AWS verwelkomt afkoelen AI-hype

We beginnen ons gesprek met de stelling dat er een 'milde winter' aan lijkt te komen voor AI. Althans, dat concluderen we als we de geluiden die we op dit moment om ons heen horen vergelijken met wat we een paar jaar geleden allemaal te horen kregen. Toen werd de ene na de ander AI (met eigennaam) aangekondigd. Het algemene 'gevoel' in de markt was dat we snel AI's zouden krijgen die al onze problemen op zouden lossen.

Twee jaar geleden kwam ook AWS tijdens haar eigen re:Invent-evenement met de eerste tools voor zaken zoals spraakherkenning (Polly), beeldherkenning (Rekognition) en het bouwen van chatbots (Lex). Erg logisch, gezien de nagenoeg oneindige rekenkracht die beschikbaar is bij de cloud provider. Ontwikkelaars kunnen zich dus helemaal uitleven.

Reality check

Bij AWS heeft men volgens Simon echter nooit de illusie gehad dat het bedrijf een enkele AI zou creëren die alles voor iedereen op zou gaan lossen. Zo werkt dat simpelweg niet. Dat is leuk in Hollywood-films, maar verre van praktisch toepasbaar.

Zo bezien juicht Simon de milde winter op het gebied van AI alleen maar toe. Dan komt er meer nadruk te liggen op waar het eigenlijk echt om draait als we het over AI hebben: het ontwikkelen van praktische toepassingen, waar we ook echt iets aan hebben. Dat zal onder de streep ook zorgen voor een snellere doorbraak van zaken zoals Machine Learning en Deep Learning. Mensen gaan namelijk zien welke voordelen het heeft in het dagelijkse leven. Dan worden ze vanzelf enthousiast om het meer te gaan inzetten.

Nadruk op Machine Learning, SageMaker slaat aan

Als we het in combinatie met AWS hebben over AI, dan hebben we het eigenlijk over Machine Learning. Dat is niet hetzelfde als AI, maar een onderdeel ervan. Een ander onderdeel van AI is Deep Learning, waarbij er met neurale netwerken gewerkt wordt. Dat gaat nog wat verder dan Machine Learning, omdat daar ook een zelflerende component inzit. Zeker als de datasets groter en groter worden, krijgt Machine Learning het steeds lastiger om met zinnige uitkomsten te komen.

De tools die AWS tot nu heeft uitgebracht, zijn gericht op Machine Learning. Daarbij is SageMaker een speciale vermelding waard. Die tool is vorig jaar december aangekondigd op re:Invent en slaat erg goed aan volgens Simon. Partijen zoals Hotels.com, Tinder en Zendesk gebruiken het al.

SageMaker is bedoeld om het maken van Machine Learning modellen eenvoudiger te maken. Het helpt je bij het bouwen, trainen en uitrollen ervan. De modulaire opbouw is daarbij cruciaal. Zo kun je bij het bouwen van je model simpelweg kiezen welke van de veelvoorkomende algoritmen je wilt gebruiken. Ook is de integratie met TensorFlow, Apache MXNet en Chainer ingebouwd. Het trainen is vervolgens ook niet meer dan een druk op de knop en het model wordt uitgerold op een cluster in de cloud dat automatisch meeschaalt als er meer compute en storage nodig is. Er wordt tot slot ook aan risicospreiding gedaan, door het te verspreiden over meerdere zones.

Chatbots een goede ingang voor AI

Als een bedrijf overweegt om AI in te gaan zetten, dan is een chatbot een van de eerste dingen waar men aan denkt. Het zorgt ervoor dat je als bedrijf nagenoeg 24 uur per dag bereikbaar bent, omdat een chatbot ook gewoon 's nachts zijn werk kan doen.

Als voorbeeld geeft Simon een bedrijf dat containers naar alle uithoeken van de wereld stuurt. Dat bedrijf heeft met behulp van Lex een chatbot gemaakt, waarmee een medewerker van vlees en bloed een conversatie voert. Aan de hand van die conversatie wordt de vaak zeer complexe procedure accuraat uitgevoerd. De chatbot dicteert dan als het ware de conversatie en 'weet' ook echt waar hij het over heeft. Hij vraagt naar alle relevante informatie.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Overigens is het goed om in het achterhoofd te houden dat AI bij AWS volgens hetzelfde concept werkt als andere diensten die het bedrijf aanbiedt. AWS en de uiteindelijke eigenaar van de data en van het model dat met de data aan de slag gaat, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel. Dat wil zeggen, AWS zorgt ervoor dat de basis in orde is, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor zaken zoals data en de bescherming ervan ligt bij de klant.

Uiteraard biedt AWS wel de nodige services die je kunt gebruiken, zoals auditing, security, encryptie en dergelijke. Mocht je dat willen, dan kun je zelfs suggesties krijgen over het verbeteren van de security, op basis van een scan. Hiervoor heeft het bedrijf Macie. Die tool kan in S3 buckets kijken om te kijken of de data goed beveiligd is.

Let wel, AWS is in principe blind voor wat klanten op hun platform doen. Ook als er met Macie wordt gekeken naar de beveiliging, kan men niet zien wat het voor data zijn.

Hoe zit dat dan met Alexa? Die dienst is zeker niet blind, toch? Dat is echter geen AWS-dienst, al draait hij wel op AWS. Dat is een Amazon-dienst. Dus die moet buiten beschouwing gelaten worden bij bovenstaande belofte.

AI laagdrempeliger maken

Uiteindelijk kunnen we concluderen dat AWS het zo eenvoudig mogelijk wil maken om aan de slag te gaan met AI/Machine Learning. Niet iedereen is immers een genie op het gebied van programmeren, maar de meeste mensen hebben wel een idee waarvoor ze Machine Learning in zouden willen zetten. Dit betekent ook dat meer mensen voor AWS kiezen. Uiteindelijk is dat ook deels waar het om draait natuurlijk.

Dit neemt overigens niet weg dat Machine Learning onderliggend nog altijd extreem complex is, voegt Simon eraan toe. Maar uiteindelijk zou je je daar als ontwikkelaar niet mee bezig moeten houden. Je kunt je veel beter richten op de resultaten die behaald kunnen worden met behulp van deze technologie. Daar heeft iedereen veel meer aan. Dat is uiteindelijk de boodschap die AWS bij monde van Simon uit wil dragen. Wij zijn het daar in ieder geval in principe mee eens. Alles is beter dan weer een of andere zweverige AI die alles wel even op zal lossen.