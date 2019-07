'BI voor iedereen' begint met context

Tijdens ons gesprek met Adam Selipsky, de CEO van Tableau, gaf deze aan dat hij weliswaar vindt dat hij het beste datavisualisatieplatform heeft, maar dat hij graag zou zien dat nog meer mensen binnen organisaties het gaat gebruiken. Er valt immers nog zoveel te winnen als inzichten vanuit data voor meer mensen beschikbaar worden. Dat besef ligt aan de basis van Toucan Toco, dat het gat dat partijen zoals Tableau, Power BI, MicroStrategy en andere op dit moment laten, wil vullen. Wij spraken met Baptiste Jourdan, een van de oprichters (in 2015), over de visie van het bedrijf op de markt voor datavisualisatie.

Gebruiksgemak als basis

Tijdens het gesprek vallen de termen gebruiksgemak en gebruikservaring met enige regelmaat. "UX is king," zo vat Jourdan het zeer beknopt samen. Alleen met een goede gebruikservaring zorg je ervoor dat genoeg mensen binnen organisaties aan de slag gaan met je oplossing. Dat is namelijk wat werknemers gewend zijn vanuit hun privésituatie.

Voor de wereld van BI/datavisualisatie geldt zeker dat het van groot belang is om het gebruik zo wijdverspreid mogelijk te maken. Uiteraard heb je data scientists die ervoor zorgen dat de modellen kloppen en dergelijke, maar het zijn toch vooral mensen uit de business die graag willen weten wat de uitkomsten zijn van de analyses. Je kunt uiteraard vragen of IT rapporten produceert op basis van vragen uit de business, maar dat is niet bepaald efficiënt en geeft de aanvrager ook niet de flexibiliteit om nog wat zaken aan te passen.

Forse investering vraagt om veel engagement

Het is dus niet verwonderlijk dat organisaties veel investeren in BI/datavisualisatie. Het kan je een voordeel opleveren ten opzichte van de concurrentie, die overigens ook vast aan de slag is met dergelijke tools. Weten welke aanbiedingen werken in welke winkels en welke vestigingen er juist wel of niet goed mee presteren bijvoorbeeld, geeft je allerlei inzichten in hoe je strategisch zaken moet of kunt aanpassen.

Baptiste Jourdan, mede-oprichter en EVP Sales&Marketing bij Toucan Toco

Op papier klinkt dit uiteraard allemaal erg logisch. In de praktijk is het allemaal niet zo eenvoudig om een en ander ook daadwerkelijk inzichtelijk te maken voor 'niet-technische' werknemers. Jourdan heeft dit ook aan den lijve ondervonden voor hij Toucan Toco oprichtte. "Ik was een sales manager en was erg goed in Excel, maar veel mensen snapten die tool niet meteen. Je kunt niet zomaar een Excel-bestand naar iemand sturen en ervan uitgaan dat het duidelijk is."

Het idee voor Toucan Toco komt voort uit dit soort ervaringen. "Uiteindelijk draait het om data storytelling, dus om de context waarin de data geplaatst wordt." Daarmee kiezen ze een andere lijn dan bijvoorbeeld een partij zoals Tableau, volgens Jourdan: "Kijk je bijvoorbeeld naar een partij als Tableau, dan is dat nog sterk gericht op mensen die zich bewust zijn van data en zich er daadwerkelijk in willen verdiepen." Daar is op zich niets mis mee volgens hem, maar zorgt ervoor dat het gebruik per definitie beperkt is tot een specifieke subset van mensen binnen de organisatie.

Belofte: 85 procent engagement op dashboards

Jourdan heeft het tijdens ons gesprek over een engagement cijfer van minder dan 30 procent binnen organisaties die met traditionele BI-tools aan de slag gaan. Gezien de forse investering is dat eigenlijk onacceptabel. Vandaar dat men bij Toucan Toco een stevige belofte doet. Als je aan de slag gaat met het platform, garanderen ze dat minstens 85 procent van de mensen binnen een organisatie het zullen gebruiken.

Uiteraard doen ze deze belofte niet zomaar, daar is over nagedacht. Ze kunnen dit doen, omdat het platform op een fundamenteel andere manier ingericht is dan de eerder genoemde datavisualisatie-tools. "De belofte van zogeheten 'self-BI-tools' in de markt is dat deze alle vragen kunnen beantwoorden die je maar kunt hebben," zo stelt Jourdan. "Dat doen we bij Toucan Toco anders: wij beginnen met de specifieke vragen die een organisatie heeft en bouwen een applicatie op basis daarvan."

Op deze manier weet je altijd zeker dat je een applicatie/dashboard hebt waar je ook echt op zit te wachten. Dat komt het engagement uiteraard ten goede, omdat nu iedereen relatief snel de antwoorden op zijn vragen kan zien. Je hoeft niet bang te zijn dat je allerlei antwoorden/inzichten krijgt waar je helemaal niet om gevraagd hebt.

Als voorbeeld van een succesverhaal noemt Jourdan een Franse autofabrikant, waarbij het gebruik van de Toucan Toco dashboards verspreid over alle dealers binnen Frankrijk bijna de 90 procent aantikt. Dat is zonder meer een indrukwekkend cijfer.

Applicaties bouwen

De vraag is uiteraard of organisaties wel goed weten welke vragen ze hebben. Wellicht hebben ze niet al hun vragen scherp, zo stelt Jourdan, maar iedere organisatie heeft een idee van wat het op dit moment wil. Dan kun je volgens hem al aan de slag. Aangezien Toucan Toco binnen een week een rudimentaire applicatie voor je bouwt, kun je snel zien of het aan de wensen voldoet. Deze applicatie is overigens nog niet klaar voor productie, maar kan al wel aan management of bestuur getoond worden, om globaal aan te geven wat ze ervan kunnen verwachten. In totaal duurt het bouwen van een applicatie die klaar is voor algemeen gebruik tussen de drie weken en drie maanden, waarbij Toucan Toco nauw samenwerkt met de klant.

Het is overigens niet de bedoeling dat je een applicatie bouwt waarmee je alle vragen binnen je organisatie beantwoordt. Dat zou niet stroken met de nadruk op de snelheid van ontwikkelen en deployen die Toucan Toco graag ziet. Je kunt per onderdeel van de organisatie een applicatie inzetten, die dan vervolgens ook weer centraal kunnen worden getoond in een dashboard.

Integratie

Uiteraard is men zich er bij Toucan Toco terdege van bewust dat er niet zoiets bestaat als een greenfield-omgeving. Sterker nog, "100 procent van onze klanten heeft al minimaal een BI-tool in gebruik," volgens Jourdan. Je moet Toucan Toco dan ook echt zien als een soort ultieme front-end voor het inzichtelijk maken van je data, waarmee alles in de juiste context geplaatst wordt. Je kunt er dus gewoon output vanuit Tableau, Power BI, MicroStrategy inladen, maar ook rechtstreeks data vanuit Excel, Oracle, SAP, Talend en Salesforce importeren, om enkele bronnen te noemen.

Hieronder zie je schematisch hoe de integratie plaats kan vinden. Zoals je ziet, kunnen ze rechtstreeks verbinden met iedere laag binnen de organisatie. Je kunt het opschonen van je data bijvoorbeeld zelf inregelen in Toucan Toco, maar ook de output van een tool zoals Talend gebruiken. Verschillende applicaties kunnen op verschillende lagen verbinden, maar wel allemaal in hetzelfde dashboard getoond worden.

Uiteindelijk geeft dit integratieschema wat ons betreft twee dingen aan. Ten eerste maakt het duidelijk dat Toucan Toco een flexibel platform is, iets wat in de huidige steeds complexer wordende IT-omgevingen bittere noodzaak is. Het tweede opvallende punt is eigenlijk een gevolg van de flexibiliteit, of er wellicht de oorzaak van. Je kunt alle kanten op, maar moet wel eerst weten wat je wil. "Je kunt heel diep gaan, maar je configureert het tijdens het bouwen van de applicatie," aldus Jourdan. Er is dus wel een besef nodig binnen de organisatie van de manier van werken die dit vereist. Daar begeleidt Toucan Toco je uiteraard bij in het proces van het bouwen van de applicatie.

Licentiestructuur

Als het gaat om de licentiestructuur, heeft Toucan Toco een tamelijk rechttoe-rechtaan model gekozen. Dit is gebaseerd op het aantal gebruikers (email en login) en start bij 30 euro per maand per gebruiker. Bij meer gebruikers gaat de prijs per gebruiker steeds verder naar beneden, tot je bij 5000 gebruikers op 8 euro per maand per gebruiker zit. Dit maakt Toucan Toco volgens Jourdan de goedkoopste op de markt, zelfs goedkoper dan Power BI, waar je ook nog min of meer gedwongen wordt om Azure af te nemen. Let wel, er zijn nog extra opties aan te schaffen, bovenop de prijs per gebruiker per maand, waarvoor je dan een vast bedrag per maand afrekent. Zonder die opties kun je echter ook uitstekend aan de slag met het platform, zo verzekert Jourdan ons.

Conclusie

Als je een parallel zou moeten trekken met een ander segment van de markt, dan zou je Toucan Toco kunnen zien als de datavisualisatie-tegenhanger van no-code platformen in de wereld van applicatie-development. Primair gericht op snelheid en flexibiliteit en niet per se op het meteen tot op de pixel nauwkeurig bouwen van de applicatie. Het is een andere manier om hetzelfde probleem aan te vliegen en kan prima bestaan naast of bovenop de al bestaande tools of platformen die gebruikt worden.

Naast snelheid en flexibiliteit is gebruiksgemak en het uitbreiden van het aantal gebruikers binnen de organisatie ook een parallel tussen de twee werelden. Als je snelheid wilt, moet het ook gebruiksvriendelijk zijn en als het gebruiksvriendelijk is en de resultaten geeft in de juiste context, gaan meer mensen er gebruik van maken. En als meer mensen er gebruik van gaan maken, wordt de waarde ervan als het goed is bewezen, waarna er weer doorgeschaald kan worden. Datavisualisatie/BI als geheel zal nog stevig door blijven groeien, we verwachten dat Toucan Toco daar ook zeker een stevig graantje van mee gaat pikken. We zullen het in ieder geval blijven volgen.