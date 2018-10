Waarom je gegevens veiliger staan in de cloud

In tegenstelling tot de verwachting jaren terug, is cloud-security sterk.

We hebben twintig procent van onze zakelijke workloads naar de cloud verplaatst en de wereld is niet vergaan, ook al werd dat zo'n drie jaar geleden voorspeld. De grote zorg was de beveiliging. Maar gegevens staan in de regel veiliger in de cloud dan in het eigen datacenter en daar zijn drie hoofdredenen voor.

1. Cloudproviders hebben substantieel geïnvesteerd in beveiliging

Ongeveer 75 procent van de R&D van de sector wordt geïnvesteerd in cloudgebaseerde beveiligingssystemen. Dat betekent dat er meer ontwikkeling en innovatie naar de cloudkant vloeien en het betekent ook dat security voor alle platforms verbetert. De laatste vijf jaar werd er steeds meer geïnvesteerd in dit o zo belangrijke cloudstukje en de afgelopen twee jaar is dat tempo zelfs versneld. Daarmee is de beveiliging zowel in de cloud als on-prem verhoogd omdat we simpelweg meer tijd en moeite steken in security dan vroeger.

2. AI maakt beveiliging slimmer én schaalbaarder

Het gebruik van AI in beveiliging is een van de nevenproducten van het cloudtijdperk en het geeft cloud een stap vooruit om kwetsbaarheden voortijdig op te sporen en te elimineren - en het wordt ook nog eens automatisch slimmer tijdens dit proces. Gartner heeft een interessant rapport (in opdracht van een klant, dus er is een commercieel belang) geschreven over deze trend (PDF). De meeste cloudbeveiligingstechnologieën zijn aan de slag gegaan met dergelijke kunstmatige intelligentie.

Door gesimuleerde mensen te gebruiken, kunnen we beter omgaan met complexere beveiliging nu alles complexer en gedistribueerder wordt. Deze slimme beveiligingssystemen zijn doorlopend aan het leren en delen kennis bijna realtime met andere systemen. Niets is natuurlijk 100 procent beveiligd, maar deze systemen komen aardig dichtbij.

3. De kosten zijn verlaagd

Cloudproviders hebben de kosten van beveiliging verlaagd. Het on-demand model van publieke cloudproviders is vrijwel altijd goedkoper dan traditionele enterprise-licenties. Met het aan de ene kant verbeteren van security en aan de andere kant lagere kosten dan ooit is dit een win-win voor bedrijven die hebben geïnvesteerd in publieke cloud in combinatie met on-prem systemen.

De cloud heeft je veiliger gemaakt

Wie had dat gedacht? De enge cloud die je gegevens kwetsbaarder zou maken heeft het tegenovergestelde bereikt en je data wordt in de toekomst alleen maar beter beveiligd. Het feit is dat als cloud niet in de technologiesector was verschenen om meer focus op beveiligingsissues te leggen we nu een stuk minder geavanceerd waren qua beveiliging.