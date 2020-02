Royal IHC voegt 17 ERP-systemen samen in IFS

Wij spraken met Erik Langmuur van Royal IHC, over de belangrijke rol die IFS speelt in het One IHC-plan van het bedrijf.

Royal IHC, tot 2014 bekend als IHC Merwede, is al een heel oud bedrijf, met een geschiedenis die teruggaat tot de 17e eeuw. Vanuit IT-perspectief gebeurde er toen nog niets waar we nu het effect nog van voelen uiteraard, maar dat is in de loop van de afgelopen decennia danig veranderd. Het bedrijf werd steeds groter door overnames en is inmiddels wereldwijd actief in 39 landen.

Royal IHC heeft drie focusgebieden: baggerindustrie, mijnbouw en offshore. Daarvoor bouwt het zaken zoals baggerschepen, en pijpenlegschepen, maar voor de mijnbouw ook een heel scala aan apparatuur, van emmerliften pompinstallaties. Dit alles resulteert in een bedrijf waar meer dan 3000 mensen werken en waar een jaarlijkse omzet wordt gerealiseerd van net geen 1 miljard euro. Er wordt daarnaast ook stevig geïnvesteerd in het ontwikkelen van eigen IP.

Veel fragmentatie en integratie in IT/ERP

Royal IHC is dus een groot bedrijf, maar ook een bedrijf dat uit veel verschillende onderdelen bestaat. Er zijn immers drie grote focusgebieden, waarvoor in de loop der jaren ook nog eens allerlei overnames gedaan zijn. Veel van de bedrijfsonderdelen praten zelf rechtstreeks met leveranciers, bijvoorbeeld om bouten te kopen. Een resultaat hiervan is dat bepaalde producten die gebruikt worden tijdens de bouw soms wel een keer of 12 in de verschillende ERP's staan. Verder draaiden alle onderdelen weliswaar hetzelfde ERP-systeem, maar zaten er geen twee op exact dezelfde versie.

Een dergelijke organisatie vanuit IT-perspectief centraal aansturen is overduidelijk geen sinecure. Toch moest het gebeuren als onderdeel van het One IHC-programma. Dus moest er allereerst een platform gekozen worden. Daar begint het allemaal mee. Voor het ERP-gedeelte is men hiervoor bij IFS uitgekomen. "We hadden een shortlist met daarop IFS en SAP en we hadden met IFS een betere klik, dus toen is het IFS geworden," zo stelt Langmuur.

Met alleen het platform was men er uiteraard nog lang niet. 17 verschillende ERP-systemen is al niet eenvoudig om te consolideren, maar daarnaast zijn/waren er ook nog veel integraties, met interfaces naar Teamcenter, Workday, Salesforce en ga zo maar door. Deze zijn allemaal gebaseerd op webservices en maken dus gebruik van middleware. Hiervoor moeten vooralsnog ook vanuit IFS nieuwe webservices gebouwd worden. Langmuur volgt de ontwikkelingen op het gebied van de API-first benadering van IFS dan ook op de voet. "Als ik al die services kan ombouwen naar API-calls en dus van de middleware af kan, dan zou ik heel blij worden," stelt hij.

Eenvoudig beginnen, naar eigen inzicht

Met de complexiteit zoals hierboven geschetst in het achterhoofd, is het niet vreemd dat Royal IHC hier zoveel mogelijk vanaf wilde en met het One IHC-programma is gestart. Eenvoudig beginnen is hierbij verstandig, zo stelt Langmuur. Inmiddels hebben ze finance al bijna afgerond, zijn ze goed op stoom op het gebied van projectplanning en zijn ze nu ook bezig met marketing en sales, dus de voorkant van de processen.

Het feit dat Royal IHC voor IFS heeft gekozen, betekent overigens niet dat men ook alles precies volgens 'IFS-richtlijnen' doet. Zo verwacht Langmuur niet dat er snel een overstap naar versie 10 van IFS Applications gemaakt wordt. Versie 9 wordt nog een tijdje ondersteund vanuit feature-perspectief en dan zelfs nog een tijd langer qua support. Er is dus nog niet echt de noodzaak om te updaten. Aan IFS de taak om die noodzaak aan te tonen dus.

Langmuur maakt zich hier verder ook niet zo druk om, omdat de overstap van 9 naar 10 een veel eenvoudigere is dan die van 8 naar 9. Dit vanwege de Layered Architecture waarop Applications sindsdien is gebouwd. Dit maakt het ook een stuk minder kostbaar. Van een collega van Langmuur hebben we tijdens de World Conference van vorig jaar namelijk begrepen dat de overstap van 8 naar 9 een dure was. Deze heeft Royal IHC zo'n 150.000 euro gekost. Dat is nu een fractie van dit bedrag geworden.

Vooralsnog op .NET

Verder is Langmuur ook niet van plan om de vernieuwende Aurena browser-gebaseerde omgeving te gebruiken voor IFS Applications. Hij blijft vooralsnog vasthouden aan de .NET-omgeving. "Deze keuze hebben we puur gemaakt om de workflow niet te veel aan te passen," zegt hij. De mensen binnen zijn organisatie zijn zo gewend om met de oude omgeving te werken, dat hij op dit moment de overstap naar Aurena nog niet wil maken.

Dit is overigens een standpunt dat we al meerdere keren hebben gehoord als het gaat om Aurena. Dat staat dan ook wel heel ver van zijn voorganger af, dus we kunnen ons voorstellen dat sommige organisaties de stap op dit moment nog te groot vinden. Op dit punt zou IFS nog weleens een uitdaging kunnen gaan krijgen als men de oude omgeving met pensioen wil gaan sturen. Dat laatste gaat ooit een keer gebeuren. Als IFS de ambitie heeft om klanten zo evergreen mogelijk te laten worden, dan kan dat weleens een lelijke sta-in-de-weg worden.

Zelfstandigheid

Als we zo met Langmuur praten, dan komt het op ons over alsof Royal IHC graag nog behoorlijk wat in eigen hand houdt. Dat klopt ook wel, geeft hij toe. Consultancy gebruiken ze bijvoorbeeld niet zoveel, want dan "heb ik over een week niet één maar vier consultants over de vloer lopen." Dat is vooral een probleem met de grotere partijen in de markt, niet zozeer met IFS, ook al gebruikt Royal IHC ook heel weinig consultancy van IFS. Langmuur geeft wel een groot compliment als hij stelt dat "IFS echt denkt aan IHC." Dat is nu juist ook het imago dat IFS wil hebben.

Dit wil niet zeggen dat alles meteen goed gaat overigens. Soms blijft het te lang stil als er bugs gemeld worden en liggen er ook al zaken lang stil die voor Royal IHC als bedrijfskritisch kunnen worden gezien. Hij is echter ook realist genoeg om in te zien dat dit iets is wat je altijd wel houdt: "Daar kunnen we prima tijdelijk een workaround voor inrichten, om het later echt goed te maken."

Op deze manier is Royal IHC op een doordachte manier bezig met het samenvoegen van hun ERP-omgevingen. IFS speelt hier een belangrijke rol in, ook al heeft Royal IHC zo zijn eigen ideeën over bepaalde onderdelen. Dat is op zich ook helemaal niet erg, want ook dat is onderdeel van moderne platformen. De basis is voor iedereen gelijk, wat je er verder verticaal allemaal mee doet, moet iedereen zelf bepalen.

Het is aan IFS om steeds meer relevante toevoegingen te doen aan de basis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de open API's. Dat zou voor Royal IHC veel maatwerk en daarmee complexiteit weg kunnen nemen. We zijn dan ook benieuwd of en wanneer men hiermee aan de slag gaat. Maar dat is voor een volgende keer.