Neushoorns redden en de Tour de France voorspellen

Wat zijn de ingrediënten voor een succesvolle implementatie? Waar kunnen de technologieën in de praktijk nu echt voor worden ingezet? Jessica Constantinidis is IoT lead bij Dimension Data, de integrator van hybride IT-systemen die IoT en AI al langer succesvol inzet. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden maakt ze duidelijk welke impact de technologieën kunnen hebben, en waar organisaties op moeten letten als ze ermee aan de slag gaan.

Zowel de witte als de zwarte neushoorn worden met uitsterven bedreigd. Van de witte variant zijn er wereldwijd nog maar twee in leven, van de zwarte lopen er nog zo'n 1750 rond. Dat weerhoudt stropers er echter niet van op de beesten te jagen, tot voor kort werd er in en bepaald natuurreservaat elke acht uur één afgeschoten. De reden dat dat nu niet meer gebeurt? Inzet van het IoT in en rondom dit reservaat in Zuid-Afrika. Daardoor is het gelukt om 96 procent van de stropers in de kraag te vatten voordat ze de kans kregen een neushoorn te schieten.

Stropers uitschakelen

Samen met Cisco richtte Dimension Data rondom het park een IoT-periferie in die zich niet op de neushoorns in het park, maar juist op beweging van mensen richt. Constantinidis: "Vanaf het moment dat een indringer wordt gedetecteerd, hebben rangers ongeveer vijftien minuten de tijd om ter plaatse te zijn voordat het eerste schot valt. Door bewegingen te analyseren met AI is het voor rangers in één keer duidelijk of het daadwerkelijk om een stroper gaat, en bijvoorbeeld niet om een wild dier dat langs de sensors loopt. Daardoor kunnen ze direct in de helikopter stappen en de indringer oppakken."

Het praktijkverhaal is een voorbeeld van waarom bedrijven van tevoren goed moeten nadenken over hoe ze IoT willen inzetten. Want je kunt dankzij IoT veel meten en opsporen, maar dan moet je wel weten wat je moet detecteren om je doel te bereiken, legt Constantinidis uit. "Je kunt neushoorns bijvoorbeeld volgen via een gps-tracker om te zien of ze nog in leven zijn. Maar als je ziet dat ze niet meer bewegen is het natuurlijk al te laat." Waar veel bedrijven wellicht geneigd zijn om IoT te benaderen als een puur technologische zaak, komt er dus ook andere kennis bij kijken. Van de core-business van een bedrijf zelf, of in dit geval van hoe stropers te werk gaan.

Tour de France

Een wellicht nog duidelijker voorbeeld van technologie en diverse inzichten samen het succes van IoT-inzet bepalen, is de Tour de France. Voor wie de jaarlijkse wielertour volgt, zal de link met Dimension Data niet onbekend zijn. Vanwege het eigen wielerteam, en omdat de organisatie Tour-volgers voorziet van datagedreven inzichten. "Vroeger kwam het kijken naar de Tour neer op urenlang wachten langs het parcours, om de renners daarna in een paar minuten tijd allemaal voorbij te zien flitsen." En net zoals mensen door de opkomst van de tv de wielerronde anders zijn gaan bekijken, heeft het IoT en data die het genereert ervoor gezorgd dat fans nu ook andere verwachtingen hebben.

Wielerfans willen individuele renners via social media en de Tourwebsite nu van A tot Z kunnen volgen, stelt Constantinidis. "Dat kan je nog oplossen met een gps-tracker in een fiets, maar wat als een renner van fiets wisselt? Allemaal zaken waar ons team van tevoren over heeft nagedacht," Door realtime-gegevens te combineren met historische en voor te leggen aan AI-algoritmes, kan Dimension Data bovendien behoorlijk accurate voorspellingen doen over de wielerronde. "De afgelopen twee jaar hebben onze algoritmes de winnaars beter voorspeld dan de wielrenanalisten."

Netwerk opzetten vanuit een helikopter

Dat bedrijven de implementatie dus niet volledig als een technologisch vraagstuk moeten benaderen, neemt overigens niet weg dat een goede technologische basis van essentieel belang is, benadrukt Constantinidis. Allereerst is het belangrijk dat de IT-infrastructuur de capaciteit heeft om de inzet van IoT te ondersteunen. "We wisten bijvoorbeeld dat het public 4G-netwerk rondom de Tour de France niet sterk genoeg zou zijn om zowel ons dataverkeer als dat van alle fans te kunnen verwerken. Om dat te ondervangen hebben we helikopters en vliegtuigen ingezet om ons eigen netwerk op te zetten."

Daarnaast beklemtoont Constantinidis dat veiligheid de hoogste prioriteit moet hebben, bij het verzamelen van data komt immers de verantwoordelijkheid daar zorgvuldig mee om te gaan - zeker als het gaat om persoonlijke gegevens. "Daarnaast, het kost een organisatie soms wel twintig jaar om een goede reputatie op te bouwen. Maar er is slechts één security-incident voor nodig om die in een paar seconden re ruïneren."

