Alle hens aan dek voor grootscheepse digitalisering bij Havenbedrijf Rotterdam

En Havenbedrijf Rotterdam wil daarbij het roer in handen hebben. We hebben aan Sjoerd de Jager, Business Lead Port Call Optimization van Havenbedrijf Rotterdam, gevraagd hoe ze alle nieuwe technologie inzetten om het reilen en zeilen in de haven efficiënter en duurzamer te maken.

Welke gevolgen heeft de digitalisering voor de scheepvaartsector?

Kom over een jaar of tien nog maar eens terug: misschien dat ik het antwoord dan weet. De sector heeft in eerste instantie terughoudend gereageerd op alle nieuwe digitale technologie, maar is nu toch overstag. Met name automatisering en samenwerking bieden interessante mogelijkheden: wanneer een schip een haven aandoet, moet er een hoop informatie worden verzameld en tussen meerdere partijen worden uitgewisseld om alles in goede banen te leiden.

Digitalisering maakt dit een stuk eenvoudiger en leidt bovendien tot kortere wachttijden voor schepen. Sterker nog, we hebben hier inmiddels een app voor. Ook is er een groot team bezig met het Internet of Things om alle havenactiviteiten soepeler te laten verlopen en slimme infrastructuren op te zetten die proactief aangeven wanneer er onderhoud nodig is.

Wat maakt de digitaliseringsaanpak van Havenbedrijf Rotterdam zo bijzonder?

We weten dat allerlei andere havens ook bezig zijn met digitaliseren. Wij willen echter een stap verder gaan. We willen niet alleen de samenwerking in de Rotterdamse haven verbeteren, maar ook in de scheepvaartsector als geheel. Stel je eens voor dat alle havens digitaal met elkaar in verbinding staan, zodat ze actuele aankomst- en vertrektijden van schepen kunnen doorgeven. Dat zou alles veel efficiënter maken. We wilden dat onze app, Pronto, overal ter wereld inzetbaar is en daarom hebben we die op internationale standaarden gebaseerd. We willen dat al onze digitale producten volledig compatibel zijn.

Kun je ons wat meer over Pronto vertellen?

Pronto blinkt uit in eenvoud, maar is tegelijkertijd ongelooflijk complex. Er hangen bijvoorbeeld allerlei verschillende apps onder, die we stuk voor stuk op Heroku hebben ontwikkeld. Met Pronto kunnen rederijen, agentschappen en maritieme en logistieke dienstverleners een port call optimaal plannen, uitvoeren en monitoren.

Elk jaar doen ongeveer 30.000 schepen de haven van Rotterdam aan en soms zijn bij zo'n port call wel dertig verschillende partijen betrokken. Doordat al deze partijen via Pronto in real-time informatie uitwisselen, kan de havencapaciteit optimaal worden benut. De wachttijd voor schepen die de Rotterdamse haven aandoen, is daardoor met gemiddeld 20% afgenomen. Bovendien neemt Pronto een hoop stress en frustratie weg bij de mensen die bij de port calls betrokken zijn.

Wat zijn jullie ervaringen met het ontwikkelen op Heroku?

Volgens een van onze Pronto-ontwerpers is programmeren op Heroku grotendeels een kwestie van klikken. De technische documentatie was bovendien zo goed dat we verder geen ondersteuning van Salesforce nodig hadden. En dan te bedenken dat we maar liefst zeventig verschillende gegevenskoppelingen hebben geïmplementeerd, zodat alle Pronto-gebruikers gegevens kunnen uitwisselen.

De eerste paar koppelingen hebben we twee jaar geleden gemaakt en sindsdien hebben we daar niets meer aan hoeven doen. Alles draait gewoon op de achtergrond. We hebben de app-architectuur dan ook zo opgezet dat we er zo min mogelijk onderhoud aan hebben. Daardoor kunnen we ons volledig richten op het uitbreiden van de functionaliteit en het aantal gebruikers van Pronto.

Welke nieuwe functies kunnen de Pronto-gebruikers binnenkort verwachten?

We zitten boordevol ideeën, zowel voor Pronto als voor andere apps die we op Heroku hebben gemaakt. Zo willen we informatie over de wind en het weer gaan opnemen, omdat die twee factoren van invloed zijn op de precieze aankomsttijd van een schip.

Ook hebben we zojuist een functie gelanceerd waarmee je de CO₂-uitstoot van schepen kunt meten en terugdringen. Onze klanten, en ook wij als Havenbedrijf, hechten veel belang aan zaken als energieverbruik en het milieu. Hoe meer functionaliteit we in Pronto opnemen, hoe meer gegevens we hebben voor de machine learning-modellen die Pronto slimmer maken.

Wat zou je andere organisaties adviseren die hun eerste app willen ontwikkelen?

Denk niet dat het goedkoper is om vanaf nul te beginnen. In eerste instantie lijkt het misschien voordeliger om zelf aan de slag te gaan in plaats van een paar kant-en-klare componenten te kopen, maar de ontwikkelkosten vallen vaak hoger uit dan je denkt. Zelf kijken we altijd eerst wat beide opties kosten. Op Salesforce Platform zijn allerlei kant-en-klare componenten beschikbaar waarmee je veel sneller apps kunt ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan berichtenplug-ins en systeem connectors.

Deze blog verscheen eerder op Salesforce.com