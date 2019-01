Wat je moet weten over zakelijke Wi-Fi-meshnetwerken

Wanneer bekabeling geen optie is en je concessies kunt doen over doorvoersnelheid.

Wireless mesh-technologie bestaat al sinds de begindagen van Wi-Fi en krijgt de laatste tijd meer aandacht in de consumentenwereld. Onder meer Google, Linksys, Netgear en vrijwel iedere andere leveranciers die zich op thuisgebruikers en MKB richt, hebben mesh-systemen beschikbaar. Maar ook voor de zakelijke markt zijn er oplossingen en vooruitgang in draadloze technologie hebben ervoor gezorgd dat het beter mogelijk is om zakelijke meshnetwerken in te zetten, met name in omgevingen waar het niet praktisch is om bekabeling uit te rollen.

Het idee van Wi-Fi meshnetwerken is dat niet alle accesspoints (AP's) in de zelfde bekabelde infrastructuur hoeven te worden geprikt. De AP's die niet ingeplugd zijn halen hun netwerkverbinding draadloos van een mesh-AP in de buurt. Kleine meshnetwerken vereisen wellicht dat slechts één AP bedraad is. Grotere netwerken vereisen hebben nodig dat meerdere AP's bekabeld zijn om de draadloze mesh-AP's te kunnen ondersteunen.

Wat is het verschil met WDS?

Wi-Fi meshtechnologie is anders dan de wireless distribution system (WDS) waar de meeste routers en AP's zijn uitgerust. Hoewel ze allebei een Wi-Fi-netwerk kunnen uitbreiden zonder een Ethernet-verbinding aan te leggen, zijn er enkele cruciale verschillen tussen de twee. Mesh is in feite een slimmere versie van WDS die makkelijker te configureren en uit te rollen is.

Met WDS kun je doorgaans enkel een AP draadloos configureren die in contact staat met een bedrade netwerkverbinding. De draadloze verbinding naar hosts zijn in de regel statisch en hebben handmatige configuratie of MAC-adrestoewijzing nodig. Daarnaast is het aantal draadloze koppelingen tussen AP's beperkt en is beveiliging/encryptie van de draadloze AP vaak complex. Ten slotte gebruiken WDS-links meestal dezelfde antennes en kanalen als regulaire Wi-Fi-verkeer, wat de prestaties kan fnuiken.

Mesh-AP's kunnen draadloos verbonden met mesh-AP's die bekabeld of zelf draadloos zijn om te verbinden met het netwerk. Veel mesh-AP's hebben een dedicated antenne voor de draadloze links tussen mesh-AP's, waardoor de gewone dual-band antenne de draadloze gebruikers kan bedienen.

De draadloze links tussen AP's zijn ontworpen om te worden geautomatiseerd en bieden zelfcorrigerende multi-path links of hops. Dat maakt instellen makkelijker en levert betere redundantie. Dus als een mesh-AP onderuit gaat of als de omgeving verandert waardoor een link negatief wordt beïnvloedt, zijn de wireless verbonden mesh-AP's ontworpen om zelf een andere mesh-AP of een beter pad naar een host-AP te vinden.

Wanneer is dit beter dan traditionele infrastructuur?

In bepaalde gevallen kan het logisch zijn om mesh uit te rollen in plaats van traditonele AP's, omdat mesh-installaties sneller en goedkoper kunnen zijn in omgevingen waar bijvoorbeeld nog geen bekabeling is. Mesh is bij uitstek nuttig als het onpraktisch of onmogelijk is om kabels te trekken. Denk aan historische panden, parken en evenementen in de buitenlucht.

Mesh-netwerken zijn ideaal voor tijdelijke netwerken binnen of buiten, zoals voor conferenties in openbare congreshallen en andere evenementen. Het is ook geschikt voor gehuurde ruimtes waar geen geschikte bekabeling is en je zelf niet mag aanleggen.

Maar zelfs als kabels trekken geen issue is, kun je nog steeds denken aan mesh als je nadenkt over netwerken in een gebouw of omgeving die drastisch veranderd gaat worden in de toekomst door bijvoorbeeld een verbouwing. Dat geldt ook als de dekkingsgraad in een omgeving fluctueert de komende jaren. Met mesh is het makkelijker om gaten in de capaciteit te vullen of dekking aan te passen.

Throughput is een van de belangrijkste factoren om rekening mee te houden voordat je aan mesh-Wi-Fi begint. Voor scenario's waar je een hoge doorvoersnelheid nodig hebt, zijn traditionele AP's waarschijnijk de beste keus. In een meshconfiguratie krijg je te maken met bandbreedteverlies tussen repeaters: met elke link tussen twee AP's daalt de throughput met 50 procent ten opzichte van de eerdere AP.

In sommige situaties kan dit acceptabel zijn, vooral gezien de datasnelheden van Wi-Fi 5 (802.11ac). De daling van doorvoersnelheid is wellicht geen dealbreaker als gebruikers generieke webwerkzaamheden verrichten of netwerken browsen. Maar het is opvallend als veel gebruikers applicaties hanteren die veel bandbreedte vereisen, zoals videostreaming of het uploaden van foto's.

Lees ook: Wat is Wi-Fi 6?

Met mesh krijg je ook te maken met meer variabelen als je de infratructuur ontwerpt of een Wi-Fi-survey uitvoert. Organisaties doen er goed aan om bij de plaatsing van mesh-AP's te kijken naar de hoeveelheid, padlengte en signaalkwaliteit van de draadloze verbindingen tussen de AP's. In de regel wil je niet meer dan drie hops terug maken naar een host-AP die een bedrade verbinding heeft. Bij het ontwerp dien je ook rekening te houden met de stroomvoorziening, wat je kan beperken in de plaatsing.

In de meeste gevallen heb je meer mesh-AP's nodig om een specifiek gebied te dekken dan je zou hebben met traditionele AP's. Mesh-AP's moeten dichter bij elkaar in de buurt worden geplaatst, zodat ze effectief met elkaar kunnen communiceren. Het aanschaffen van een grote hoeveelheid mesh-AP's kan de besparing die je hebt voor het niet bekabelen ongedaan maken.

Compatibiliteit kan ook een zorg zijn. Ondanks de 802.11-standaarden van de IEEE en de recentere Wi-Fi EasyMesh-standaard van de Wi-Fi Alliance, zijn de meeste mesh-AP's niet compatibel tussen verschillende leveranciers. Dus het is logisch om bij één merk te blijven en wellicht voor de zekerheid zelfs één model. Denk aan het op voorraad leggen van enkele reservemodellen voor vervanging of uitbreiding, voor het geval dit model in de toekomst niet meer verkrijgbaar is.

Een mesh-AP kiezen

De meeste zakelijke AP's hebben ingebouwde mesh-functionaliteit, hoewel de meeste IT-professionals doorgaans enkel een traditionele uitrol hanteren. Maar AP's die worden verkocht als specifieke mesh-AP's hebben meestal geavanceerdere features. De exacte features, beperkingen en prestaties kunnen flink verschillen tussen verschillende AP-leveranciers.

Ubiquiti Network bijvoorbeeld biedt een mesh-lijn met de UAP-AC-M en UAP-AC-M-PRO, maar er is geen derde dedicated antennen voor de mesh-links. Ubiquiti noemt zijn meshfunctionaliteit Wireless Uplink en het wordt ondersteund door de meeste moderne traditionele AP's. Ook legacy-AP's van Ubiquiti ondersteunen mesh, maar zijn beperkt tot één draadloze hop; in de moderne serie wordt multi-hop en daisychainen van AP's ondersteund.

OpenMesh draait helemaal om meshnetwerken. De meeste mesh-AP's bevatten maar twee antennes, maar de A62 heeft er wel drie. Sinds de fusie met Datto levert het bedrijf nu ook routers en switches in zijn aanbod aan netwerkapparatuur. Ook Samsung en Cambium Networks zetten mesh-AP's in de markt. Leveranciers als Cisco en Aruba Networks bieden mesh-functionaliteit in veel van hun traditionele AP-modellen.