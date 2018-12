5 AI-voorspellingen voor 2019

AI: van koude intelligentie naar empathie

In 2019 zullen leveranciers Artificial Intelligence meer vermenselijken met emotionele intelligentie en empathie. Er ontstaat meer inzicht door gebruik van context en gesprekken op basis van een langetermijngeheugen, het begrijpen van aanwijzingen over klantmotivatie en intentie, intonatie, hun gemoedstoestand op dat moment, hun actuele levensfase, hun gedragingen in bepaalde situaties en zelfs over hun directe omgeving. Daarnaast kunnen AI-systemen effectiever samenwerken met mensen, zodat de kennis van AI over grote groepen mensen inzetbaar wordt voor intelligente en empathische klantbelevingen.

Consument wil controle over eigen data

Het getouwtrek over het eigendomsrecht van klantdata tussen bedrijven en van klanten zelf neemt toe. Klanten krijgen gaandeweg zelf het eigendomsrecht van klantgegevens in handen (De AVG lijkt daartoe de aftrap). Er ontstaan nieuwe diensten die het voor hen mogelijk maken hun persoonlijke gegevens zelf te verhandelen en te verhuren aan bedrijven. Data is de brandstof voor AI, en klanten realiseren zich dat zij hun op AI-gebaseerde ervaringen ook zelf kunnen sturen door de controle over hun gegevens op te eisen.

Omslagpunt Realtime Interaction Management bereikt

AI-gebruikers van het eerste uur behalen op dit moment een groot rendement op hun investeringen. Maar de meeste bedrijven bleven sceptisch en de koplopers lieten zich niet in de kaart kijken, zodat hun voorsprong behouden bleef. Dit jaar zullen dit soort ongekende rendementen minder dicht tegen de borst worden gehouden; een nieuwe golf van bedrijven voegt zich bij de RTIM-voorhoede en zal de groei verder opjagen. Elk bedrijf dat geen doelgerichte AI inzet voor customer engagement, zal de druk duidelijk voelen om mee te doen, alleen al uit concurrentieoverwegingen.

De klantmedewerker spil tussen AI en eindwaarde

Organisaties willen graag gezamenlijke meerwaarde creëren door de relaties met hun klanten. Maar wie is er verantwoordelijk voor dat dit ook daadwerkelijk gebeurt? Dat is de klantwaarde (customer value) manager, wiens verantwoordelijkheden alleen maar toenemen naarmate AI zich verder ontwikkelt. Als belangrijkste schakel balanceren klantwaardemanagers voortdurend tussen de behoeften en interesses van een klant enerzijds en de zakelijke doelstellingen van het bedrijf anderzijds. Het zijn niet de producten die waarde creëren, maar de klanten die daarvoor betalen. Klantwaarde-optimalisatie vereist AI voor deze balans, waarbij gedurende miljoenen verkoop-, service-, of retentie-interacties de totale klantwaarde voortdurend wordt verbeterd.

AI-transparantie

AVG en CCPA weerspiegelen een maatschappelijke behoefte aan dataprivacy en transparantie in de besluitvorming en deze wetgeving is voor veel organisaties aanleiding voor een heroverweging van hun AI-gebruik. Enerzijds is AI vaak een zwarte doos op basis van miljoenen leerervaringen, anderzijds is het een aanzet tot veel meer gepersonaliseerde klantinteractie en veel hogere rendementen. Organisaties kunnen oordelen/beslissingen over AI zelf gaan controleren en reguleren en bepalen hoe zij deze afstemmen op vooroordelen en ethische kwesties. Nu klanten steeds kritischer worden over eisen en regelgeving, wordt de wijze waarop bedrijven hun AI-besluitvorming toelichten, doorslaggevend in de manier waarop zij deze krachtige toepassing het komende jaar zullen inzetten.