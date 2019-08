Hoe Larry Ellison's zeilrace realtime analyse inzet

De F50-boten die meedoen aan de SailGP zien er op het eerste gezicht wellicht niet overdreven indrukwekkend uit. Met 50 voet zijn het geen enorme gevaartes in ieder geval, ondanks de forse mast van ruim 25 meter die op een dergelijke boot staat. Onder het relatief bescheiden voorkomen gaat echter een zeer geavanceerde machine schuil. Het zijn zogeheten foil-boats, die dus uit het water komen en met de volledige 2500 kilo op een enkele foil rusten. Dit zweven, en dus het ontbreken van wrijving, zorgt ervoor dat ze zeer snel zijn. Recent heeft een van de deelnemende boten een snelheid van ruim boven de 50 knopen behaald, omgerekend ruim 90 kilometer per uur.

Het mag dus duidelijk zijn dat we hier te maken hebben met het neusje van de zalm op het gebied van zeilen, in ieder geval als het gaat om prestaties. Vandaar ook de analogie met de Formule 1. Iets anders wat SailGP deelt met de Formule 1, is dat het zwaar leunt op realtime data. Je zou zelfs kunnen zeggen dat data bij SailGP een nog grotere rol speelt. In tegenstelling tot wat het geval is bij de Formule 1, varen alle deelnemers aan de SailGP-races met hetzelfde materieel. De data en dan vooral wat men ermee doet, maakt nog meer het verschil, uiteraard naast de kwaliteiten van de zeilers zelf.

Geen boten maar ruimteschepen

Eigenlijk moet je de boten die deelnemen aan de SailGP niet vergelijken met andere boten, stelt Russell Coutts, de CEO van SailGP, vijfvoudig winnaar van de America's Cup en een gouden medaillewinnaar op de Olympische Spelen. Je kunt ze beter zien als ruimteschepen, zo geavanceerd zijn ze.

Russell Coutts, CEO van SailGP

Het is dan ook geen verrassing als Warren Jones, Director of Technology bij SailGP, wat tipjes van de sluier oplicht over hoe een en ander technisch in zijn werk gaat en stelt dat eigenlijk alle technologie die ze gebruiken op maat gemaakt is. Zo is er een op maat gemaakt LTE-netwerk, om alle data zo snel mogelijk naar de Oracle-cloud te sturen. Er wordt gebruikgemaakt van een helikopter die continu boven de boten vliegt. Deze helikopter verzorgt overigens ook de video die je als fan thuis kunt bekijken.

De video van het hele event wordt via een dedicated glasvezelverbinding in 38 streams naar Londen gestuurd, in het geval van de locatie bij Isle of Wight met een latency van 14 ms. Daar wordt de productie van de beelden gedaan. Er zijn ook races in bijvoorbeeld Sydney en San Francisco, die uiteraard met een hogere latency werken vanwege de grotere afstand naar Londen.

Een van de doelen van het op deze manier vergaren van data en video, is om het in de Oracle-cloud beschikbaar te stellen voor onder andere de toeschouwers. Zeilen was altijd een enorm lastige sport om te volgen, omdat iedereen kriskras door elkaar heen vaart en het niet altijd even duidelijk is wie nu de beste lijn heeft. Vandaar dat men nu aan het kijken is of men de realtime gegevens over de windkracht en -richting over het live beeld heen kan leggen. Dan weet je als fan een stuk beter wat je kan verwachten en hoe goed bijvoorbeeld de lijn is die jouw favoriete team heeft gekozen.

Democratiseren van data

We horen bedrijven regelmatig praten over het democratiseren van technologieën, om ervoor te zorgen dat het eindresultaat van een technologie zoveel mogelijk mensen kan helpen. Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van AI voor zoveel mogelijk partijen, in plaats van het primair bij een enkel technologiebedrijf te houden.

Je zou kunnen zeggen dat SailGP een soortgelijke insteek heeft, maar dan op het gebied van data. Alle teams die meedoen met de races hebben namelijk toegang tot alle data die van alle boten afkomt. Op die manier leer je van elkaar en gaat de sport er als geheel sneller op vooruit. Ook hiervoor is het belangrijk dat de data centraal beschikbaar wordt gesteld. Coutts heeft het in dit opzicht over het fast-tracken van leren en de prestaties verbeteren.

Iedereen kan de data van iedereen inzien bij SailGP en er dit soort grafieken van maken om in detail te zien hoe de concurrent presteert ten opzichte van jou.

Op dit moment gaat het bij SailGP om zes teams: Australië, China, Frankrijk, Groot-Brittannië, Japan en de VS. Dat is nog niet zo heel veel, maar er zijn al gesprekken gaande met teams uit andere landen, waaronder ook Nederland, zo hebben we begrepen. Hoe meer boten er gaan varen, des te meer data wordt er gegenereerd en gedeeld. Dat moet dan ook weer zorgen voor nog sneller leren van elkaar.

Leren van elkaar als concurrenten in sport is niet per se gebruikelijk. In de Formule 1 zien we dit bijvoorbeeld nog niet zomaar gebeuren. Eerder dit jaar hebben we bij een kijkje achter de schermen bij La Liga (de Spaanse voetbalcompetitie) wel iets soortgelijks gezien. Daar wordt het programma Media Coach voor video-analyse beschikbaar gesteld voor alle 40+ voetbalverenigingen die eraan verbonden zijn. Ook hiermee kunnen de clubs de data van elkaar inzien. De visie erachter is dat La Liga op deze manier als geheel beter wordt en op deze manier een streepje voor heeft op concurrerende competities.

In het zeil zit een 32-inch scherm geïntegreerd.

Autonomous Database

SailGP gebruikt niet alleen de cloud van Oracle voor het wegschrijven en het analyseren/bewerken van de data. Eigenlijk wordt Oracle ingezet voor alles waar men het voor kan gebruiken. Zo is NetSuite de ERP-oplossing.

Dat SailGP een Oracle-huis is, valt overigens eenvoudig te verklaren. Deze competitie is namelijk het geesteskind van Oracle-oprichter Larry Ellison. Voor zover wij het hebben begrepen, financiert hij het ook, niet vanuit Oracle, maar vanuit zijn eigen vermogen. Het is bekend dat Ellison een groot zeilliefhebber is. Hij heeft niet voor niets een boot door een legerhelikopter in het water voor het hoofdkantoor van Oracle in Redwood City laten zakken.

Voor het 'big data'-onderdeel van SailGP is uiteraard de verwerking van de data die wordt gegenereerd door de boten het interessantst. Deze data wordt via het op maat gemaakte LTE-netwerk richting de Autonomous Database van Oracle in de cloud gestuurd.

Het gaat hierbij niet om een enkele instance in de cloud, maar over meerdere, om bijvoorbeeld overal ter wereld een goede ervaring te kunnen bieden aan fans en toeschouwers. Dat betekent dus dat je (near) realtime overal dezelfde data moet hebben. En dat is best een uitdaging met 800 sensoren die hun data naar de cloud sturen.

Om dit goed te laten verlopen, heb je een tool nodig die dit regelt en er als het ware voor zorgt dat de data continue wordt geïntegreerd met alle afzonderlijke locaties, zonder dat het streamen ervan hieronder lijdt. Hiervoor wordt Oracle GoldenGate gebruikt, dat inmiddels alweer een jaar of 10 onderdeel uitmaakt van het portfolio.

Competitive advantage door datagedreven inzichten

Uiteindelijk is het delen van de data nog maar het begin van het verhaal. Het draait er onder de streep om wat de verschillende teams ermee doen. Belangrijk hierbij is dat de data weliswaar gedeeld wordt, maar dat iedereen er zijn eigen inzichten uit kan halen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat het Japanse team het Britse team inzichten verschaft terwijl ze er zelf overheen kijken.

SailGP is wat ons betreft niet alleen een mooie showcase van wat er zoal mogelijk is in de Oracle-cloud, die - laten we eerlijk zijn - niet hetzelfde imago heeft als de clouds van AWS, Microsoft en Google. Het is ook vooral een mooi voorbeeld van de term competitive advantage waar we het in de wereld van de IT vaak over hebben: als organisatie beter presteren dan je concurrenten door middel van het slim en op de juiste manier inzetten van technologie. SailGP is bij uitstek zo'n competitie, waarbij je een voordeel kunt behalen ten opzichte van je concurrenten door betere inzichten uit data te halen.

De analyse van data neemt overigens niet alles over van de zeilers. Het is op zich mogelijk om een boot zo goed als autonoom te laten zeilen, maar dat gebeurt vooralsnog niet. Deels is dat omdat het een sport tussen mensen moet blijven, waarbij de vaardigheden die de zeilers meenemen aan boord de doorslag moeten geven. Deels is het echter ook omdat een ervaren zeiler toch nog net iets beter in kan springen op de snel wisselende omstandigheden aan boord van een boot dan dat de technologie dat kan. En het verschil zit hem nu juist in die kleine nuances. We zullen dus voorlopig geen autonome F50 zien die bestuurd wordt door de Autonomous Cloud, al zou dat natuurlijk wel een fraaie demonstratie zijn van de kracht van de cloud.

De enige plek waar het langzaam gaat bij SailGP is aan de wal.