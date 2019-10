Make-A-Wish: Snel wensen vervullen vraagt om snel ontwikkelen

De ambitie van Make-A-Wish om het meest digitale goede doel van Nederland te worden, is niet iets wat we hier zelf bedenken. Hanneke Verburg, de CEO van dit goede doel dat in ieder geval bij ons als ouder op de nodige sympathie kan rekenen, spreekt deze ambitie zelf uit in gesprek met ons. Ze haalt een uitspraak aan die ze in het verleden weleens gehoord heeft: 'what if fundraising was as easy as ordering an Uber?'

Doelgroep in het achterhoofd

"Het gaat ons er niet zozeer om dat we dan kunnen zeggen dat we ook daadwerkelijk het meest digitaal zijn", vervolgt Verburg. "Het moet ook echt eenvoudiger zijn om inkomsten te genereren door deze digitalisering." Als organisatie zonder subsidie zijn ze daar nu eenmaal primair van afhankelijk. Het past ook bij de ambitie van Verburg om Make-A-Wish Nederland als een onderneming te runnen.

Velen van jullie zullen ongetwijfeld bekend zijn met Make-A-Wish en het wat ons betreft goede werk dat men daar doet. Hier voor de volledigheid nog even de omschrijving die door de organisatie zelf wordt gehanteerd: "Make-A-Wish Nederland vervult de liefste wens van kinderen met een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte. Om ze zo kracht en vertrouwen voor de toekomst te geven."

Een belangrijk onderdeel van het runnen van de organisatie als een onderneming, is dat je goed kijkt naar je 'markt', in dit geval de wenskinderen. "Dit is een jonge generatie, die goed thuis is in technologie. Dat moet ook tot uiting komen in hoe we met ze communiceren." Een app (laten) bouwen is dan een logische stap en dan bij voorkeur eentje waar de wenskinderen zich mee kunnen identificeren. Het idee voor de Wish Journey-app was geboren. Met deze app moet het mogelijk worden voor de kinderen, hun volgers, Make-A-Wish en uiteindelijk ook de partijen die zorgen voor de invulling van de wensen, om met elkaar in contact te komen en te blijven. Dit verhoogt de engagement bij alle partijen en leidt in ieder geval in theorie tot een betere dienstverlening vanuit Make-A-Wish.

Hulp van OutSystems en Phact

Op zich is het idee om een app te bouwen een kleine stap in het hele proces. Want hoe doe je dat? Als ze het als Make-A-Wish volledig door een externe partij moeten laten bouwen, wordt het een kostbaar verhaal. Uiteraard geeft men bij Make-A-Wish de binnenkomende gelden liever uit aan het direct vervullen van de wensen van de wenskinderen, dan aan het ontwikkelen van een app. Daar komt bij dat het op traditionele manier ontwikkelen van een app niet bijster snel gaat.

OutSystems en Phact (een partner van OutSystems die apps ontwikkelt op basis van dat platform) houden wel van een uitdaging, getuige de challenges die men samen aangaat. Zo haalt Peter Hendrix, Sales en Operations Director van Phact een Boels Challenge Week aan, waarin men in een week tijd niet minder dan 11 apps heeft gebouwd voor de bekende verhuurder. Dit waren overigens zeker geen eenvoudige formuliertjes volgens Richard Aben, de projectmanager en OutSystems Developer die zich namens Phact onder andere met deze challenges bezighoudt, maar apps die onder andere dicht op ERP-systemen en databases werden gebouwd. Gericht op de core van de organisatie dus en op het optimaliseren van processen, resulterend in meetbare besparing op het gebied van FTE's. Daarnaast waren meerdere van die apps ook echt volledig af en dus meteen klaar voor gebruik. Van de apps die dat nog niet waren na een week, zijn de scherpe randjes er vlot af te krijgen.

Na het succes van bovenstaande challenge-week, leek het OutSystems en Phact mooi om een Charity Challenge op te zetten, waarbij een goed doel geholpen zou worden met de ontwikkeling van een app. Hiervoor is men dus bij Make-A-Wish uitgekomen. Voor Phact was Make-A-Wish eigenlijk een no-brainer, aangezien men lokaal ook initiatieven hiervan ondersteunt. De projectleider van Make-A-Wish die is betrokken bij het proces, Adrian Brinkhaus, noemt het geheel een "waanzinnig aanbod van OutSystems", om maar aan te geven dat de partijen elkaar op een goed moment hebben gevonden.

De Wish Journey-app

Hieronder zie je een screenshot van de app zoals hij was op het moment dat we de heren van Phact spraken. Naast pagina's met profielen van kinderen, inclusief de wensen, is er ook iets wat bij Make-A-Wish wordt aangeduid als Wish Maps. Je kunt op een kaartje zien waar de wenskinderen zich bevinden en dan uiteraard ook zien wat de wens is. In het algemeen komt het qua look en feel nog het dichtst in de buurt bij Instagram.

Volgens Aben is men er grotendeels blanco ingegaan. Na wat rondklikken door de huidige app en wat voorgesprekken, is men aan voor de ontwikkelweek aan de slag gegaan met enkele mockups. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met twee wenskinderen die graag mee wilden werken. Dit om scherp te krijgen wat de appwensen zijn.

In eerste instantie willen de kinderen, die in een social media tijdperk zijn geboren, vooral hun verhalen delen met volgers. Ook de mogelijkheid om hun wens ergens zichtbaar neer te zetten, zodat er hulp aangeboden kan worden, volgt hieruit. Gek genoeg lijkt deze generatie fundamenteel anders te denken over privacy en het delen van dit soort verhalen. "Waar ouders van kinderen wellicht een 'nee, tenzij'-instelling hebben, is het bij de kinderen doorgaans 'ja, tenzij'", zo stelt Brinkhaus.

Let wel, dit betekent uiteraard niet dat de app die nu gebouwd wordt het niet zo nauw neemt met dit soort zaken. De veiligheid en privacy van de kinderen staat voorop, dus is standaard alles anoniem. Daarin verschilt het met andere sociale netwerken. Je zal dan ook nooit een verjaardag bij een kind zien staan, maar alleen de leeftijd, om een voorbeeld te geven. Ook als het gaat om de notificaties, is er behoorlijk wat gesleuteld aan de basiscomponent die OutSystems levert als onderdeel van haar low-code platform, omdat dat er niet te veel mogen worden.

Succes of niet?

In het algemeen is men bij Phact goed te spreken over wat er is neergezet in drie dagen tijd. Met twee mensen en in totaal 80 ontwikkeluren is een app gebouwd waar men bij Make-A-Wish zeker mee aan de slag kan. De applicatie ziet er wat Aben betreft vanaf het begin al goed uit, dankzij de basisonderdelen van OutSystems. Zoals hierboven al aangegeven, moet er her en der natuurlijk wel het nodige aangepast worden, maar dat gaat binnen het platform ook lekker snel. Doordat het is ingericht in modules, kun je verder gewoon erg snel stappen zetten, zo stelt Hendrix. "Het is functioneel programmeren, waarbij veel onderdelen herbruikbaar zijn en je overzicht hebt en houdt op het geheel," volgens hem.

Als extraatje heeft Aben van Phact naast de app ook nog een back-end gemaakt (eveneens in OutSystems) voor het beheer van de omgeving voor de wenskinderen. Vanuit dat back-end zie je welke kinderen in welke fase zitten en kun je bijvoorbeeld bij het veranderen van de staat van de wens een bericht pushen naar de app. Er is dus ook een koppeling met de app ingebouwd in dit back-end. Je wilt bij het succesvol inplannen van een afspraak voor de vervulling van de wens van een kind dit immers via die weg laten weten.

Al met al komen de verschillende partijen enthousiast op ons over met betrekking tot de ontwikkeling van de app. Dit betekent niet dat er niet doorontwikkeld wordt natuurlijk. Sterker nog, tijdens ons bezoek was er al sprake van een kleine feedback loop tussen mensen van Make-A-Wish en een ontwikkelaar van Phact. Dat is ook alleen maar goed, uiteindelijk draait het erom dat Make-A-Wish de kinderen betrekt bij de Wish Journey (het voorbereiden van de wensvervulling) en nauwer in contact brengt met de wensvervullers. Het einddoel is een crowdsourced benadering, waarbij kinderen en partijen die de wensen kunnen vervullen elkaar kunnen vinden via de app.

We zijn benieuwd naar het verdere verloop van dit traject. Phact hoopt het eindresultaat tijdens NextStep eind oktober te kunnen laten zien aan de wereld. Mocht dat gebeuren, dan zullen we zeker even om een update vragen.