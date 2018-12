Waarom kunstmatige intelligentie deze keer realistisch is

"We zijn hier al eens eerder geweest", begint Dr. Pradeep Dubey over kunstmatige intelligentie. In de jaren zeventig groeide enthousiasme over de potentie van deze technologie tot een hoogtepunt halverwege de jaren 80 met bedrijven die miljarden uitgaven aan slimme systemen, voordat hardwarefabrikanten ontmoedigd raakten door prestatie-issues en zich terugtrokken en scepsis groeide over hoe breed gespecialiseerde AI eigenlijk was toe te passen. In de jaren 90 brak een periode aan die deskundigen de AI-winter noemen.

Zintuiglijke AI

De laatste jaren is AI weer in zwang, hoewel de term nog steeds vaak wordt toegepast op rule engine-technieken die we kennen uit die eerste AI-opleving. Ook de scepsis over hoe snel de technologie vordert en wat het daadwerkelijk kan brengen - afhankelijk van de ontwikkelingen op hardwaregebied (bijvoorbeeld HPC-prestaties, kwantumcomputers) en softwaregebied (bijvoorbeeld van supervised learning naar reinforcement learning) - heerst nog steeds, maar deskundigen zijn deze keer veel realistischer enthousiast over de mogelijkheden.

"We zijn hier al eens eerder geweest, maar deze keer is het echt", houdt Dubey een publiek in Amsterdam voor. Daar hield SURFsara gisteren de Super Day 2018, een evenement waarop diverse deskundigen spreken over allerlei onderwerpen die zijn gerelateerd aan HPC en dataprocessing. Daar legt parallelisatiedeskundige Dubey uit waarom volgens hem deze keer AI zijn belofte waar gaat maken.

Een groot verschil met die eerste AI-opleving, zo legt Dubey uit, is dat het toen voornamelijk ging om rekenkracht: cijfers moesten zo snel en efficiënt mogelijk worden verwerkt. Nu voegen we daar onder meer gewaarwording (we hebben het dan over het toepassen van digitale zintuigen, niet eens over bewustzijn) en beslissingen aan toe en dat maakt een groot verschil. "We zijn nu eindelijk goed in het onderdeel gewaarwording. Machines kunnen zelfs beter zien en horen dan mensen. Neem spraakherkenning, een machine kan dat veel beter dan een persoon het kan. Maar gewaarwording is nog maar het begin."

Lat voor intelligentie laag

Het black box-idee van kunstmatige intelligentie is een van de belangrijkste aspecten die mensen zenuwachtig maakt. Een AI bereikt abstracties die lastig, zo niet onmogelijk, te begrijpen zijn, maar dat is ook precies het punt: kunstmatige intelligentie zou iets moeten kunnen uitvogelen waar wij als mens grote moeite mee hebben.

Dubey haalt het bereik van menselijk kunnen aan en vergelijkt dat met machines, om een idee te geven van het voordeel van kunstmatige intelligentie. "Tussen 'goed' en 'slecht' zit veel ruimte. Het verschil tussen een slechte zanger en een goede is heel groot. Bij machines is dat verschil minder groot, er is geen wijd verschil." Bovendien kan een mens op z'n hoogste slechts een paar disciplines beheersen op zo'n niveau dat je hem of haar als deskundig kunt aanmerken. "De lat van intelligentie ligt nu bij de gemiddelde mens en vandaar dat we menselijke experts hoog waarderen." Maar kunstmatige intelligentie heeft die beperking niet: machines kunnen leren van elkaar en expert worden voor alle disciplines en zo verbanden leggen die buiten het bereik van menselijk kunnen liggen.

Met die gewaarwording van machines - het juist herkennen van objecten, situaties en alles wat mensen ook hebben geleerd - kan AI iets wat alle denktanks van de wereld bij elkaar niet zouden kunnen bereiken: het in kaart brengen van wat Dubey een 'world-state' noemt, beslissingen nemen over hoe een bepaald doel bereikt kan worden, acties toepassen (al dan niet door mens gedaan) en direct verwerken hoe de world-state vervolgens is gewijzigd om daarvan te leren en de modellen aan te passen. De vraag is dan: kunnen we de beslissingen van AI nog wel begrijpen als deze alle expertises tegelijk toepast, en een afweging maakt op parameters en variabelen die de AI zelf heeft gereverse-engineered?

Hoe beslist een AI?

"We willen dat AI uit te leggen is, zodat we zien hoe er tot beslissingen is gekomen, maar van hoeveel menselijke beslissingen kan dat?" vraagt hij zich af. "Bovendien zijn mensen slecht in het nemen van beslissingen." Hij noemt het voorbeeld van zelfrijdende auto's: "Machines worden beter, en mensen worden steeds slechter. We rijden nu in de auto terwijl we een sms'je sturen." Menselijke slechte beslissingen leiden in dit voorbeeld tot dodelijke ongevallen. Maar het beslismodel helemaal uit handen geven, daar worden we huiverig van. Want zelfs als zelfrijdende auto's leiden tot een reductie van 90 procent van de verkeersdoden per jaar, zit je in Nederland in een jaar nog op 61 dodelijke verkeersslachtoffers. Kunnen we het verkroppen als die doden worden 'veroorzaakt door computers'?

En dat is nog op microniveau. Wat als je het op wereldniveau doet en AI beslissingen bijvoorbeeld laat nemen over milieu en klimaat? Beslissingen die zijn gebaseerd op modellen die we niet begrijpen, de combinatie van expertises en gevolgtrekkingen, simulaties van ontwikkelingen over decennia en meer - hoe comfortabel voelen we ons daarbij? Er zijn boekenkasten vol dystopische romans die verkennen hoe het met ons verkeerd afloopt als we op AI afgaan. "Maar als het werkt, maakt het dan nog uit hoe AI het heeft gedaan?" vraagt Dubey zich af.

Trends komen nu samen

Een ander aspect over AI waar je bij de dag van SURFsara veel over hoort is de convergentie. Er komen nu een heleboel takken van sport bij elkaar om AI te stimuleren. High performance computing gaat richting de exaflops, cloudcomputing ontsluit enorme datasets, machine learning bouwt modellen en leert dankzij deze gegevens en AI-lessen kunnen nu gedeeld worden om AI-modellen te verbeteren. Kortom, AI leert van AI. "We beoordelen deze dingen meestal individueel", zegt SURFsara's CTO Peter Michielse in een inleiding van de dag. "Maar dingen komen nu bij elkaar. Er is een convergentie van technologieën."

Die convergentie van infrastructuur, technologieën en wetenschap is een fundamentele reden dat AI deze keer betere toekomstperspectief heeft dan toen in de jaren 70. De vorige AI-winter ontstond in eerste instantie mede omdat hardwarebedrijven zich steeds meer terugtrokken. Deze keer zien we iets anders: bedrijven als Google, Intel, IBM en nog veel meer multinationals storten zich op de ontwikkeling van zowel software als de hardware. "Dit is de grootste kans voor compute ooit. Geen bedrijf kan het zich veroorloven om dit te missen", besluit Dubey.