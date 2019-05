'Het eerstelijns incident bestaat straks niet meer'

Het verregaand automatiseren van IT-taken leidt onherroepelijk tot verkapte bezuinigingsmaatregelen en baanverlies, zoals je ziet bij de meeste automatisering. Van telegrafen, en telefonisten tot taxi-chauffeurs en reisbureaumedewerkers: digitale disruptie zorgt ervoor dat werk verdwijnt - of op z'n minst verandert. Maar dat is helemaal geen slecht effect, betoogt ervaringsdeskundige Dave Wright van ServiceNow.

Tapemachine vervangt IT'er

Wright had in 1990 een baan in de IT als de persoon die tapes verwisselde, configureerde en eventueel van de ene locatie naar de andere bracht. "Rond die tijd kwam StrorageTek met een machine die als specifiek kwaadaardig doel had om mijn baan te stelen", vertelt hij op Knowledge 19 in Las Vegas, de conferentie van ServiceNow. De taperobot zorgde ervoor dat dit werk nu geautomatiseerd was en Wright leerde programmeren om zijn carrière in de IT nieuw leven in te blazen. "Er is geen moment geweest dat ik dacht: 'nou, het mounten van tapes was leuker'."

"We zitten vast aan een ticket spin cycle: we werken met incidenten en wijzigingen, en doen keer op keer hetzelfde", verzucht Wright. De ITSM-leverancier beweegt momenteel met rasse schreden naar een toekomst waar telefoontjes naar de helpdesk tot het verleden behoren en automatisering met virtuele agents en intelligente self service-portals traditioneel eerstelijns IT-werk overbodig moeten maken. Dat hoorden we vijftien jaar geleden ook al, maar die droom van eindgebruikers die zelf problemen kunnen melden leidden in de praktijk vaak tot vage tickets en ondoorzichtige incidentenstromen waardoor het beheer toch meer voeten in de aarde had dan IT-magagement hoopte.

Zelfbediening werkt niet

Op die manier leverde self-service in de regel juist meer tickets op, zoals iedereen die een tijdje in de IT heeft rondgebanjerd je kan vertellen. Gebruikers begrepen niet hoe ze iets moesten aanmelden of begrepen sowieso niet waarom ze niet gewoon konden bellen naar een helpdesk. Het resultaat was vaak een extra lijn nog vóór de eerstelijns hulp, een mengelmoes van statische tickets die verkeerde kant op stroomden en gebruikers die nog stééds zaten te wachten op een technicus. Het resultaat van de tijdbesparende droom van efficiëntere IT leverde een langer en complexer ITIL-traject op dan het geval was voordat de zelfbedieningsportals werden ingevoerd.

Enige scepsis is dan ook wel op z'n plek. Een van de ideeën van ServiceNow die nu zijn geïmplementeerd zijn het vervangen van de eerstelijn (en nuldelijn) met een virtuele assistent. Als je muis kapot is, maak je een foto in de service-app, spreekt via bijvoorbeeld Siri in dat je muis defect is en een met machine learning afgerichte agent stelt zich de vragen: "wat is precies het probleem?" en "naar wie moet dit worden doorgezet?" Die agents wordt in de loop der tijd steeds beter in het herkennen van vaker voorkomende problemen, in het begin vooral met die repetitieve dingen waar IT'ers gek van worden: niet ingeplugde netwerkkabels, defecte randapparatuur en PC LOAD LETTER-achtige tickets.

Alleen op deze manier al worden helpdesks ontlast. In de loop der tijd moeten deze systemen steeds capabeler worden en meer issues oplossen. Dat zijn fundamentele verschillen met de traditionele portals waar enige voorkennis van eindgebruikers vereist is om een incident aan te melden.

Eerstelijns tickets opgelost

Nee, dat gaat in de praktijk niet zo out-of-the-box simpel en soepel als op de conferentie wordt gepresenteerd, horen we van klanten, maar het is een behoorlijke verbetering ten opzichte van eerdere pogingen. Genoeg in ieder geval om voorzichtig optimistisch te zijn dat traditionele helpdesk-IT op z'n retour is, zoals Dave Wright hoopt. "Automatisering geeft je de vrijheid om relevant te worden", meent hij. "Het beheren van technologie omwille van de technologie is de plaag van het bestaan van een IT'er. We zijn dit vak gaan doen omdat we de wereld wilden veranderen. In plaats daarvan herinstalleer je packages, patch je Windows en plaats je nieuwe racks."

"Dit is geen sexy verhaal, maar het is er wel eentje die ertoe doet voor mensen", zegt CEO John Donahoe later op een gesprek met verschillende journalisten. "Machine learning is heel goed in het elimineren van repetitieve, overbodige en administratieve taken"m vertelt hij over de ML-inzet van het bedrijf. Hij is huiverig om AI te hypen, maar ziet het nut van machine learning voor specifieke use-cases en ITSM is er bij uitstek eentje om verder te automatiseren.

Repetitieve taken moeten verdwijnen, helpdesks moeten worden ontlast en eindgebruikers zouden minder te maken moeten krijgen met frustrerende en trage trajecten waarbij ze niet op de hoogte blijven van wat de status van hun ticket is. Hoe dat in de praktijk uitpakt, moet natuurlijk nog blijken, maar dit ziet er een stuk reëler uit dan pogingen als het simpelweg Topdesk ontsluiten voor eindgebruikers.