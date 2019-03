Wat kunnen we dit jaar van Chrome verwachten?

Met een enorm marktaandeel van twee derde van alle browsers die wereldwijd worden gebruikt, staat Google's browser Chrome op een eenzame hoogte. Dat betekent dat als Chrome iets doet, de wereld genoodzaakt is om te luisteren. Google geeft met elke update release-notes voor zakelijke gebruikers en daarin worden ook aankomende toevoegingen, verwijderingen, verbeteringen en aanpassingen van de code aangekondigd.

Om die reden leek het ons goed om vooruit te kijken naar wat de browser binnenkort denkt te bieden en belangrijk is voor systeembeheerders. We hebben hier de opvallendste zaken uit de 'coming soon' lijst gepikt. Maar zoals Google zelf ook benadrukt: deze veranderingen kunnen worden vertraagd, geschrapt of gewijzigd voor ze aan het kanaal Stable worden toegevoegd. Waarvan akte.

Legacy-ondersteuning (Chrome 75)

Google's Legacy Browser Support (LBS) is al lange tijd een tactiek in het arsenaal van het bedrijf om zakelijke gebruikers te paaien. Als het eenmaal is geconfigureerd door de systeembeheerder, opent LBS automatisch Internet Explorer 11 als er in Chrome wordt geklikt op links naar portals, diensten of apps die IE11 vereisen - of waarschijnlijker: IE's ActiveX of Java, die allebei niet door Chrome worden ondersteund.

LBS was belangrijker toen IE nog heerste en Chrome zijn stinkende best moest doen om elke zakelijke gebruiker die het maar kon krijgen te veroveren. Vandaag de dag, vorige maand draaide 67 procent van de internetters Chrome, is deze ondersteuning een stuk minder belangrijk. Maar Google wil LBS in de browser verwerken (hiervoor was het enkel beschikbaar via de extensie Ondersteuning voor oudere browsers).

"Eindelijk wordt legacy-browserondersteuning geïntegreerd in Chrome en is een aparte extensie niet meer nodig", belooft Google. Maar zelfs na de release van versie 75 blijft de add-on beschikbaar in de Chrome Web Store, zodat organisaties die op plaatsen een oudere versie van Chrome draaien nog steeds gebruik kunnen maken van LBS.

Geen opt-out meer voor Site Isolation (Chrome 75)

Eind 2017 kwam Chrome 63 uit met beveiligingstechnologie Site Isoltaion, die pagina's van verschillende websites scheidt in verschillende processen. Elke draait in een sandbox die beperkt wat het proces kan doen - allemaal bedoeld om malware te isoleren van de browser als geheel en het onderliggende besturingssysteem.

Site Isolation werd gefaseerd ingeschakeld en medio 2018 was het beschikbaar voor vrijwel alle Chrome-gebruikers, mede in reactie op diverse Spectre-kwetsbaarheden. Alleen beheerde apparaten konden toen nog gebruik maken van een opt-out, maar vanaf Chrome 75 - gepland voor 4 juni dit jaar - is dat afgelopen. "We hebben de gemelde issues opgelost en vanaf Chrome 75 verwijderen we de mogelijkheid tot een opt-out van Site Isoluation op de desktop middels de policy's SitePerProcess of IsolateOrigins ", aldus Google.

Flash standaard geblokkeerd (Chrome 76)

Twee jaar geleden kondigde Adobe aan om Flash Player - software die in de begindagen van het web bijdroeg aan de populariteit ervan - eind 2020 te beëindigen. Browserproducenten publiceerden vervolgens hoe ze Flash zouden uitfaseren. Google beperkt Flash al jaren: in 2016 werd het standaard uitgeschakeld en beperkt tot enkele sites als Facebook en YouTube, maar in de zomer wordt Flash volledig geblokkeerd.

Op 30 juli moet Chrome 76 uitkomen en daar is Flash standaard in uitgeschakeld. Je kunt als gebruiker aangeven dat de browser vraagt of je Flash wilt gebruiken in de instellingen, totdat de code volledig uit het Chromium-project wordt geschrapt in december volgend jaar. Bedrijven kunnen ondertussen het Flash-gebruik inregelen via policy's DefaultPluginsSetting , PluginsAllowedForUrls en PluginsBlockedForUrls .

Versie-terugrol (versie onbekend)

Bedrijven die willen terugrollen naar een oudere versie van Chrome, kunnen dat in de toekomst doen, zo laat Google weten in recente adviezen aan IT-admins. De functionaliteit komt enkel beschikbaar voor mensen die een group-policy gebruiken in Windows om Chrome te beheren. "Met de nieuwe group-policy kunnen admins terugrollen in samenwerking met de bestaande ADMX-policy TargetVersionPrefix ", stelt Google. De nieuwe GP gaat RollbackToTargetVersion worden genoemd.

Een voor de hand liggende reden om terug te willen rollen is als een nieuwe versie issues oplevert, bijvoorbeeld een missiekritieke applicatie die niet meer compatibel is of een workflow-issue. Als terugrol is geïmplementeerd raadt Google aan dat klanten browsersynchronisatie inschakelen of alternatief profielroaming gebruiken, waarmee bladwijzers, wachtwoorden, extensies en voorkeuren worden meegenomen naar andere pc's. Zonder een van die opties, is data die is gesynchroniseerd via nieuwere versies niet bruikbaar in oudere edities waar naar wordt teruggerold. Google adviseert dan ook terughoudend te zijn met deze optie en dat terugrollen op eigen risico is.