meer digitale diensten nodig hebben. Ze moeten een cloudachtige infrastructuur bieden die zich snel kan aanpassen en wijzigen om relevant te blijven.

Hoe onderscheid je jezelf?

De uitdaging voor deze leveranciers is dat het moeilijk is om jezelf te onderscheiden. Tijdens de Cloud Foundry-sessies spraken we een grote Nederlandse partij die Cloudboostr inzette nadat eerder alleen de software van Pivotal was gebruikt, omdat er een bureaucratisch probleem was met Pivotal en VMware. Dat vertraagde het proces en de organisatie moest snel verder. Het gebruik van de software van Grape Up in plaats van die van Pivotal had dus niets te maken met een technische reden, wat het risico illustreert dat deze providers lopen. Op een slogan na die neerkomt op, "omdat Kubernetes moeilijk is voor de meeste organisaties", is het erg moeilijk om jezelf te onderscheiden in deze markt.

Maar dat is dan ook iets te simplistisch gesteld. Lemmens: "Van Kubernetes wordt veel gebruikgemaakt want het geeft je flexibiliteit. Met een opnionated stack als PAS heb je volwassenheid en speed, maar niet dezelfde flexibiliteit. Dus de vraag is: wat wil je? Vrijheid en flexibiliteit, die leiden tot complexiteit en vertraging, of een opnionated stack, voorgekookt, afgesteld en uitgelijnd, met voordelen qua governance, security en snelheid."

Simpele stack

"Die twee werelden kropen steeds dichter bij elkaar: klanten willen de voordelen van cloud-native, maar ook de behoefte aan flexibiliteit en onafhankelijkheid van infrastructuur." Pivotal is samen met Google en VMWare naar Kubernetes gaan kijken hoe deze twee bij elkaar gebracht konden worden en Pivotal Application Service (PAS) draait nu op Kubernetes, de Pivotal Container Service (PKS) biedt lifecycle management voor Kubernetes en Pivotal Function Service (PFS) is gebouwd bovenop Kubernetes.

"Je hebt dan een simpele stack (Kubernetes): PAS dat draait op Kubernetes of een andere infrastructuur. We hebben in juli een alfa versie gelanceerd, waarbij we dezelfde hogere abstracties, features en functionaliteit van PAS naar het Kubernetes ecosysteem kunnen brengen."

"Kubernetes is een uitstekende basis voor het aanbieden van flexibele en schaalbare infrastructuurdiensten, maar is op zichzelf geen platform. Het vereist veel engineering en knutselen om er een platformachtige ervaring van te maken. Maar voor bedrijven als Pivotal, IBM / Red Hat en de Public Cloud Providers is het een geweldige basislaag voor het bouwen van een platform, dat de efficiëntie van ontwikkelaars verhoogt en zich richt op resultaten in plaats van het creëren van extra complexiteit. Wij geloven dat over vijf jaar mensen niet langer zullen bespreken hoe ze dingen met of bovenop Kubernetes runnen, het wordt gewoon een commodity."