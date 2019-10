IT moet net zo vanzelfsprekend zijn als elektriciteit

Het hele .NEXT-circus, wat zo'n gebruikersconferentie toch is, draait om het makkelijk maken van IT voor beheerders. Dat is zeker geen overbodige luxe, want de complexiteit van de infrastructuur is iets wat altijd terugkomt in vrijwel elk gesprek dat we voeren met wie dan ook in de bedrijfs-IT. IT moet rekening houden met allerlei clouds, mobiel, IoT, legacy, een steeds grotere druk vanuit de business, terwijl alles wel veilig moet blijven. Bovendien zijn er te weinig gekwalificeerde mensen. Complexiteit in combinatie met tijdsdruk leidt onvermijdelijk tot fouten.

Het uitgangspunt van Nutanix

Nutanix komt vanuit het datacenter, waar het in den beginne standaard hardware neerzette om er vervolgens een zogeheten hyperconverged infrastructuur overheen te leggen, waarin compute, storage en netwerk samen en software defined over de hardware wordt uitgerold. Dat is het uitgangspunt van Nutanix en van daaruit zijn ze allerlei beheertaken gaan integreren in hun platform om ze voor de beheerder eenvoudiger te maken.

Twee jaar geleden op .NEXT in Nice was de visie van Nutanix nog enigszins gefragmenteerd wat dit betreft. We hoorden toen verschillende boodschappen die wel al in lijn lagen met wat we dit jaar voorgeschoteld kregen. IT'ers moeten zich niet bezighouden met infrastructuur, maar met het maken van innovatieve applicaties en services. De Hypervisor is commodity en moet dus gratis zijn. Security moet zo simpel zijn dat de minst ervaren developer het inbouwt in zijn applicaties. De hybride cloud brengt nieuwe silo's met zich mee en daarmee nieuwe complexiteit; die moet worden geïnterpreteerd als één geheel, waarmee die complexiteit wordt weggehaald. Toen bleek al dat Nutanix hyperconverged ontgroeid was en dit keer hielden ze ons voor dat ze zijn doorgegroeid naar een alomvattend IT beheerplatform in de cloud.

In één klik

Met Nutanix worden de verschillende clouds en de verschillende diensten in de cloud aan één platform gehangen, waardoor on prem, private en public cloud op dezelfde manier beheerd kunnen worden. En zo worden er steeds meer zaken in het 'single pane of glass' van Nutanix opgenomen. Daarmee maken ze, zoals ze zelf zeggen, infrastructuur onzichtbaar. Wat wil zeggen dat het net zo vanzelfsprekend wordt als elektriciteit.

Het streven is daarbij om de beheerder moeilijke taken in één klik te laten uitvoeren, zodat ze snel kunnen depoyen en niet de kans lopen om fouten te maken in uitgebreide procedures. De beste settings worden vervolgens door AI voorgesteld en die hoeven ze alleen te accepteren. Een mooie prestatie wat dat betreft is dat je nu met één klik een cluster containers kunt deployen met Kubernetes. Maar datzelfde geldt voor virtuele machines, failover, backup, verschillende databases - SQL en NoSQL - virtuele desktops en disaster recovery, om er een paar te noemen die voorbij kwamen op afgelopen editie van .NEXT.

"Er is een boel open source software beschikbaar die nog beheer met één klik nodig heeft", zei bijvoorbeeld Dheeraj Pandey, de CEO van Nutanix in een interview. Zo gaan ze dus door met meer beheersoftware in hun platform trekken. Dat hebben ze bijvoorbeeld al gedaan met KVM en dus met Kubernetes. Daarbij neemt Nutanix in ieder geval de core, zo vertelde CTO Rajiv Mirani. "Open source developers zijn namelijk heel goed in het maken van de core", zei hij. "Maar minder goed in het verzorgen van de manier waarop de software bediend moet worden."

Daarbij zegt Nutanix overigens niet aan de software zelf te komen, dat laten ze aan de ontwikkelaars zelf over. Een slecht voorbeeld, aldus Mirani, is OpenStack. Allerlei partijen ontwikkelen daaraan, maar dat doen ze vooral door OpenStack aan te passen aan hun producten in plaats van andersom. "Daardoor is het veel te complex geworden", vindt hij.

Eerst consolideren

Met het toevoegen van nieuwe diensten ging Nutanix overigens blijkbaar wel iets te snel de afgelopen tijd, waardoor ze hun eigen systeem te complex dreigden te maken. Volgens Sunil Dutt, Head of Channel, OEM, Alliances, heeft de meer uitgekristalliseerde visie van Nutanix dan ook te maken met vragen van klanten. Die vroegen Nutanix om eerst eens te consolideren en geen nieuwe features meer toe te voegen. Ze wilden liever dat er eerst uitgebreide aandacht besteed werd aan een uniforme gebruikerservaring.

Dat gaf Nutanix volgens Dutt ook de kans om oplossingen met elkaar te laten communiceren. Onder andere hierom is er op deze .NEXT heel veel aandacht voor design, die allerlei frictie wegneemt. Dit heeft ook geleid tot het terugbrengen naar één kreet, het onzichtbaar maken van IT, vanuit het gefragmenteerde beeld dat twee jaar geleden nog werd uitgedragen.

Vrije keuze

Tot slot werd er in Kopenhagen veel gesproken over vrije keuze. Het beheerplatform van Nutanix is agnostisch. Wil je VMware, Citrix of HPE, dat is prima. Met al die partijen heeft Nutanix partnerschappen. Wil je AWS, Azure of toch Google Cloud? Dat kan allemaal. De nieuwe campagne van Nutanix heet niet voor niets 'All together now'.

De demonstraties van de software waarbij ingewikkelde zaken met een paar klikken werden geregeld waren alvast indrukwekkend. Dat moet zich natuurlijk allemaal in het gebruik bewijzen, maar de visie erachter is in ieder geval uiterst relevant. IT wordt complexer en die complexiteit moet aangepakt worden. Anders verzuipen beheerders in het werk en staat de veiligheid van data en applicaties in de kou. De visie die Nutanix vorm probeert te geven geeft daar een antwoord op en dat dat nodig is staat in onze ogen boven elke discussie.