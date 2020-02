Real-time data onontbeerlijk voor de dienstregeling in Amsterdam

Het overgrote deel van de inwoners van de regio Amsterdam maakt ongetwijfeld gebruik van de diensten van het GVB, het Gemeentelijk Vervoerbedrijf. En als forenzen hebben ze zeer waarschijnlijk ook wel eens frustratie gevoeld over een gebrek aan reisinformatie.

In zijn rol van verantwoordelijke voor de reisinformatie is het de missie van Ilya Melger om die frustratie te verminderen. En dat is een lastige taak, met bijna een miljoen reizigers die dagelijks gebruik maken van veerboten, bussen, trams en de metro. Reisinformatie wordt op verschillende manieren verstrekt, met name via displays bij bushaltes en soortgelijke locaties.

Zoals je je waarschijnlijk wel kunt voorstellen, betekent het verstrekken van accurate reisinformatie dat je veel gegevens uit vele gegevensbronnen in real-time moet beheren. We hebben het dan over 600 tot 1200 berichten per minuut, meestal op basis van XML. Dat aantal zal in de niet zo verre toekomst naar verwachting toenemen tot 3000 per minuut. Dit alles leidt tot een slordige 4,5 miljoen updates per dag.

Waar komt al die informatie vandaan?

"De gegevens worden verzameld uit veel verschillende toepassingen, zoals uit sensoren in het tramspoor en uit apparatuur in voertuigen, zoals GPS in bussen", zegt Ilya Melger. Het geheim van de smid is volgens hem dat je al die informatie combineert en in algoritmes giet, zodat het informatie oplevert, zoals de geschatte aankomsttijd van de bussen.

Hoe werkt dat?

"Onze belangrijkste KPI is de afwijking van de tijdsvoorspellingen. Het gemiddelde ligt nu tussen de 15 en 17 seconden. Vroeger was dat tussen de 30 en 40 seconden. Het doel is tien seconden", zegt Ilya Melger.

Maakt het uit of een voorspelling een paar seconden afwijkt?

"Het maakt zeker uit als de trein het station al heeft verlaten terwijl het display aangeeft dat hij dadelijk moet aankomen."

Je kunt je voorstellen dat het GVB veel feedback krijgt over de kwaliteit van de reisinformatie. Niet alleen van reizigers in verschillende gemoedstoestanden, maar ook van politici en ambtenaren. Want net als elders in de wereld hebben lokale politici veel belangstelling voor verkeersoplossingen.

Het datamanagement dat nodig is om de informatie op de schermen te voeden, gebeurt van nature in real-time. Maar de analyse van de betrouwbaarheid van de voorspellingen gebeurt achteraf en die analyse is een belangrijk onderdeel van het werk om algoritmes en technische oplossingen te verbeteren. Verschillende vormen van datamanagement, zowel van real-time als van historische data, betekent dat er veel verschillende dataopslag-, database- en communicatieoplossingen worden gebruikt. De meeste van de gebruikte IT-oplossingen, 90 procent, worden in de cloud uitgevoerd.

"De redenen om cloud-oplossingen te gebruiken zijn voornamelijk ingegeven door de kosten", zegt Ilya Melger hierover. "Daarnaast is het essentieel om de behoefte aan personeel te verminderen. Veel van de technische oplossingen kunnen overal draaien, in de cloud of op locatie. Maar er zijn ook legacy-systemen die op locatie draaien."

Het verstrekken van informatie aan reizigers is natuurlijk niet het enige waar reisinformatie voor wordt gebruikt. Data-analyse speelt een centrale rol bij het oplossen van allerlei problemen. Het personeel moet bijvoorbeeld weten waar problemen ontstaan en wat de aard van die problemen is om ze op te kunnen lossen. Analyse van reisinformatie is ook belangrijk voor de algemene ontwikkeling van Amsterdam. Dit betekent dat er behoefte is aan nog meer integratie- en presentatieoplossingen.

GVB gebruikt oplossingen van Splunk om alle data te analyseren. Voorafgaand aan de overstap naar Splunk zijn de oplossingen van een aantal concurrenten geëvalueerd, vertelt Melger. "Een belangrijke reden om naast de technische functionaliteit gebruik te maken van de oplossingen van Splunk is dat de partner van Splunk zeer behulpzaam was bij de implementatie. Die partner is heel belangrijk geweest voor ons."

De volgende stap in de ontwikkeling van IT-oplossingen voor GVB kan zijn om oplossingen van Splunk in te zetten bij het analyseren van betalingen. Daarover wordt momenteel gediscussieerd. Naast de producten van Splunk maken ze bij het GVB overigens ook nog gebruik van andere analyse-tools.