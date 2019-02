Wordt PARC weer groot bij Xerox?

We overdrijven niet als we PARC een van de meest invloedrijke onderzoeksinstituten binnen de IT van de afgelopen 50 jaar noemen. Het heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van veel technologieën die we nu nog altijd gebruiken: denk hierbij aan laser printers, LCD, Ethernet, GUI-gebaseerde OS'en en WYSIWYG tekst editors. Steve Jobs bracht in 1979 een bezoek aan PARC om de Xerox Alto te zien, de eerste computer die draaide op een GUI-gebaseerd OS. De Xerox Alto zou je kunnen zien als de geestelijk vader van de Apple Lisa.

De aanstelling van Lee enkele jaren geleden als VP Incubation and Strategy bij Xerox, interpreteren wij als een conceptueel belangrijke voor Xerox. Lee is namelijk afkomstig van PARC, waar hij meer dan tien jaar in dienst is geweest. Met de komst van Lee werd er ook meteen veel PARC binnengehaald. Uiteraard is PARC een dochteronderneming van Xerox, dus eigenlijk altijd onderdeel van het bedrijf. Voor de algehele koers van het bedrijf maakt het wat ons betreft echter wel degelijk uit wie er zoal bij de innovatietak van het bedrijf werken.

Lawrence Lee, VP Incubation and Strategy bij Xerox

Slachtoffer van het eigen succes

Uiteindelijk kun je alle innovatie van Xerox en dus ook van PARC eenvoudig samenvatten, volgens Lee. Het bedrijf is sinds het begin altijd bezig geweest met ontwikkelen van hulpmiddelen die mensen helpen hun werk te doen. Dat is uiteindelijk ook de gedachte geweest bij het op de markt brengen van de kopieermachine. Die verbeterde de werkplek net zo goed als een GUI-gebaseerd OS bijvoorbeeld.

Xerox werd echter dermate succesvol op het gebied van kopieermachines en printers ('to xerox' betekent nog altijd 'kopiëren' in het Engels), dat het meer en meer het imago kreeg van een printerbedrijf. Dat Xerox ook daadwerkelijk eigen fabrieken heeft waar ze gemaakt worden, heeft hier uiteraard ook aan bijgedragen.

Maar goed, alle focus op printen en kopiëren zorgde er volgens Lee ook voor dat Xerox als geheel haar visie een beetje kwijtraakte. Je zou kunnen zeggen dat Xerox op dat punt een beetje een slachtoffer is geworden van het eigen succes. Je kunt het Xerox ook niet echt kwalijk nemen wat ons betreft. De printing-markt is jarenlang zeer lucratief geweest.

Hernieuwde focus op innovatie

Ongetwijfeld deels genoodzaakt door de stagnerende en later afnemende markt voor printers en kopieermachines, is er nu echter een hernieuwde focus op innovatie. Die is natuurlijk nooit helemaal weg geweest, want dan zou Xerox al lang niet meer hebben bestaan. De ene tijd is hij alleen sterker dan de andere. Op basis van ons gesprek met Lee hebben we het idee dat we nu in een tijd zitten waarin hij wat sterker is. Het zorgt er volgens Lee ook voor dat Xerox als geheel weer wat dichter bij hun originele visie terug kan komen.

Die visie laat zich volgens hem samenvatten met de volgende vraag (in het Engels): 'How do we improve work at the intersection of digital and physical work?' Dat is een behoorlijk brede visie. Het is dan ook geen verrassing dat men bij Xerox met allerlei zaken bezig is, al kan Lee op weinig zaken echt concreet ingaan. Dat is altijd het lastige aan bedrijfsonderdelen die zich bezighouden met innovatie. Er zijn geen concrete producten of diensten om het over te hebben, omdat alles nog in ontwikkeling is.

ConnectKey

Dichtbij huis is er voor Xerox echter al wel iets waar wij in ieder geval aan denken bij de visie van Xerox. Enige jaren geleden heeft men het ConnectKey-platform geïntroduceerd voor hun nieuwste printers en multifunctionals. Hiermee gaan deze machines niet meer als printer of multifunctional door het leven, maar als Workplace Assistant. Het platform is uitbreidbaar met behulp van apps en kan bijvoorbeeld gebruikt worden om tekst meteen te vertalen. Ook een koppeling met samenwerkingsplatformen die gebruikt worden in meeting rooms is mogelijk, waarbij een document meteen gedeeld kan worden met meerdere mensen in een werkgroep.

Dit soort 'intelligent assistants', zoals Lee ze noemt, zijn echter zeker niet beperkt tot de machines die het bedrijf maakt en levert aan klanten. Je kunt een dergelijk platform ook prima lostrekken van een multifunctional, en stand-alone inzetten om je processen en workflows te optimaliseren.

AR en RPA

Verder is men bij Xerox (PARC) ook bezig met het ontwikkelen van AR-assistenten. Die helpen je bij het uitvoeren van taken. Ze kunnen werknemers bijvoorbeeld stap-voor-stap begeleiden bij het uitvoeren van een proces. Iets soortgelijks hebben we eerder ook al eens gezien bij PTC, een bedrijf dat zich vooral richt op smart manufacturing. Xerox wil dit echter ook voor kantoren en dergelijke beschikbaar gaan maken.

Een belangrijke vraag als het gaat om AR, is hoe je het eenvoudig toepasbaar maakt. Dat is nog geen sinecure en ook zeker iets waar Xerox hard mee aan de slag is gegaan. Met een AR-bril rondlopen is niet bepaald gewenst in kantooromgevingen bijvoorbeeld. Er wordt tegenwoordig meer en meer gekeken naar de AR-kits die door Apple en Google beschikbaar zijn gesteld. Binnen een smartphone of tablet heb je dan echter weer andere zaken om rekening mee te houden. Hoeveel compute heb je nodig bijvoorbeeld en kan dat geleverd worden door het mobiele apparaat?

Als het gaat om het optimaliseren van workflows, komt bij ons al snel het relatief jonge RPA (Robotic Process Automation) bovendrijven. Lee ziet RPA op dit moment vooral als het automatiseren van voorspelbare taken. Bij Xerox is men bezig om hier voorbij te gaan, waarbij er bijvoorbeeld ook documenten automatisch gemaakt kunnen gaan worden. Dan komt er dus ook een deel creativiteit bij kijken, naast voorspelbaarheid. Er is hier dus een cruciaal verschil van insteek, waarbij Xerox de nadruk juist legt op de rol van de mens en dus de creativiteit, terwijl het bij RPA in eerste instantie juist draait om het niet-menselijke.

Als voorbeeld noemt Lee een RFP (request for proposal) zoals je die bij tenders en dergelijke ziet. Bedrijven worden hiermee uitgenodigd om hun voorstel in te sturen. Dit kan voor het overgrote gedeelte worden geautomatiseerd om de efficiëntie en kwaliteit te verhogen

Innovatie, servitization en open standaarden

Als bedrijf moet je volgens Lee echt aan de slag met dit soort innovaties. Daarmee doelt hij overigens ook op Xerox. Onderliggend is het namelijk zo dat het niet meer gaat om het product dat je levert. Je moet een bedrijf als Ford volgens hem niet meer zien als een autofabrikant, maar als een mobiliteitsoplossing waar allerlei diensten aan gekoppeld zitten. Onder de streep zijn producten front-ends geworden voor diensten. Het feit dat Amazon de Echo voor een extreem lage prijs in de markt zet, geeft dit goed aan volgens hem. Het draait niet om die speaker, maar om zaken zoals de webwinkel erachter en de mogelijkheden die Alexa biedt voor integraties met andere diensten. Het is dan ook geen verrassing dat Xerox op hun VersaLink-machines ondersteuning ingebouwd heeft voor stembediening.

Koppelingen zoals die hierboven tussen Xerox-machines en Alexa van Amazon, geven ook nog een andere tendens aan op het gebied van innovatie en servitization. Als bedrijf moet je niet alles zelf willen maken, mocht je dat al kunnen, zo stelt Lee. Partnerships en ecosystemen zijn hierbij cruciaal. Dat houdt ook in dat je innovatie op een andere manier aan moet pakken. Je bent immers niet langer zelf verantwoordelijk voor het hele traject.

Samenwerken brengt tot slot nog iets met zich mee waar PARC volgens Lee al jaren mee bezig is, namelijk 'open innovation'. We moeten met zijn allen richting open standaarden, omdat er steeds meer partnerships aangegaan worden. Dankzij het grotendeels lostrekken van de diensten van de producten, is het ook steeds beter mogelijk om dit te realiseren. Zowel PARC als Xerox in het algemeen zijn vastbesloten om hier een rol in te gaan spelen. Wij hebben op basis van het verleden geen reden om eraan te twijfelen dat dit zal gaan lukken. Uiteraard blijven we het goed in de gaten houden.