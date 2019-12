Waarom het tijd is om het gebruik van data te veranderen

DataOps helpt bedrijven om het ultieme potentieel van een steeds omvangrijkere hoeveelheid gegevens te benutten. Welke datastrategie je als organisatie ook omarmt, DataOps zal een grote hoeveelheid voorheen ongebruikte data omzetten in bruikbare gegevens die de manier waarop je data gebruikt voorgoed verandert.

Laten we beginnen met goed nieuws: zowel de kosten van het verzamelen en opslaan van data als de kosten van internetconnectiviteit zijn de afgelopen dertig jaar sterk gedaald. Het slechte nieuws is dat ondanks deze ontwikkelingen veel bedrijven nog steeds opereren vanuit een data-standpunt dat past bij de situatie van tientallen jaren geleden.

Dat is zonde. Data hebben het potentieel om heel veel van ons werk voor ons te doen, als we ze op de juiste manier kunnen verzamelen en analyseren. Het is tijd dat wij onze organisaties en infrastructuren zó inrichten, dat de juiste gegevens altijd op het juiste moment op de juiste plaats zijn - ook al groeit de hoeveelheid data die we genereren voortdurend. Welkom in het tijdperk van DataOps.

Datamanagement voor het AI-tijdperk

DataOps is datamanagement voor het AI-tijdperk. Het benut het ultieme potentieel van data door het gebruik van automatisering waarmee een database wordt gecreëerd. Je begint met een ruwe grondstof van een verzameling datapunten en je komt uit op inzichten die richtinggevend zijn voor het handelen van de organisatie. Omdat het zo sterk afhankelijk is van automatisering is de praktijk betrouwbaar, veerkrachtig en efficiënt, terwijl de gegevens veilig en alleen toegankelijk blijven voor geautoriseerde medewerkers.

Laten we naar de traditionele fabriek kijken als een metafoor om te begrijpen hoe DataOps een bedrijf transformeert. De traditionele benadering van datamanagement is vergelijkbaar met de manier waarop veel fabrieken vandaag de dag werken. Je bouwt een proces, je stelt het zo in dat het werkt en je plant een periodieke onderhoudsfrequentie in waarbij de waardevolle onderdelen van de machine regelmatig worden onderhouden.

DataOps is anders in die zin dat het meer lijkt op een 3D-printfaciliteit. Die is wendbaar, robuust en kan snel inspelen op veranderingen in de omgeving. Wanneer er behoefte is om binnen zeer nauwe kaders te werken, kan een 3D-printfaciliteit reageren en nieuwe constructies uitbouwen. Dat is de filosofie die DataOps wil implementeren in alle typen bedrijven.

Groeiende diversiteit van gegevens

Dit alles is geen geringe taak als je bedenkt hoeveel data er vandaag de dag wordt gegenereerd, de groeiende diversiteit van deze gegevens en de alomtegenwoordigheid ervan. Om te weten dat we voor een enorme uitdaging op het gebied van gegevensbeheer staan, hoeft je niet verder te kijken dan de explosieve toename van door machines genereerde sensordata, IoT, machine learning en AI ter aanvulling van traditionele systemen, ERP, CRM en social data. Vergeet niet dat we dit alles niet alleen proberen op te slaan, we willen de gegevens ook gebruiken om te innoveren en een concurrentievoordeel te behalen. Dat betekent dat we onze manier van denken over gegevens en de manier waarop we ermee omgaan, moeten veranderen.

Gooi de handleiding weg

Het is nog steeds gebruikelijk om gegevens handmatig te beheren. In de praktijk heeft dit veel weg van het kopiëren en plakken van nummers van het ene naar het andere spreadsheet en andere alledaagse taken die honderden keren per dag moeten worden herhaald. Dat maakt het hele proces gevoelig voor fouten en laten we eerlijk zijn, het is behoorlijk saai voor diegenen die het moeten doen. Hun tijd kan beter worden gebruikt voor taken waarmee ze echt waarde kunnen toevoegen. Voeg daaraan het veiligheidsrisico van het op deze manier beheren van gegevens toe. Of het nu uit kwade opzet gebeurt of niet, hoe meer mensen toegang hebben tot gegevens, hoe groter het risico dat ze in verkeerde handen vallen. In het AVG-tijdperk van gegevensbeveiliging, waarin er veel op het spel staat bij datalekken, zou dit voor elk bedrijf alarmerend moeten zijn.

Het handmatig verwerken van gegevens is niet nodig en maakt processen vooral lang en moeizaam. Als je op je werk voortdurend hoort hoe moeilijk het is om slim met gegevens om te gaan en als het een week duurt om alle benodigde datapunten te verzamelen om hier een rapport over op te maken, weet dan dat er een betere manier is. Ook als je elke week dezelfde vragen stelt over de sales en omzet van de week ervoor, weet je dat jouw data meer voor je kunnen betekenen.

Een goede data-omgeving, aangedreven door DataOps stelt je in staat om nieuwe vragen te stellen. Bovendien kun je snel een proces opbouwen rond de mogelijkheid om je vraag opnieuw te stellen wanneer dat nodig is, in de wetenschap dat het antwoord robuust, consistent en correct zal zijn. DataOps gaat misschien niet zo ver dat het je vertelt welke nieuwe vragen je moet stellen, maar het zal je ogen in de goede richting leiden. Het zal je erop wijzen wanneer dingen afwijken van de norm en je in staat stellen om te onderzoeken waarom je deze uitschieters hebt. Kortom, het stelt je in staat om beslissingen te nemen op basis van betrouwbare inzichten.

Aan de slag

Het is zeker de moeite waard om uit te zoeken hoe je met behulp van DataOps je zakelijke benadering van data kunt veranderen. Begin met het begrijpen van je huidige data-infrastructuur. Wat zijn de pijplijnen en waar bewegen de data zich van en naartoe? Dit is een basisgegevensaudit die veel bedrijven al hebben uitgevoerd. De volgende stap is om te zien hoe je de data kunt inzetten. Vaak ondergaan gegevens dramatische wijzigingen waarbij ze worden gecombineerd met andere datapunten. Deze hele datastroom kan geautomatiseerd worden en bedrijfsprocessen veel efficiënter maken.

Er bestaat geen toverstokje

Laat je niet misleiden door leveranciers die je DataOps tools proberen te verkopen. DataOps is niet iets dat met een tool kan worden opgelost. Het is een combinatie van gebruikers, processen en technologieën. Het is een verzameling van leidende principes die je in staat stelt om een grondstof te verwerken tot bruikbare informatie. Het is goed om te weten dat organisaties hierin niet zelf het wiel hoeven uit te vinden: er zijn DataOps experts die niets anders doen dat bedrijven hierbij te helpen.

Daarbij moet er sprake zijn van lagere kosten, een betere time-to-market, risicobeperking en meer wendbaarheid. Als je deze dingen niet terugziet vanuit een DataOps-benadering, dan gaat er iets mis en moet je je afvragen wat precies.

DataOps gaat niet alleen over logging, rapportage of performance management. Het gaat erom meetbare voordelen voor je bedrijf te bieden door de dingen anders te doen met je gegevens. Wanneer je een dergelijke mate van betrouwbaarheid aan je bedrijf kunt geven, wordt deze aanpak ineens erg aantrekkelijk.

Jelle de Vries is Country Manager Nederland bij Hitachi Vantara.