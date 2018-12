Vraag naar blockchain-ontwikkelaars stijgt explosief

In de VS is het aantal vacatures voor ontwikkelaars die gedistribueerde p2p-topologieën kunnen gebruiken 33 keer zo groot gegroeid als het jaar daarvoor, zo meldt LinkedIn. Er is vraag naar mensen met kennis van Solidity, Bitcoin en Node.js voor het ontwikkelen van blockchain-toepassingen. De zucht naar informatie groeit ook: Universiteit Berkeley ontwikkelde een online cursus over cryptovaluta en zakelijke blockchainnetwerken en kreeg duizenden nieuwe inschrijvingen.

De top 5 van 2018 van groeiende opkomende beroepen.

Bron: LinkedIn

Behalve machine learning-ontwikkelaars worden ook meer datawetenschappers en ML-specialisten gezocht, zo blijkt uit de top tien. "Het is niet verrassend dat we een groei zien van machine learning-rollen en datawetenschap. We zagen dit al meer terug in het jaarrapport van vorig jaar, maar in beide velden zien we gespecialiseerdere rollen opkomen", schrijft LinkedIn-econoom Guy Berger in de inleiding van het rapport.

"Het zal je misschien ook niet verbazen dat Blockchain Developer nu bovenaan de lijst staat gezien de explosieve interesse die we dit jaar meemaakten over blockchain en cryptovaluta." Ook al hebben cryptovaluta dit jaar flink inleverden en grotendeels ruwweg tachtig procent lager staan dan een jaar geleden, is het aantal mensen dat de digitale betaalmiddelen koopt bijna verdubbeld, zo blijkt uit een recent rapport van het Cambridge Centre for Alternative Finance van de universiteit van Cambridge.

Werknemers bij cryptovalutabedrijven.

Bron: Cambridge Centre for Alternative Finance

Het aantal unieke actieve gebruikers van cryptovaluta-wallets - databases die hashes opslaan die de sleutels vormen van de assets in bezit - is naar schatting gegroeid van 2,9 miljoen naar 5,8 miljoen, zo beschrijft het Cambridge-rapport, dat is gebaseerd op enquêtegegevens van bijna 150 cryptovalutabedrijven en individuen in 38 landen.

Tenminste 1876 mensen werken officieel fulltime in de cryptovaluta-sector, maar het daadwerkelijke aantal ligt veel hoger als je grote mining-operaties en andere organisaties die geen cijfers leverden meetelt, zo stellen de onderzoekers. Gemiddeld hebben deze bedrijven 21 fulltimewerknmers, maar het enkele grote bedrijven met veel personeel hebben dat gemiddelde vertekend. Daarom merken de onderzoekers ook de mediaan op negen werknemers zit.

De lijnen tussen verschillende cryptovalutasectoren wordt steeds dunner: 31 procent van cryptovalutabedrijven werkt met twee of meer sectoren en er duiken daarom steeds meer universele cryptovalutabedrijven op.

De vraag naar specialisten is groter dan er daadwerkelijk ontwikkelaars zijn: TechCrunch meldde eerder dit jaar dat er 14 vacatures openstaan tegen elke blockchain-ontwikkelaar. Dat heeft er ook voor gezorgd dat salarissen stijgen. Ook data-analysebedrijf Burning Glass Technologies meldt dat het aantal vacatures dat vraagt om blockchainvaardigheden stijgt: de vraag is gegroeid van 5743 in juni, tot 12.006 in december.

De meestgezochte vaardigheden volgens de cijfers van LinkedIn zijn Solidiy (een programmeertaal om smart contracts te schrijven), Ethereum (een open source-blockchain die ook cryptovaluta bevat), cryptovaluta-ontwikkeling en Node.js (een JavaScript die gebruikt wordt om CLI-opdrachten te schrijven op blockchain-knooppunten of servers.

De sectoren die het meest blockchain-ontwikkelaars zoeken zijn IT en gerelateerde diensten, software- en internetbedrijven. De top drie daarvan bestaat uit IBM, ConsenSys en Chainyard, zo meldt LinkedIn. "De tijd zal leren of blockchain een langetermijntrend is in de banenmarkt", zo merkt Berger op.

Vooral uitwisselbeurzen groeien qua werknemers.

Bron: Cambridge Centre for Alternative Finance

Consultancy Janco Associates doet jaarlijks salarisonderzoek en merkte ook op dat de salarissen stijgen. "ERP- en Blockchain-banen zijn gewild. Je kunt verwachten dat salarissen zullen blijven stijgen", schreef Janco-CEO Victor Janulaitis destijds. CEO van wervingsfirma Hired, Mehuk Patel, zei eerder dat het bedrijf sinds dat blockchain een expertise werd eind 2017 op zijn platform een toename zag van 400 procent in de vraag naar blockchain-ontwikkelaars.