Edge-caching en blockchain-nodes vervangen CDN's

Het bedrijf Bluzelle kondigt een Decentralized Data Delivery Network aan (DDN). Die werken zoals CDN's die in de huidige situatie content cachen, maar dan puur voor data, aldus het bedrijf uit Singapore. Blockchainnetwerken en edge computing zijn ingebouwd in het systeem om snellere overdracht te leveren dan bestaande cachingdiensten, zo meent Bluzelle.

Uitbreiding cache-tech

"De toekomst van dataoverdracht kan alleen maar gedecentraliseerd zijn", meent CEO en oprichter Pavel Bains van het bedrijf. Dat is omdat de wereld directe toegang nodig heeft tot gegevens die aan de edge worden aangemaakt, zo denkt hij. "Huidige technologieën staan overdracht in de weg", aldus Bains.

"Gedecentraliseerd caching is een uitbreiding aan de theorie van caching", staat te lezen in dit rapport (PDF) van Bluzelle. Het is de volgende logische stap van data-caching om latency te verlagen. Volgens het rapport is het de bedoeling dat cache meer moet zijn dan data op een unieke locatie.

Transactiesnelheden verhogen

Transactionele doorvoersnelheid verhogen is belangrijk in bijvoorbeeld gaming, waar een responssnelheid van gamers de spelervaring maken of breken, maar het is van cruciaal belang voor IoT, HD-media, AI en virtual reality, die allemaal een grotere rol gaan spelen in verdere digitalisering, inclusief bij kritieke bedrijfstoepassingen.

"Applicaties zijn momenteel begrensd door cachingtechnologieën die complexe configuratie en beheer van tien jaar oude technieken vereisen en zich niet op alle datacenters bevinden", legt Bains uit. "Dit is allemaal niet ontworpen om om te gaan met de enorme datahoeveelheden waar we mee te maken krijgen."

Containerisatie

Hij zegt dat een van de sellingpoints van dit netwerk is dat ontwikkelaars hem kunnen gebruiken en implementeren, zonder fysiek het netwerk te hoeven uitbreiden. "Softwaremakers willen niet hoeven te kijken waar hun klanten vandaan komen. Onze architectuur is erop gericht om altijd de juiste data te hebben op de plek waar de klant zich bevindt."

Dat klinkt niet zo anders dan huidige cachesystemen, maar volgens Bluzelle is dit netwerk - geschreven in C++ en beschikbaar als containers voor Linux, Docker en andere platforms - sneller dan andere. Als dit systeem en een traditionele cache zouden verbinden met dezelfde MySQL-database in Praag, dan zou dit 16 keer sneller werken dan een non-edgecachingnetwerk. Schrijfbewerkingen zouden op knooppunten overal ter wereld 875 ms duren.

Snelheidstest

Het bedrijf heeft zich tot nu toe gericht op gaming en met een testnetwerk in Virginia zou het systeem met 22 ms naar Singapore 33 keer zo snel zijn als traditionele cloudgebaseerde cache. De traditionele cache, dichtbij de database, deed er in die gepubliceerde test 727 ms over. Met Viginia-Ierland was het 16 ms versus 223 ms met een traditionele cache.

Een algoritme is daar deels verantwoordelijk, zo legt het rapport uit. "Hierdoor kunnen de nodes beslissingen nemen en acties uitvoeren zonder dat er een masternode aan te pas hoeft te komen", aldus Bluzelle. Masternodes kun je zien als de serverachtige componenten van een blockchainsysteem.