3 signalen dat je je laat meeslepen door cloudfeatures

Er zijn elke maand verschillende nieuwe features (oftewel clouddiensten) die leveranciers op de markt zetten: nieuwe databasediensten, nieuwe AI-diensten, nieuwe blockchaindiensten, nieuwe serverless-diensten, nieuwe containerdiensten: het is tegelijkertijd spannend en verwarrend.

Het probleem is dat zakelijke IT dit allemaal probeert bij te benen en features implementeert die eigenlijk niet nodig zijn. Dat doet eerder afbreuk aan het competitieve voordeel dat je zou kunnen behalen met cloud-computing. Ik kom nu bijvoorbeeld diverse bedrijven tegen die een machine learning-dienst willen koppelen, alleen is die vaak nergens voor nodig.

Als je een of meerdere van deze drie problemen tegenkomt, is het een goed idee om te evalueren of je je niet mee laat slepen door het coolste nieuwe ding.

1. Je cloudtechnologie zoekt naar een probleem

Als je geen bestaande technologievraag oplost maar zoekt naar iets om te rechtvaardigen waarom je deze fantastische tool gebruikt, loop je aan tegen een structureel probleem dat je overal in de IT tegenkomt, niet alleen in de cloud. Het is makkelijk te op te merken, meestal wanneer iemand iets zegt als "laten we een manier zoeken om [technologie] te benutten" in tegenstelling tot het praten over een probleem, waarna vervolgens een technologische oplossing wordt gezocht.

2. Operaties zijn te complex en duur

Je kunt meteen zien dat er iets niet goed gaat als het te complex wordt. Je ziet die complexiteit - en de bijbehorende hogere kosten - meestal het eerst opduiken aan de operationele kant. Als je te veel mensen moet inzetten met erg uiteenlopende vaardigheden, en dingen gaan vaker mis dan goed, dan is de kans groot dat je te veel nieuwe technologie gebruikt. Het werk wordt er ingewikkelder van en je plukt nu de wrange vruchten.

3. Je kunt geen vaardig personeel vinden

Net als met de symptomen van operationele complexiteit, is werving en training van personeel ook lastiger aan het worden. Dat zie ik in de regel terug in wervingsspecialisten die massaal ontslag nemen, omdat ze het werftempo van de organisatie niet kunnen bijbenen. De technologie is nog zo nieuw dat er niet genoeg mensen zijn die dit kunnen ondersteunen. De vraag van werkgevers is dus veel groter dan het arbeidsaanbod.

De oplossing voor het onderliggende probleem is pragmatischer kijken. Je gebruikt technologie ten behoeve van een doel, maar het doel is nooit om een technologie te gebruiken.