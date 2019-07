3 tips voor container-devops

Devops in de cloud is helemaal in de mode. Met de snelheid, de constant verbeterende processen en toolchains van devops, gecombineerd met de schaalbare en zichzelf configurerende cloud-endpoints is het eindresultaat vrijwel geen vertraging tussen het bouwen en wijzigen van applicaties en het uitrollen naar een productieomgeving.

Dat is een succesformule die grote bedrijfsvoordelen oplevert. Met de komst van containers en containerorkestratie heb je nog meer mogelijkheden om cloudnative features te gebruiken en applicaties te ontwikkelen die enorm gedistribueerd en heel erg portable zijn. Sommigen onder ons zijn al een paar jaar bezig met deze combinatie devops, containers en cloud. Wat hebben we daarvan tot nu toe geleerd? Hier volgen een paar dingen die ik heb opgemerkt.

1. Nieuwe devops-toolchain

Je hebt in de eerste plaats nieuwe tools nodig voor je devops-proces. Hoewel alle devopstools beweren compatibel te zijn met containers en het beheer van de levenscyclus daarvan, merk ik dat je hier in de regel andere tools voor nodig hebt. Het gebruik van veel verschillende tools maakt devops complexer, maar je hebt weinig keus als je bedenkt dat je sowieso een nieuwe manier van het inzetten van technologie gebruikt.

2. Focus op prestatietests

Slecht ontworpen containergebaseerde applicaties presteren niet zo goed. Prestaties zijn eigenlijk het belangrijkste element om te beoordelen als je de kwaliteit van containerapplicaties bekijkt. Slechte prestaties zijn meestal het gevolg van een verkeerd ontwerp, waarbij verschillende verwerkingsmethodes in een enkele container zijn gestopt. Veel gebruikers maken de fout om te veel functionaliteit in slechts enkele containers te proppen. Zelfs als je orkestratie gebruikt, is dit een probleem dat niet zomaar verdwijnt.

Dat illustreert dat je containerapplicatie en -architectuur goed ontworpen moeten zijn. Ik kom alleen niet veel applicatiearchitecten tegen die goed genoeg op de hoogte zijn van de juiste procedures en best practices bij het ontwerpen van een containerapplicatie, of dat nu gaat om nieuwe applicaties of het inzetten van containers. Dit roept om betere scholing.

3. Kies je publieke cloud-endpoints zorgvuldig

Oké, dat de cloudprovider die je voorkeur geniet ook containerapplicatieproductie en orkestratie ondersteunt, betekent niet meteen dat dit ook het juiste platform is om op uit te rollen. Er is een reden voor dat we richting multicloud gaan. We zoeken een combinatie van het beste bij veel verschillende leveranciers en dat is niet anders met containers. Het is misschien het makkelijkst om de cloudprovider die je kent in te zetten, maar een ander platform kan veel geschikter zijn. Blijf dus openstaan voor andere ideeën.

Containers, devops en cloud zijn de drie terreinen waar IT momenteel praktisch gezien het meest mee bezig lijkt te zijn. Maar we hebben nog veel te leren.