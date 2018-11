11 manieren waarop Google AWS aftroeft

Er is geen twijfel over mogelijk dat Amazon Web Services (AWS) de dominante partij is in cloud. Het bedrijf heeft zoveel producten en fantastische tools uitgebracht dat de markt heeft gereageerd met het leveren van een ontzagwekkend marktaandeel van de wereldwijde business. Maar AWS is niet de enige partij. Microsoft heeft Azure, Google heeft Google Cloud en Alibaba heeft Alibaba Cloud.

Ook IBM is al vrij groot wat betreft private cloud, maar aast op de lucratieve markt van publieke/hybride cloud met de deze week bekendgemaakte overname van Red Hat. AWS bezit ondertussen nog steeds ongeveer een derde van de wereldwijde markt, de concurrentie daarmee ver achter zich latend. Maar Google timmert ook hard aan de weg. Het Google Cloud Platform is erg competitief en op bepaalde vlakken zelfs beter dan de concurrentie.

Nou ja, 'beter', het is moeilijk om te zeggen dat er iets is dat met kop en schouders boven de rest uitsteekt, omdat de producten zulke uniforme koopwaar zijn. Een machine die de huidige versie van Ubuntu draait of een cloudopslag-bucket met een paar gig zijn behoorlijk inwisselbaar. Toch vinden cloudbedrijven manieren om zich te onderscheiden met extra features en vaker met licht andere aanpakken. Google's cloudproducten beginnen een heel eigen stijl te ontwikkelen die lijkt op de krachtige eenvoud van veel van Google's consumentenproducten.

Dat zie je al een beetje zodra je inlogt, omdat de tools niet zoveel verschillen van de veelgebruikte G Suite. De interface heeft dezelfde primaire kleuren en minimalistische design als Drive en Gmail. Je weg vinden door het doolhof van configuratievensters is niet gek veel anders dan hetzelfde proces als door Google's office-applicaties of zoekmachine. Less is more.

Maar onder de motorkap zijn er ook verschillen. Google's interne cultuur is gedefinieerd door zijn toewijding aan open source. Met de ontwikkeling van deze cultuur kwam er een Googly-aanpak naar voren die je nog duidelijker ziet als je naar de cloud gaat. Er zijn daar overal sterke open source-opties als Kubernetes en Ubuntu. En toen Google een van zijn eerste serverless tools, de App Engine, bouwde, begon dat met spelenderwijs met scripttaal Python. Nu zie je de Python-taal en de serverless aanpak overal. De traditie van duidelijke en open tools duikt overal in de cloud op.

Voordat we kijken naar de elf gebieden waarop Google de leiding van Amazon kan overnemen is het belangrijk om een kanttekening te maken: Amazon is niet voor niets dominant en er is geen gebied waarop AWS overduidelijk ingehaald kan worden. Met alle onderstaande voorbeelden kun je iets soortgelijks vinden met AWS. Ondanks dat zijn dit de gebieden waarop Google een groter marktaandeel kan verwerven.

1. Firebase

Google Cloud Platform biedt verschillende manieren om informatie op te slaan, maar een van deze opties - Firebase - is anders dan een reguliere database. Hier wordt informatie niet alleen opgeslagen, maar de data wordt gerepliceerd voor andere versies van de database, waaronder bijvoorbeeld clients, met name mobiele clients. Met andere woorden, Firebase verzorgt het pushen en pullen tussen clients en servers. Je kunt client-code schrijven en er dan vanuit gaan dat de gegevens die nodig zijn op magische wijze opduiken als ze beschikbaar zijn.

Een van de grootste kopzorgen van mobiele ontwikkelaars - en eigenlijk iedereen die gedistribueerde onderling verbonden applicaties schrijft - is het pushen van nieuwe versies van de benodigde data. Je moet al die verbindingen openhouden om enkel af en toe wat gegevens te pushen. Firebase klinkt als een database, maar eigenlijk is het meer een platform voor mobiele ontwikkelaars. Het bevat een structuur die je nodig hebt bij het bouwen van mobiele of web-apps. Of mobiele web-apps.

2. BigQuery ML

Ook dit is een database, maar vooral een machine learning-krachtpastser. Je kunt beginnen met het opslaan van data in tabellen, en als je baas dan wat analyse wil, gebruik je dezelfde tabellen met enkele machine learning-routines. Je hoeft de data niet te verhuizen of om te zetten voor een of andere machine kearning-toolkit. Het blijft allemaal op dezelfde plek, een feature waardoor je minder lijmcode hoeft te schrijven.

Als een extra bonus voor SQL-jockeys die databases beheren, kun je de machine learning aftrappen met een toegevoegd keyword aan SQL. Je kunt daarom het werk van een AI-wetenschapper doen met de taal van een database-admin.

3. Persistent disks voor meerdere instances

Moet je data delen tussen verschillende machines? Google maakt dat makkelijker doordat je persistent disks kunt mounten met meerdere instances. De data verschijnt als deel van het bestandssysteem wat het werk van programmeurs makkelijker maakt. De enige beperking is dat je ze in read-only moet gebruiken, want Google kan niet omgaan met race-situaties en andere rare bugs die ontstaan als je meerdere schrijfacties tegelijk uitvoert. Als je schrijfacties wilt uitvoeren, heb je een database nodig, net als een doorsnee programmeur.

AWS stimuleert het delen van data door verschillende producten als S3, die gegevens opslaat in buckets met KVP's (key value pairs). De volumes van Amazons Elastic Block Storage, het standaardopslagmechanisme voor Ec2-instances kunnen worden gemount door meerdere machines. Maar Amazon biedt ook Elastic File Services, die je kunt moeten met NFSv4. Met andere woorden, AWS komt behoorlijk in de buurt.

4. Integratie met G Suite

Het zal geen verrassing zijn dat Google zijn cloudproducten integreert met zijn officeproducten. De mensen bij Google gebruiken G Suite immers ook en zij moeten ook bij cloudgegevens. BigQuery bijvoorbeeld biedt verschillende manieren om gegevens te bekijken en analyseren en het uit te leveren als Google Spreadsheet in Drive. Of je kunt andersom Spreadheet-data pakken en het afleveren bij een BigQuery-database.

Als je organisatie al de verschillende G Suite-apps gebruikt is er een gerede kans dat het makkelijker is om data op te slaan en te programmeren in Google Cloud. Er zijn tientallen verbindingsmogelijkheden en paden die deze integratie versimpelen.

5. Meer virtuele CPU's

Afgelopen juli versterkte Google Compute Engine de maximale prestaties van zijn instances waardoor je de beschikking hebt over 160 vCPU's en 3844 GB aan RAM. De laatste documentatie van AWS EC2 geeft instances met maximaal 96 vCPU's. Natuurlijk zijn deze niet vergelijkbaar en zullen ze vrijwel zeker anders uitkomen qua prestaties bij sommige benchmarks. Bovendien wordt je software niet altijd sneller van meer virtuele CPU's. De enige meetwaarde die ertoe doet is de throughut van jouw workload. Maar als je wilt kunnen zeggen dat je even een machine opstart met 160 CPU's, dan is dit je kans!

6. Op maat gemaakte cloudmachines

Google laat de keus aan jou over hoeveel virtuele CPU's en werkgeheugen je instance krijgt. AWS heeft veel opties, en daar zit vast iets tussen wat voldoet aan je eisen, maar dat is niet hetzelfde als maatwerk, nietwaar? Bij Google heb je schuifjes als bij een VM-platform waarbij je het aantal CPU's en RAM specifiek kunt bepalen.

Dit heeft z'n grenzen. Denk niet dat je oneindige nauwkeurigheid krijgt, want de schuifjes lopen over even getallen. Je kunt bijvoorbeeld geen 13 CPU's kiezen, maar 12 of 14. Maar ondanks dat is dit flexibeler dan de meeste cloudopties als je een afwijkende configuratie wilt gebruiken met precies de juiste hoeveelheid minimaal werkgeheugen.

7. Premium-netwerk

Google en Amazon hebben enorme netwerken om hun datacenters te koppelen, maar alleen Google heeft een gescheiden 'premium' netwerk. Dat is als een snelweg voor daarvoor betalende klanten die bepaalde garanties krijgen voor betrouwbaarheid en prestaties, zoals N+2-redundancy en tenminste drie paden tussen datacenters. Als je de Google CDN en loadbalancing van verschillende datacenters wilt gebruiken, dan levert het premium-netwerk iets soepelere datastromen.

En de non-premium gebruikers dan, moeten die een pakezel en postduif gebruiken voor hun packets? Nee, maar het lagere prijskaartje betekent dat je minder garanties krijgt. Door deze optie te geven, kunnen we zelf beslissen of we meer willen betalen voor snellere dataverplaatsing wereldwijd, of dat we geld besparen met misschien af en toe een vertraging. Dat is niet nog een optie om gebruikers te verwarren, maar een kans voor gebruikers.

8. Echt gratis clouddiensten

Cloudproviders geven in de regel voor een beperkte tijd gratis clouddiensten weg en Google is daar niet anders in. Je krijgt 300 dollar aan tegoed voor de eerste twaalf maanden. Het verschil zie je vooral na die tijd, omdat enkele van Google's laagste tiers 'altijd gratis' zijn. Dat woord 'altijd' is blijkbaar pure marketing, want de kleine lettertjes stellen dat dit kan wijzigen.

Maar laten we het taalgebruik even niet proberen te interpreteren, want programmeertalen zijn al lastig genoeg: tot de dag aanbreekt dat dit toch wel wijzigt, kun je een brede set van Google Clouds minder krachtige tools gebruiken, zoals de f1-microinstance die 30 GB aan schijfruimte heeft. Als je de onzekerheid van 'altijd*' aandurft en weinig eisen hebt, kun je behoorlijk wat experimenteren.

9. Serverless containers

Serverless is zo'n buzzword dat zo vaak is gebraakt dat het schimmig is geworden wat het eigenlijk nog inhoudt. Google test een niche-product waarmee je een container kunt gebruiken op een endpoint zodat het op requests reageert. Je bent niet beperkt door functiedefinities of taalkeuzes of iets van die strekking. Als je een container draaiend hebt, kan hij naar behoefte worden ingezet en je wordt afgerekend op de vraag. Dat is een goede service die je de moeite bespaart van instances aanzwengelen en uitschakelen.

10. Pre-emptible instances

Nieuwe bezoekjes aan een website vereisen een onmiddellijke reactie. Maar veel van de processen op de achtergrond rond de meeste websites hoeven niet onmiddellijk gedaan te worden, zelfs niet in de komende paar uur. Het moet alleen uiteindelijk een keer gebeuren.

Google biedt een product genaamd 'pre-emptible instances' die dit oplossen en ze kosten niet zoveel. Het addertje is dat Google het recht behoudt de instance uit te schakelen en te deactiveren als er iets belangrijkers om de hoek komt dat de resources nodig heeft. De instance wordt later weer gestart als die extra computing-vraag weer afneemt.

AWS biedt een andere manier om kosten voor rekenkracht te besparen: een marktplaats waar je kunt bieden op resources om ze alleen te gebruiken als je een winnend bod doet. Dat is prima als je de tijd hebt om de veilingen te bekijken en je bod aan te passen als hij niet effectief is, maar niet zo mooi als je belangrijkere dingen te doen hebt. Google heeft een mechanisme verzonnen dat je beloont als je je als vrijwilliger opgeeft om uitgeschakeld te worden - met bijbehorende prijsstelling.

11. Korting bij doorlopend gebruik

Een laatste mooie feature van Google Cloud Platform is dat kortingen automatisch verschijnen naarmate je de machines meer gebruikt. De instances zijn aan het begin van de maand de volledige prijs en daarna zakt deze. Je hoeft de machines niet constant te draaien omdat de prijs wordt vastgesteld aan de hand van het gebruik die maand. Na ongeveer twee weken kom je op een korting van 10 procent. Als je de instance elke dag van de maand gebruikt, kun je 30 procent van de volledige prijs besparen.

Google benadert het vaststellen van de prijs als informaticadeskundige. Het bedrijf kijkt naar het aantal vCPU's en geheugen je hebt gebruikt bij verschillende machines en combineert de andere machines, mits mogelijk, om je nog meer korting te geven. Google noemt dit 'inferred instances' en dat is een handig prijsmodel als je constant verschillende machines start en gebruikt.

AWS biedt natuurlijk ook kortingen, maar die gaan meestal over de aankoop van gereserveerde cloudmachines of bij biedingen op de veiling. Kortom, je moet iets doen en je vastleggen, terwijl Google je simpelweg beloont.