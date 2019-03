Zo gaat Nutanix de concurrentie aan met VMware

Nutanix is inmiddels tien jaar oud en kan gezien worden als een van de voornaamste uitdragers van de HCI-boodschap. Hyper-converged infrastructure heeft het mogelijk gemaakt om compute, storage en netwerk vanuit een centrale aanstuurlaag te beheren.

Het nieuwe is er bij HCI echter wel een beetje af, en Nutanix heeft op dat vlak inmiddels een behoorlijk compleet portfolio. Prism als beheerlaag, Calm voor het automatiseren van zaken, Flow voor het beheer van het netwerkgedeelte (inclusief security) en met AHV zelfs een eigen hypervisor, om enkele onderdelen van het aanbod van Nutanix uit te lichten.

Voorbij HCI, en toch ook weer niet

Gezien de ambitie die Nutanix uitstraalt en bij monde van Pandey regelmatig ook uitspreekt, is het niet verwonderlijk dat men voorbij HCI is gaan kijken. Sterker nog, als je tegenwoordig met mensen van Nutanix praat, hoor je de term hyper-converged infrastructure in de 'traditionele' zin van het woord maar zelden meer. Het gaat tegenwoordig vooral om 'enterprise cloud'.

Toch betekent dit niet dat hyper-convergence als concept over de datum is. Pandey ziet de cloud als geheel ook als een omgeving waarin hyper-convergence ook zeker mogelijk is. Er is immers niet zoiets als 'de cloud' als op zichzelf staande entiteit. Het is eigenlijk een verzameling van zeer veel onderdelen en silo's. Dat laatste is volgens hem een uitstekende voedingsbodem voor HCI: "The more things get siloed, the easier it is to HCI it."

De sterren staan volgens hem ook steeds gunstiger als het gaat om de versplintering, die hij dus cruciaal acht voor voor HCI in deze nieuwe toepassing van de term. Hij heeft het tijdens ons gesprek regelmatig over atomization, waarmee hij doelt op het steeds kleiner worden van de componenten waarmee omgevingen opgebouwd worden. Van mainframes zijn we inmiddels beland bij containers en microservices. Hoe kleiner de onderdelen worden, des te groter wordt de wens voor convergentie, is de redenering.

Blauwdruk is cruciaal

In theorie klinkt het bouwen van een hyper-converged cloud natuurlijk erg interessant. Maar hoe ziet Pandey dat voor zich in de praktijk? Want VM's en containers hebben niets met elkaar te maken en kunnen ook niet met elkaar 'praten' bijvoorbeeld. Dat realiseert men zich bij Nutanix uiteraard ook. Vandaar dat er tijdens de verschillende keynotes veel nadruk gelegd wordt op Calm, het automatiseringsgedeelte van het Nutanix-aanbod.

Pandey trekt de parallel met de Java-wereld, meer specifiek met JVM-software. Uiteindelijk hebben we in de cloud ook een dergelijk common object model nodig. Dat is wat Nutanix wil bereiken met de blauwdrukken die in Calm beschikbaar zijn. Daarmee moet je uiteindelijk alle verschillende onderdelen die je in de cloud tegen kunt komen, met elkaar kunnen laten praten via een gemeenschappelijk platform.

Dheeraj Pandey op het podium tijdens .NEXT met Patrick van de Werken, VP NEEUR bij Nutanix

Klanten overtuigen

Het idee om de volledige enterprise cloud centraal te beheren en te orkestreren, klinkt ons toch wel een beetje in de oren als een zeer kleine stip op de horizon. Je hebt het dan namelijk over een volwaardige multi-cloud-inrichting van je organisatie, iets waar we vanuit de markt nog stevige bezwaren tegen horen. Veel daarvan zijn praktisch van aard. Dat wil zeggen, men kan simpelweg niet overzien wat een dergelijke benadering voor gevolgen heeft en begint er daarom maar niet aan.

Pandey geeft toe dat we op dit moment nog zeker niet zover zijn, maar maakt zich toch niet bijster ongerust over de vraag of wat hij wil eigenlijk wel landt bij de doelgroep. Een reden hiervoor is dat hij heeft gezien dat de oorspronkelijke HCI-benadering in het begin op een soortgelijke manier bekeken werd. "En moet je zien waar dit nu staat", stelt hij retorisch de vraag. Daar heeft hij een punt, ook al is de schaal waarop een hyper-converged cloud opereert natuurlijk nog wel even iets anders. Tijd zal dus zonder twijfel een belangrijke factor zijn, maar hij is ervan overtuigd dat de markt er op termijn klaar voor zal zijn.

Begin klein

Ook Pandey geeft een praktische tip die we de laatste tijd veel voorbij horen komen: "Klein beginnen is heel belangrijk." Het automatiseren en centraal beheren van een gedistribueerde omgeving lijkt in eerste instantie een berg die te hoog is om te beklimmen. Dat is ook zo als je het niet stapje voor stapje aanpakt.

Uiteraard vereist dit ook de nodige visie van het leiderschap binnen organisaties. Dat realiseert Pandey zich uiteraard ook. Vanuit Nutanix kunnen ze natuurlijk maar zoveel doen om bijvoorbeeld CIO's te overtuigen dat wat zij aanbieden een goed idee is. Waar ze wel veel invloed op hebben, is hoe de producten opgebouwd zijn. Hij geeft in dit licht wederom Calm als voorbeeld. Dat is geen groot product, zoals ze sowieso geen grote producten verkopen. Je kunt er dus ook met een nagenoeg minimale inspanning al mee aan de slag. Je hoeft er bijvoorbeeld niet ook nog eens allerlei andere onderdelen bij af te nemen.

Nutanix vs. VMware

Die laatste opmerking van Pandey interpreteren wij als een subtiele verwijzing naar wat langzaam maar zeker de grote concurrent genoemd mag gaan worden. Qua schaal kan Nutanix nog lang niet tippen aan VMware, maar het is overduidelijk dat Nutanix erg graag de VMware voor de cloud zou willen zijn als het gaat om de aanwezigheid binnen bedrijven.

De signalen hiervoor zijn eigenlijk niet te missen. Allereerst is er uiteraard de manier waarop er vanuit Nutanix over VMware wordt gepraat. Tijdens .NEXT werden er bijvoorbeeld stickers uitgedeeld waarop een verkeersbord stond met daarop een rode streep door 'vTax' heen. Hiermee doelt men op de extra kosten die zouden komen kijken als je voor VMware gaat. Pandey gaat hier tijdens zijn gesprek ook nog even op in, door te zeggen dat Nutanix veel meer standaard wil aanbieden, terwijl je bij VMware volgens hem voor ieder wissewasje moet bijbetalen.

Het vTax-argument wordt overigens door sommigen gezien als een gevalletje van de pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet. Jeff Ready, de CEO van Scale Computing, is zo iemand. Dat bedrijf blijft zich vooralsnog puur richten op 'traditioneel' HCI. Ready heeft het in een gesprek dat we met hem hadden niet alleen over vTax, maar ook over NuTax. Op zich is dat logisch natuurlijk, omdat Nutanix juist verder is gaan kijken dan standaard HCI, waarna de producten en diensten uitgebreider worden en je wellicht voor dingen gaat betalen die je niet nodig hebt als je niet verder wil dan standaard HCI. Let wel, het kan natuurlijk altijd nog zo zijn dat de NuTax lager is dan de vTax. Dan is het argument van Pandey nog altijd valide.

Focus op desktop-as-a-service

De vrij recente overname van Frame, een desktop-as-a-service-partij, is ook een duidelijke indicatie dat Nutanix de strijd aangaat met VMware, in dit geval met Workspace ONE. Pandey geeft tijdens ons gesprek daarnaast aan dat men zich het komende jaar vooral op dit onderdeel wil gaan richten. Op deze manier bouwt Nutanix gestaag door aan het creëren van een volwaardig VMware-alternatief. Wat ons betreft is het bedrijf daar op dit moment nog niet, maar de ambitie is er dus wel degelijk.

Overigens wil Pandey nog wel even benadrukken dat het hem niet zozeer te doen is om VMware, maar om de klanten van VMware. Het moet dus niet gezien worden als een soort vete. Dat zou je namelijk wel zo kunnen opvatten, als je bedenkt dat Nutanix in het verleden aanwezig was bij VMworld, maar daar tegenwoordig niet meer welkom is. Bij VMware zijn ze natuurlijk ook niet op het achterhoofd gevallen, dus dat kun je prima zien als een zakelijke beslissing.

Opvallend is verder dat een andere grote speler op het gebied van desktop-as-service juist als partner aangehaakt is bij het .NEXT-evenement. We zien toch wel tot onze verbazing het logo van Citrix op het programma staan. Dat lijkt ons voor Nutanix in ieder geval bemoedigend, terwijl het vanuit Citrix aan kan geven dat men daar heel goed ziet waar Nutanix mee bezig is en aan de 'right side of history' wil staan, zoals dat zo mooi heet. Samen met Nutanix kan Citrix de strijd met VMware natuurlijk ook nog beter voeren.

Wat de krachten op de markt als geheel ook zijn en wie er ook zal gaan winnen, het is duidelijk uit ons gesprek met Pandey en uit wat we tijdens .NEXT hebben gezien dat Nutanix grote plannen heeft. Daar zijn wij natuurlijk altijd van gecharmeerd, omdat er dan interessante dingen gebeuren. We zullen het dan ook zeker goed blijven volgen.