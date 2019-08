Innovatie start bij de legacy

Het Franse Devoteam heeft overduidelijk goed nagedacht over hoe het de markt wil benaderen, zoveel wordt ons tijdens ons gesprek met Chevrel wel duidelijk. Zo doet hij al vrij snel de uitspraak dat "het niet het idee is om de grootste te zijn, maar om de juiste impact te hebben." Om dat te kunnen bewerkstelligen, zal Devoteam zich in ieder geval vooralsnog hoofdzakelijk op EMEA als regio richten.

De groei zit er bij Devoteam in het algemeen goed in. Afgelopen jaar werd een omzet van 652 miljoen euro gerealiseerd, een stijging van 27 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het plan is om in 2020 de magische grens van 1 miljard te bereiken.

g-company

Dat laatste wil men veranderen, onder andere door overnames. Vandaar ook dat Davis Saris van het Nederlandse g-company aanschuift, een bedrijf dat zich zoals de naam wellicht al doet vermoeden bezighoudt met Google, meer specifiek Google Cloud. Dat is namelijk een van de bedrijven die recent door Devoteam is overgenomen.

Kijken we naar g-company, dan koopt Devoteam niet zomaar een naam om de Benelux-ambities kracht bij te zetten. Saris heeft g-company namelijk opgericht op het moment dat Google in 2007 de enterprise in kwam. Eerst gericht op G Suite, daarna applicatie-ontwikkeling en in de laatste jaren ook infrastructuur (Google Cloud Platform). Daarnaast houdt g-company zich ook bezig met data analytics, iets waar Google volgens Saris erg sterk in is, ook vergeleken met de andere cloudplatformen. Inmiddels is g-company Google Cloud EMEA Sales Partner van het jaar en Google Premier Partner in de Benelux.

Daarnaast is volgens hem de lokale mindset erg belangrijk binnen Devoteam, iets wat door deze overnames uiteraard eveneens binnengehaald. Overigens wordt g-company wel volledig geïntegreerd in Devoteam, dus een lokale mindset betekent niet dat er per land separate organisaties blijven acteren.

Platform als vertrekpunt

Om een dergelijke groei te realiseren, zijn meerdere zaken van belang uiteraard. Overnames zullen hier zeker bij helpen, maar er moet ook bij Devoteam zelf een goede visie staan. Die is er ook zeker en draait primair rondom het creëren van een platform of ecosysteem voor klanten die bij Devoteam aankloppen, in de breedste zin van het woord. Social Mobile Analytics Cloud Security (SMACS) is hierbij een leidend principe. Hier is al geruime tijd geleden radicaal voor gekozen binnen de Devoteam Group. Chevrel durft hier zelfs een scherpe uitspraak over te doen: "Wij waren waarschijnlijk het snelst met het pro-actief gaan naar digitale topics (SMACS) binnen ons segment. We hebben toen al veel van onze eigen legacy achtergelaten."

Sebastien Chevrel, COO van Devoteam

Het idee achter SMACS is dat je de afzonderlijke onderdelen behandelt als een integraal onderdeel van hetzelfde ecosysteem. Vandaar ook dat men bij Devoteam met drie wereldwijde strategische partners werkt: Google, Red Hat en ServiceNow. Dat is het samengestelde ecosysteem waarvandaan Devoteam vertrekt als het voor en met klanten aan de slag gaat. In bepaalde geografische gebieden hebben ze ook nog andere partners overigens (Salesforce en Microsoft) en partneren ze uiteraard ook met sterke lokale partners om hun klanten te voorzien van de juiste IT-omgeving.

Omgaan met legacy

Van oudsher is Devoteam, dat is opgericht in 1995, een IT-consulting partij die zich richt op infrastructuur. Tot op zekere hoogte doet men dat nog steeds, al is de definitie hiervan in de tussentijd compleet veranderd. "Vandaar dat er nu veel focus is op zaken zoals OpenStack, OpenShift en Linux, maar uiteraard ook de public cloud en iets als IT service management," aldus Chevrel.

Niet alleen de definitie van wat infrastructuur is, is in de loop der tijd veranderd. Bij veel bedrijven is er ook nog heel veel infrastructuur en mentaliteit uit soms ver vervlogen tijden aanwezig. Dat heb je volgens Chevrel maar te accepteren, greenfield-omgevingen zijn er nu eenmaal niet of nauwelijks. "Wij geloven dan ook dat we dingen vanaf de legacy moeten veranderen," vat hij het vertrekpunt van Devoteam samen. De legacy moet gekoppeld worden aan het brede platform dat als basis is gekozen. API's zijn hierbij uiteraard erg belangrijk, maar het aanbod van ServiceNow op het gebied van ITSM is hierbij ook van cruciaal belang.

Opensource-mentaliteit

De technologie is in de regel niet de grootste uitdaging, het zit vooral in de mindset van de klanten. Dat hebben we eerder gehoord uiteraard, maar dat maakt het niet minder relevant. Een opensource-mentaliteit (onder andere agile, DevOps) binnen organisaties kan dan de juiste flexibiliteit bieden om te kunnen omgaan met het koppelen van nieuwe technologie en oude. Een soortgelijk punt maakte Dick Lans van Red Hat, wellicht niet geheel toevallig een van de strategische partners van Devoteam, recent ook al in gesprek met ons.

Dat Red Hat een opensource-benadering ondersteunt, is natuurlijk geen verrassing gezien de producten en diensten die het levert. Die zijn allemaal gebaseerd op opensource-technologie. Volgens Saris snapt Google de opensource-benadering echter ook goed. "Google opereert veel meer als opensource-bedrijf als haar concurrenten in de markt," zo stelt hij. Dat zorgt er volgens hem ook vooral voor dat Google Cloud Platform op het moment harder groeit dan de andere cloud-partijen. Het zorgt voor minder lock-in, een van de problemen die organisaties (terecht) hebben met het migreren naar de cloud.

Wij kunnen niet helemaal inschatten of de claim dat GCP harder groeit doordat er meer liefde voor opensource is ook daadwerkelijk een causaal verband is, of dat het bijvoorbeeld komt doordat Google van verder moet komen en dus wellicht grotere stappen kan maken dan bijvoorbeeld Microsoft en AWS. Dat Google van oudsher het concept opensource een warmer hart toedraagt dan deze twee, lijkt ons geen standpunt waar we veel over hoeven te twisten.

Devoteam maakt van Google een belangrijke component voor de toekomst binnen het bedrijf, dat is duidelijk. Chevrel geeft aan dat men zo snel mogelijk richting 100 miljoen aan omzet wil groeien uit Google en Google-gerelateerde projecten alleen, waarbij het cloud-gedeelte van wat Devoteam voor klanten doet 2-3 keer zo snel moet gaan groeien als de rest van het bedrijf.

Zet een stip op de horizon

Met alleen de technologie en de mindset ben je er echter nog niet natuurlijk, zijn Chevrel en Saris het met elkaar eens. Je moet het ook allemaal strategisch vorm kunnen geven en bijvoorbeeld toch ook afscheid nemen van een deel van de legacy in je infrastructuur. Met andere woorden, je moet een visie hebben, een stip op de horizon zetten en daar gestaag naartoe werken. Ook met het juiste platform en het juiste vertrekpunt kun je het namelijk niet in een enkele big bang doen.

Deze insteek is volgens Saris ook echt iets waarin g-company en Devoteam elkaar hebben gevonden. Bij Devoteam is er volgens hem radicaal voor een visie gekozen, waar stap-voor-stap naartoe gewerkt wordt. Dat waardeert g-company zeer in het bedrijf. Het zorgt er bij hem in ieder geval voor dat hij veel vertrouwen heeft in de toekomst voor g-company binnen de Devoteam Group.

We zullen beide partijen uiteraard blijven volgen, om te zien of de stip op de horizon van de Devoteam Group gehaald wordt. Uiteraard verandert deze stip ieder jaar, omdat de horizon ook telkens opschuift. Het al dan niet halen van de 1 miljard euro omzet in 2020 zou echter een goede indicatie moeten zijn van het slagen van de grotere visie van het bedrijf.