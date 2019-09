NTT Ltd. is eigenlijk 28 verschillende bedrijven

Wielerliefhebbers zal het ongetwijfeld opgevallen zijn: tijdens de recent verreden Tour de France stond linksboven bij de tijdsverschillen tussen kopgroep en achtervolgende groepen niet langer Dimension Data als leverancier van de datadiensten, maar NTT. Dit betekent niet dat de ASO - de organisatie achter de Tour - met een nieuwe partner in zee is gegaan. Sterker nog, het partnership dat in 2015 is aangegaan met Dimension Data is zojuist verlengd tot 2024. Dimension Data, dat al sinds 2010 onderdeel van NTT is, maakt sinds 1 juli officieel onderdeel uit van NTT Ltd.

Wat is NTT Ltd.?

Voor we ingaan op de redenen voor de creatie van NTT Ltd. vragen we Goodall eerst voor de zekerheid nog even hoe we deze nieuwe organisatie nu moeten plaatsen binnen de NTT-wereld. Niet alles gaat onder de nieuwe vlag opereren namelijk.

Allereerst is het goed om te weten dat NTT Ltd. alleen maar buiten Japan - de thuismarkt van NTT - zal bestaan en opereren. Het nieuwe bedrijf staat een treetje onder NTT Inc., dat zich rechtstreeks bezig zal blijven houden met de Japanse markt. Daarnaast valt NTT Data, de system integrator van NTT, niet onder de onderdelen die verenigd worden in NTT Ltd. Het gaat bij NTT Ltd. alleen om NTT Security, NTT Communications en Dimension Data en de tientallen dochterbedrijven van deze organisaties. Het merk Dimension Data blijft verder in de MEA-regio (Midden-Oosten en Afrika) onder die naam opereren, vanwege de kracht van de naam van het van oorsprong Zuid-Afrikaanse Dimension Data aldaar.

Let wel, ondanks het uitsluiten van NTT Data en de Japanse markt van de samenvoeging, hebben we het hier absoluut gezien alsnog over een zeer serieuze organisatie. NTT Ltd. heeft 43.000 werknemers en een omzet van 11 miljard dollar, een kleine 10 miljard euro. Het is voor zover wij het hebben kunnen nagaan overigens nog wel kleiner op het gebied van omzet dan alleen NTT Data en uiteindelijk maar een fractie van de totale omzet van NTT Inc., vorig jaar 11,8 biljoen yen (een kleine 100 miljard euro). Maar goed, NTT staat op dit moment dan ook niet voor niets op plek 51 van grootste bedrijven ter wereld in de bekende Global 2000 van Forbes.

Jason Goodall, CEO van NTT Ltd.

Bovenstaande doet overigens niets af aan het feit dat de 11 miljard dollar die NTT Ltd. omzet, er in IT-kringen voor zorgt dat het bedrijf gezien wordt als een grote speler, wellicht zal her en der de term 'reus' genoemd worden. Ter illustratie, de omzet ligt hoger dan die van Adobe en maar iets lager dan die van Salesforce, om een paar willekeurige zijstraten te noemen.

Tot slot is het wellicht nog goed om te weten dat Team Dimension Data zoals dat in wielerwedstrijden rondrijdt, het jaar wel gewoon gaat afmaken. Het veranderen van de naam van de ploeg, de uitingen op tenues en dergelijke in het midden van het seizoen is een iets te kostbare exercitie. De impact van een dergelijke wijziging is daarnaast ook vooral cosmetisch, met het al dan niet slagen van NTT Ltd. heeft het weinig tot niets te maken.

Waarom de samenvoeging?

Nu we duidelijk hebben wat NTT Ltd. daadwerkelijk is en wat het niet is, kunnen we naar het waarom toe voor deze samenvoeging. Daarover is Goodall helder: "we zijn nu in staat om een more comprehensive stack aan te bieden aan klanten." De onderdelen van NTT hadden tot nu toe altijd te kampen met een sterke wisseling aan populariteit afhankelijk van de regio waarin men actief was. Zo is Dimension Data erg groot in onze regio (Benelux), maar vrijwel afwezig in Scandinavië. In Scandinavië is NTT Security dan juist wel weer goed vertegenwoordigd, getuige ook het SOC in Gotenburg, Zweden. Met de samenvoeging kan nu in alle regio's hetzelfde aanbod gedaan worden. "Het geeft NTT Ltd. wereldwijd een sterkere footprint," aldus Goodall. Let wel, NTT Ltd. als geheel is vooralsnog niet actief in meer landen dan de afzonderlijke onderdelen waren.

De verschillende onderdelen voegen niet alleen op technologisch vlak iets toe aan elkaar. Ook als het gaat om hoe de markt benaderd wordt, vullen de onderdelen elkaar goed aan. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de security-component, die uiteraard zowel bij NTT Security aanwezig was maar ook bij Dimension Data. "NTT Security was en is bijvoorbeeld altijd erg sterk geweest in consulting en het bouwen van services, terwijl de kracht van Dimension Data veel meer lag en ligt bij de sterke relaties met partners. Voeg je die twee samen, dan bied je simpelweg een betere oplossing," zo stelt Goodall.

Is efficiency dan helemaal geen drijfveer geweest voor de samenvoeging? Uiteraard speelt dat ook een rol, erkent Goodall: "de integratie tussen de verschillende onderdelen is in het geval van Dimension Data al sinds 2010 gaande, toen het overgenomen werd door NTT. Dan is het daadwerkelijk samenvoegen ervan uiteindelijk ook gewoon een goed idee vanuit efficieny-oogpunt." Hij benadrukt echter nogmaals dat dit absoluut niet de drijvende kracht is geweest achter het opzetten van NTT Ltd. Dat de efficiency verbeterd wordt, is een gevolg van de keuze om een completer 'product' aan te kunnen bieden.

Work in progress

Uit het citaat van Goodall hierboven wordt al duidelijk dat de integratie van de verschillende onderdelen onder een organisatie al geruime tijd aan de gang is. Dat kan ook niet anders natuurlijk, want het gaat om niet minder dan 28 bedrijven die moeten worden samengevoegd. Dat duurt nu eenmaal lang en dat wil je goed onderweg hebben op het moment dat je aankondigt dat het zover is.

De integratie is op dit moment nog zeker niet voltooid overigens, geeft Goodall aan: "we zijn bezig met de rebranding en intern is de structuur van de nieuwe organisatie duidelijk. De grootste uitdaging zit hem echter in het integreren van de systemen van de 28 verschillende bedrijven." Dat laatste is een stevig karwei, want je zit bijvoorbeeld met 28 verschillende ERP-systemen, die langzaam maar zeker samengevoegd moeten worden.

Verder is 1 oktober ook nog een belangrijke datum om in het achterhoofd te houden met betrekking tot NTT Ltd. Dan vindt namelijk pas de lancering van NTT Ltd. op landniveau plaats. Tot die tijd zal bijvoorbeeld Dimension Data in Nederland nog gewoon onder die naam opereren. Pas vanaf 1 oktober zal dat NTT Ltd. zijn. Je zou 1 juli dus kunnen zien als een soort 'soft launch' van NTT Ltd.

Tot slot: Wat merken medewerkers en klanten?

Een operatie zoals deze heeft uiteraard de nodige gevolgen, zowel voor medewerkers als klanten. Zo kunnen we ons voorstellen dat iemand van het ene onderdeel er niet per se op zit te wachten om ook het gedachtengoed van het andere uit te gaan dragen. Daarnaast zullen er functies vervallen, gokken we zo, zeker in landen waar meerdere onderdelen actief waren. Als er twee of meer country managers zijn bijvoorbeeld, dan kan er maar eentje de nieuwe country manager worden. Dit soort dingen zullen waarschijnlijk vaker voorkomen in managementfuncties dan in meer uitvoerende functies.

Op het al dan niet verloren gaan van banen wil Goodall niet al te specifiek ingaan tijdens ons gesprek. Wel geeft hij aan dat een nieuwe invulling van een functie niet als een verrassing kan komen, omdat men er achter de schermen al zolang mee bezig is. Zo verkoopt men bij Dimension Data al ruim twee jaar het portfolio van NTT Security, waaronder de managed security services, om een voorbeeld te geven. Dit geldt voor meer onderdelen van het portfolio van de verschillende onderdelen. Je zou dus denken dat zij die de samenvoeging niet zagen en zien zitten, inmiddels al hun conclusies hebben getrokken.

Daarnaast kun je het als werknemer ook als mooie mogelijkheid zien om nieuwe dingen te leren. Je kunt meer en meer met de al eerder aangehaalde more comprehensive stack van NTT Ltd. aan de slag en bent niet meer 'beperkt' tot die van de organisatie waarvoor je hiervoor werkte.

Voor de klanten zal er ook het een en ander veranderen. "Uiteraard komt er een nieuwe naam en een nieuw logo boven de factuur te staan, maar er is gelukkig meer dat verandert," volgens Goodall. "Je kunt hierbij denken aan meer innovatie en een verbetering van de dienstverlening." Want uiteindelijk zullen de klanten bepalen of de samenvoeging van al die verschillende bedrijven in één NTT Ltd. een goed idee is geweest. Daar is men zich terdege van bewust en dat is volgens Goodall ook altijd een van de drijvende krachten geweest achter de opzet van NTT Ltd. Het moet op alle vlakken een sterker en groter merk worden, waar zowel NTT zelf als de klanten van profiteren. We zullen het uiteraard op de voet blijven volgen.