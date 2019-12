Deze populaire wachtwoordmanagers moet je zeker eens proberen

Je hebt immers wachtwoorden voor je accounts op social media, kranten, e-mailservices, online casino's en webshops.

De tijd van het opschrijven van wachtwoorden en het notitieblok naast de computer leggen is wel voorbij. Het is veel gemakkelijker om een programma zelf een wachtwoord te laten genereren en deze meteen op te slaan in je sleutelhanger. Dit kan met verschillende programma's de zogenaamde wachtwoordmanagers.

Populaire wachtwoordmanagers

Anno 2019 zijn er behoorlijk wat wachtwoordmanagers op de wereld die wachtwoorden kunnen genereren en opslaan. Deze wachtwoordmanagers bieden als voordeel dat de wachtwoorden die worden gegenereerd, altijd voldoen aan de laatste veiligheidsstandaarden. Deze wachtwoorden kun je opslaan in je ketting. Deze ketting is weer beveiligd met een hoofdwachtwoord. Het hoofdwachtwoord is meestal weer beveiligd met twee factor authenticatie, zoals Google Authenticator. Op die manier kun je veilig je wachtwoorden opslaan en gebruiken. Er zijn verschillende apps die je kunt gebruiken, zoals LastPass, 1Password, KeePass, Dashlane en Keeper.

LastPass

LastPass is toch wel de bekendste wachtwoordmanager ter wereld. Het was zelfs een van de eerste passwordmanagers van de wereld. Om de wachtwoorden veilig te houden, maakt het programma gebruik van de laatste versleutelingsmethodes. Denk daarbij aan bijvoorbeeld AES-256 bit-encryptie. De wachtwoorden worden opgeslagen in de cloud en dus niet lokaal op je computer. Op die manier zijn je wachtwoorden altijd veilig.

LastPass heeft verder ook geen toegang tot je hoofdwachtwoord en de versleutelde wachtwoorden kunnen niet meer worden uitgelezen. Voordeel van dit programma is dat je zelf wachtwoorden kunt laten genereren en dat gevoelige informatie zoals betalingsinformatie veilig wordt opgeslagen. Er zijn veel verschillende platformen waarmee LastPass werkt. Denk bijvoorbeeld aan Mac, Windows en Linux, maar ook aan iOS, Android en Windows Phone.

1Password

Een andere zeer populaire wachtwoordmanager is 1Password. Dit programma biedt verschillende beveiligingsfuncties om al je wachtwoorden veilig te houden. Er wordt gebruikgemaakt van verschillende versleutelingsmethodes. Deze methodes zijn zodanig ontworpen dat de wachtwoorden met geen mogelijkheid te kraken valt. Volgens de wachtwoordmanager wordt er gebruikgemaakt van 'versleutelingsmethodes van militair niveau'.

Zoals je begrijpt is het belangrijk dat informatie in het leger geheim blijft, dus zijn je wachtwoorden zeker veilig. Dat komt doordat 1Password gebruikmaakt van end-to-end-encryptie. Dat betekent dat het wachtwoord zowel aan het begin als aan het eind versleuteld blijft. De versleuteling gebeurt aan het begin, maar het wachtwoord nooit meer ontsleuteld. Ook niet aan het einde. Dat betekent dus dat de wachtwoorden gecodeerd worden opgeslagen.

Verder wordt je informatie niet één keer, maar wel drie keer versleuteld opgeslagen voor maximale veiligheid. Bovendien kun je ook een veilig extern wachtwoord instellen, waarmee je al je netwerkverkeer kunt versleutelen. Voordat je je gegevens bij een website met een SSL-certificaat in gaat vullen, wordt eerst de betrouwbaarheid van de server gemeten. Te gebruiken op macOS, iOS, Windows, Android, Linux, ChromeOS en Command Line.

KeePass

Een andere zeer populaire wachtwoordmanager is KeePass. KeePass is een van de wachtwoordmanagers die ook door de Consumentenbond wordt aanbevolen. Dat terwijl dit programma lang niet de meest uitgebreide wachtwoordmanager op de markt is. En let op: er zit een vrij steile leercurve aan om dit programma goed te kunnen gebruiken.

KeePass is namelijk zeker niet de meest gebruiksvriendelijke wachtwoordmanager. Maar als je bereid bent daarover heen te stappen, heb je wel een passwordmanager die volledig gratis is. Alle wachtwoorden worden versleuteld(!) opgeslagen in een lokaal bestand op je computer. Dat betekent dat je wachtwoorden ten eerste niet zomaar te ontsleutelen zijn en ten tweede nooit ergens op het internet, dus ook niet op de cloud, worden opgeslagen.

Dit programma is alleen in het Engels te vinden en officieel is er alleen een programma voor Windows. Voor andere besturingssystemen zijn er andere varianten van dit programma. Die zijn niet van de makers zelf, maar worden door de gemeenschap onderhouden. Als je trouwens liever de kluis ook op Dropbox opslaat, kun je deze gemakkelijk via 'File' en dan 'Save As' opslaan.

Dashlane

Dashlane is een handig programma dat je zeker in huis moet halen. Het is een van onze favorieten als het gaat om het genereren van zeer sterke wachtwoorden. Wanneer je deze wachtwoorden eenmaal hebt aangemaakt, kun je deze veilig opslaan in de wachtwoordmanager.

Voordeel van Dashlane is dat je er niet alleen veilig wachtwoorden mee op kunt slaan, maar dat het ook mogelijk is om op een zeer veilige manier bestanden te delen. Verder is het programma voorzien van een zogenaamde identiteitsdashboard. Daarmee kun je je online beveiligingssituatie volledig screenen en waar nodig verbeteren. Dashlane geeft je dus adviezen op welk gebied van online veiligheid er voor jou nog werk aan de winkel is.

Mocht je nou op een dag al je wachtwoorden vergeten zijn, inclusief je hoofdwachtwoord, ben je niet al je gegevens kwijt. Het is namelijk mogelijk om een contactpersoon voor noodgevallen in te schakelen. Deze persoon moet je persoonlijk kennen en volledig vertrouwen. Deze persoon geeft je namelijk weer toegang tot Dashlane als je zelf je wachtwoord niet meer weet.

Heel handig van Dashlane: dit programma controleert zelfs het darkweb. Het darkweb kun je vergelijken met de donkere krochten van het internet. Je wilt dus zeker niet dat je wachtwoorden daar bekend zijn. Je krijgt een melding als je gegevens toch in verkeerde handen lijken te zijn gevallen. Dashlane is te gebruiken op macOS, Windows, iOS, Android en Linux.

Keeper

Tem slotte hebben we Keeper. Keeper staat bekend om zijn maximale veiligheidsmogelijkheden. Zo wordt er gebruikgemaakt van de zeer geavanceerde AES-256-versleutelingsmethode. Met een persoonlijk hoofdwachtwoord krijg je toegang tot al je gevoelige gegevens. Zorg er dus voor dat je dat hoofdwachtwoord goed geheimhoudt.

Verder worden de gegevens opgeslagen op de cloud. Dat lijkt een penibel punt, maar de veilige kluis wordt veilig opgeslagen via de betrouwbare servers van Amazon AWS. Verder is er de beschikking over multifactor-authenticatie, waardoor je niet zomaar toegang krijgt tot al je vertrouwelijke gegevens.

Een voordeel van Keeper tegenover andere passwordmanagers is dat je je gegevens op kan slaan op speciale apparaten, zoals bijvoorbeeld de YubiKey. Daardoor zijn je gegevens nog beter beveiligd. De software werkt op alle moderne browsers zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox, Safari en Opera.

Voor Keeper dien je wel de portemonnee te trekken. Het programma is dertig dagen gratis. Als je na 30 dagen niet voor een abonnement kiest, krijg je de gratis beperkte versie waarmee je een stuk minder mogelijkheden hebt.