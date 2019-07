4 geheimen die je cloudprovider je niet vertelt

Cloudarchitectuur kan behoorlijk verschillen, afhankelijk van met wie (of voor wie) je werkt. Omdat de cloudarchitect zich bezighoudt met details als planning, ontwerp, selectie en integratie van de technologie, en uitrolpanning, wordt de algehele cloudarchitectuur zelf op de een of andere manier over het hoofd gezien.

Het gebrek aan architecturale discipline zorgt ervoor dat er inefficiënte architecturen ontstaan en die kosten jou geld, terwijl ze de publieke cloudproviders juist geld opleveren. In dit artikel staan we stil bij een paar minder bekende zaken die je in het achterhoofd moet houden.

Betere planning scheelt bakken geld

De eerste is dat met een beetje planning, cloudcomputing veel goedkoper kan. Er zijn 'reserved instances', resources als opslag en rekenkracht, die je koopt voordat de behoefte ontstaat. Daar krijg je een korting op omdat je van tevoren aanbesteedt en afhankelijk van je provider kan die behoorlijk oplopen.

AWS bijvoorbeeld heeft een vrij hoge korting: tot op 75 procent vergeleken met on-demand resources. Als je een cloudrekening van een miljoen euro hebt op jaarbasis is dat een heel goede deal. Bovendien gaat de ROI van cloudcomputing nog verder omhoog.

Het nadeel is dat het meer planning vereist en dat is nou niet bepaald het sterkste punt van de meeste bedrijven. Die maken zich in de regel druk om het kostenplaatje op het moment dat de behoefte zich voordoet. Het is duidelijk dat je met deze strategie een dief bent van je eigen portemonnee. Het is dus belangrijk om meer aandacht te besteden aan de schatting en planning van het gebruik.

Druk kosten met bestaande licenties

Kijk naar de databaselicenties in de cloud. De grootste providers van zakelijke cloudomgevingen hebben een publieke cloudoptie die toestaat dat je je eigen licentie kunt meenemen naar een publieke cloudprovider.

Mensen nemen aan dat als ze naar de cloud overstappen een cloud-native database de optimale zet is voor zowel het kostenplaatje als de efficiëntie. Hoewel dat deels waar is, hebben veel bedrijven databaselicenties die nog een paar jaar houdbaar zijn. Deze bestaande licenties bieden wellicht in die periode voor ze vervallen een veel kostenefficiëntere optie.

Daarbij heeft dit ook impact op de migratiekosten. Het overstappen op een cloud-native database kost tijd, geld en risico-inschatting. Je moet de gegevens migreren en de cloudaplicaties aanpassen voor de nieuwe database. De bestaande database migreren naar de publieke cloud kan je dat soort problemen besparen.

3. Kijk serieus naar third party-security

Qua beveiliging is een third party-securityleverancier wellicht een betere keus. Ons instinct is om cloud-native security te kiezen als je overstapt op de publieke cloud, of cloudbeveiliging voor deze specifieke provider.

Dat zijn doorgaans goede keuzes, maar als je verder kijkt dan je neus lang is, vind je wellicht een holistische en open toolset die je kunt gebruiken in aanvullende locaties, oftewel eentje die beveiligingsbehoefte kan voldoen voor ook de andere providers in je cloudconfiguratie of zelfs een traditioneel on-premises systeem.

Immers, het grootste voordeel van cloud krijg je met een multicloudmodel met twee of meer publieke cloudproviders erbij. Natuurlijk los je als je aan cloud-native oplossing koopt beveiligingsissues op van de applicaties en data bij die specifieke provider, maar niet voor applicaties en data op andere cloudplatforms of traditionele systemen. Voor de grote meerderheid van bedrijven zouden third party-beveiligingsbedrijven bovenaan het wensenlijstje moeten staan.

MSP als eerste stap

Voordat je overstapt op een publieke cloud, kan een tussenliggend platform uitkomst bieden. De meeste zakelijke workloads moeten migreren in een rustig tempo waarbij kleine stappen beter zijn voordat je jezelf helemaal vastlegt aan publieke cloudhosting. Dit soort opties wordt vaak niet besproken. De Managed Service Provider (MSP) is een van de best bewaarde geheimen van de cloudsector. Het is een platform dat je niet bezit, maar die je huidige on-prem omgevingen kan repliceren zonder dat je daarvoor code of data hoeft aan te passen.

MSP's hebben doorgaan goede koppelingen naar publieke cloudproviders en ze zijn bijna altijd beter in het integreren van je applicaties en data in deze cloudsystemen. Ze leveren daarnaast ook nog eens migratieplanning en migratiediensten, zodat als je klaar bent voor de grote oversteek, je goed beslagen ten ijs komt.