Meer vrouwen in de IT maakt tech sterker

Sanne Maasakkers, ethical hacker bij Fox-IT, Mieke de Ketelaere, director customer service bij SAS, en Laura Schukkink, Netherlands Team Lead bij Honeypot.io, geven hun mening over het aantal vrouwen in de IT-sector en wat ze bijdragen. Over rolmodellen, het belang van goed onderwijs en de grote voordelen van diversiteit.

Sanne Maasakkers, ethical hacker bij Fox-IT (Copyright foto: Liesbeth Dingemans)

Te weinig vrouwen in tech

"Helaas zie ik nog steeds te weinig vrouwen in de IT. Wel zie ik dat er steeds meer initiatieven komen om vrouwen in de IT te krijgen, bijvoorbeeld bij voorlichtingen op scholen. Er wordt nog steeds een beeld geschetst dat het stoffig, eenzaam en niet sociaal is. Dat imago proberen wij te veranderen", stelt Sanne Maasakkers. "Het traditionele beeld van 'mannen zijn van de techniek' heerst nog steeds. Daarnaast zijn er ook weinig vrouwelijke IT-rolmodellen die aan meisjes laten zien wat voor mogelijkheden je allemaal hebt in de IT."

"Het probleem is wereldwijd gekend", voegt Mieke de Ketelaere daar aan toe. "Slechts 20 à 25 procent van de werknemers in de technologiesector zijn vrouwen. En als je kijkt naar het pure programmeren, moeten we ons al tevreden stellen met amper 15 procent. De populairste technologische werkgevers ter wereld in hartje Silicon Valley, lanceren daarom zelfs speciale opleidingsprogramma's om meer vrouwen in de programmeerteams te krijgen. En vrouwen aan het hoofd van een technologiebedrijf blijft een zeldzaam fenomeen. Voor elke vrouw als country manager of CEO van een Belgisch technologiebedrijf tellen we zeker vijf tot tien mannelijke collega's. We hebben dringend meer vrouwelijke rolmodellen nodig in de technologie, want gemengde teams leveren betere resultaten."

Mieke de Ketelaere, director customer service bij SAS

Maar volgens De Ketelaere zijn er op dit moment nog veel vooroordelen, eigenlijk zowel bij vrouwen als mannen. Daarom is bewustmaking een heel belangrijke stap. "De tech-wereld blijft kampen met de vooroordelen dat het saai en droog zou zijn en enkel aantrekkelijk voor nerds en geeks. Terwijl dat intussen de voorbije vijf à tien jaar toch grondig veranderd is. Ik ga elke dag met heel veel enthousiasme aan het werk, en elke dag verschilt grondig van de vorige." Daarnaast is er nog steeds een loonverschil tussen mannen en vrouwen, al geeft ze aan dat er bij SAS sterk wordt ingezet op gelijke lonen. "De jobomschrijvingen kunnen ook beter. Als ik sommige vacatures lees, zouden ze mij ook afschrikken. Er worden heel veel macho-termen gebruikt, of gevraagd naar vollédige flexibiliteit naar het bedrijf. Iets wat jongere vrouwen toch makkelijker afschrikt. Meer flexibele jobs, dat moet kunnen. Maar de echte oorzaak van de ongelijkheid begint volgens mij al veel vroeger. Bij de indeling van de speelgoedwinkels, bijvoorbeeld, vind je het tech-speelgoed nog altijd in de jongensafdeling.

Ook Laura Schukkink vindt dat er te weinig vrouwen werken in de IT, bovendien hangt ze er duidelijke cijfers aan. "De man-vrouwverhouding is op dit moment 90-10 procent in de tech-sector. Van alle studenten die in 2017 startte met een ICT-opleiding op het HBO of WO, was maar 10,2 procent vrouw. Een eigen onderzoek dat we hebben gedaan bij Honeypot.io bevestigt niet alleen die verhouding, maar ook het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen. Daarbij heeft Nederland met 18,7 % het op zes na laagste percentage vrouwelijke STEM-afstudeerders. Dat geeft wel aan dat de ongelijkheid binnen de tech industrie op onderwijsniveau aangepakt moet worden om de gelijkheid voor de volgende generaties te verbeteren. Landen zoals Estland en Letland scoren een stuk beter."

Er wordt hier volgens Schukkink ook pas zeer recent aandacht aan besteed en die aandacht moet nog worden vertaald naar een daadwerkelijke groei. "'Vroeger', tot een paar jaar geleden, werd er geen aandacht aan besteed", stelt ze. "Sprekers op tech events waren altijd mannelijk en binnen de tech-sector over het algemeen heerste ook een mannencultuur. Nu wordt er meer de nadruk gelegd op diversiteit en ook hoe vrouwen te bereiken voor tech vacatures. Zoals genoemd hierboven denk ik dat dit begint bij te kijken wat er op onderwijsniveau aan gedaan kan worden."

Wat vrouwen kunnen toevoegen aan de IT

Buiten dat het een kwestie is van eerlijkheid kunnen vrouwen ook zeer wezenlijke zaken bijdragen aan de techindustrie, daar zijn de drie vrouwen het over eens.

Bij ethisch hacken is creativiteit erg belangrijk. Soms lukt het op 10 manieren niet en zou je nog een elfde manier moeten bedenken om toch binnen te komen. Wanneer er gemixte teams van mannen en vrouwen zijn, komt dit optimaal tot zijn recht. Daarnaast hebben vrouwen bepaalde eigenschappen die ook helpen bij het hacken, zo zijn bijvoorbeeld de sociale skills over het algemeen wat meer ontwikkeld bij vrouwen. Dit helpt onder andere mee in de klantcommunicatie, maar het zorgt er ook voor dat bij social engineering, het misbruiken van een vertrouwensband met het slachtoffer, de vrouwen een goede brug slaan tussen sociale skills en techniek."

Ook De Ketelaere wijst erop dat research heeft aangetoond dat vrouwen doorgaans meer bedreven zijn in social skills dan mannen. Teams met een redelijk percentage vrouwen functioneren daarom beter en leveren daarom meestal ook betere resultaten op dan overwegend mannelijke teams. "Daarnaast is diversiteit met name bij ontwikkelteams een sterke troef, omdat de ontwikkelde programma's een logica vertonen die de denkwereld van één groep overstijgt. Zo vermijd je dat er ongewild vooroordelen in je software sluipen. Denk maar aan de AI-algoritmes die worden ingezet om kandidaten automatisch te selecteren voor jobs. Deze algoritmes zijn gebaseerd op keuzes die gemaakt werden in het verleden. Amazon moest recent hun platform dat hierop gebaseerd was offline halen omdat vrouwen erin werden gediscrimineerd. Zou dat ook het geval geweest zijn mochten er meer vrouwen betrokken geweest zijn bij het schrijven van het algoritme?"

Schukkink wijst eveneens op het belang van diversiteit. "Ik denk elke organisatie, afdeling of team baat heeft bij een divers team. Laatste jaren zijn er genoeg onderzoeken gedaan die hebben aangetoond dat dit vele voordelen heeft, zoals slimmere, innovatieve teams met meer focus op feiten. De tech sector is hier uiteraard niet anders in. Ik denk dat vrouwen andere werkwijzen hebben, andere manieren van communiceren en een andere managementstijl. Die brengen ze mee in elke sector of werkcultuur. De diversiteit binnen teams is wat een team sterk maakt. Maar ik denk wel dat het binnen een team minstens 40/60 moet zijn. Wanneer er één vrouw in een mannenteam werkt, denk ik niet dat de voordelen van een divers team genoeg naar voren komen.

Zijn mannen deel van het probleem?

Mannelijke collega's reageren overigens over het algemeen positief op vrouwen in de IT. Zo reageren collega's binnen het team van Sanne Maasakkers heel goed. "Ik krijg alleen maar positieve reacties", zegt ze. "Buiten Fox wordt er heel verdeeld gereageerd en krijg ik ook negatieve, vaak anonieme reacties. Hier probeer ik me weinig van aan te trekken. Misschien zijn ze gewoon jaloers."

Ook de collega's van Schukkink verwelkomen vrouwelijke IT'ers hetzelfde als mannelijke collega's. Zowel in de commerciële teams, in de tech-teams en binnen leiderschapsrollen. "Bij Honeypot staat diversiteit zeer hoog op de agenda. We hebben dan ook een 60/40 verhouding tussen vrouwen en mannen en 19 verschillende nationaliteiten! Wel denk ik dat diversiteit alleen in cijfers niet genoeg is. De hele organisatie moet deze mindset hebben."

De meningen zijn verdeeld over of mannen door hebben dat er een probleem bestaat. De Ketelaere vindt dit niet van toepassing, maar volgens Maasakkers bestaat er wel degelijk een issue. "Daarom geef ik er de voorkeur aan om gastlessen te geven aan zowel jongens als meisjes, zodat ook de jongens het 'normaal' gaan vinden dat er een technische vrouw in het team zit."

Ook Schukkink ziet dat zo. Ze wil niet generaliseren en ze denkt dat sommige mannen heel goed weten hoe de markt eruit ziet en zich bewust zijn van de problemen. "Maar ik denk ook dat er mannen zijn die daar een minder goed beeld van hebben. Ik denk dat elke organisatie diversiteit op de agenda moet hebben. Dat moet niet alleen resultaat gedreven zijn, ze moeten er een mindset van maken!