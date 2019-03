Waarom zakelijke smartwatch-apps uitblijven

Als je om je heen kijkt op kantoor, zie je waarschijnlijk meerdere collega's met een wearable: een smartwatch, fitbit, of andere draagbaar stukje technologie. In vergaderingen zie je vaker mensen stiekem naar een klein schermpje staren, hopend dat niemand het ziet.

De jongste cijfers laten zien dat de verkoop van smartwatches snel groeit en dat deze internetverbonden apparaten steeds meer geaccepteerd worden als mainstream gadgets. Vorige maand merkte het Smartwatch Total Market Report van de NPD Group op dat de verkoop met 61 procent steeg in 2018, wat zich vertaalde naar bijna vijf miljard dollar omzet.

In het recentste kwartaalrapport van onderzoeksbureau IDC over wearables, kwam deze maand naar voren dat er een nieuwe sterke groei in de markt is geweest, vooral vanwege de groei in december, toen er blijkbaar meer smartwatches, andere polsbandjes en apparaten voor het oor onder de kerstboom lagen. Het vierde kwartaal zag een groei naar 59,3 miljoen apparaten en het jaartotaal kwam op 172 miljoen, een groei van 27,5 procent.

Zakelijk nut?

Dat is zonder twijfel een hoop smartwatches. En de komst van werknemers met deze apparaten om de pols krijgt aandacht van IT wat betreft beveiliging, netwerkprestaties en bedenkingen over connectiviteit, zoals de noodzaak voor Wi-Fi 6 om hiermee om te gaan. Maar wat betreft transformatie van de werkvloer zijn er weinig zakelijke toepassingen, los van het lezen van berichten en meldingen van agenda's.

Er is niet zoveel onderzoek over zakelijk gebruik van wearables, maar een rapport van Salesforce uit 2015 vond ik illustratief van wat mensen ervan verwachtten. Dit rapport (PDF) bekijkt het heel optimistisch en voorspelt een groei van 300 procent de komende twee jaar (2016 en 2017 dus), maar ik kan geen cijfers vinden om te zien of dit daadwerkelijk is gebeurd.

Maar interessanter dan de groeivoorspellingen is dat het rapport wearables opsplitst in twee gebruikescatgorieën: gebruik van werknemers en consumententoepassingen. De belangrijkste bedrijfstoepassingen zijn beveiliging van de werkplek, time-management voor werknemers en zakelijke communicatie. Wat mij betreft klinkt dat vooral als berichten, meldingen en het kijken hoe laat het is (waar een horloge niet slim hoeft te zijn).

Apps, apps, apps

De consumententoepassingen zien er veelbelovender uit. Daarvoor werden bijvoorbeeld klantenbindingprogramma's, kassasystemen (PoS) en iets wat een 'geïntegreerde shopping ervaring' wordt genoemd aangehaald. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb weinig klantenbinding of PoS-toepassingen gezien. Ik weet niet wat een geïntegreerde shopping ervaring is, maar ben er vrij zeker van dit ook niet gezien te hebben op een smartwatch.

Volgens het rapport is het grootste obstakel voor B2B-adoptie van wearables het gebrek aan applicaties, en dat probleem is vier jaar later nog niet verdwenen. Noch de andere uitdagingen die worden genoemd in het rapport, waaronder de kosten, de capaciteiten van de apparaten en de beveiliging.

Zelfde uitdagingen als 2015

Die uitdagingen zijn er dus al tenminste sinds 2015 en ik zie weinig oplossingen aan de horizon. Zo'n beetje elke productiviteitsapplicatie die er is heeft een mobiele versie die is geoptimaliseerd voor smartphones, maar er zijn maar weinig van deze tools die versies hebben voor de smartwatch. Ondersteunt jouw IT-afdeling wearables überhaupt? Zo ja, dan ben je de eerste waar ik van heb gehoord.

Ik zie niet wat voor stimulans app-makers of IT-afdelingen hebben om versies van productiviteitstools te maken voor de smartwatch. Ten eerste al omdat smartwatches geen standaardbrowser of iets dergelijks hebben en leveranciers daarom aparte versies voor verschillende apparaten zouden moeten maken. En hoewel de Apple Watch consequent bovenaan de lijst staat van bestverkochte smartwatches, is het marktaandeel volgens IDC net iets meer dan een kwart van alle smartwatches.

Met andere woorden, hoe kun je het bouwen van smartwatchversies van bestaande enterprise-tools rechtvaardigen, laat staan dat je heel nieuwe tools bouwt voor deze apparaten in een zakelijke omgeving? Tot dit verandert, blijven deze apparaten vooral consumentengadgets en zul je ze op kantoor alleen zien omdat mensen ze als zodanig gebruiken.