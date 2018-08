Waarom is de overheid panisch om Microsoft Access te gebruiken?

Helaas denken de ICTers, die ondersteuning zouden moeten bieden aan de uitvoerende ambtenaren, daar anders over. Alleen dure projecten worden opgestart en na veel overlast en zonder een echte oplossing te zijn geweest weer opgevolgd door het volgende dure project dat ook niet zal gaan werken. Aan databeheer doen ze niet, want wanneer de data wordt vervuild is het systeem altijd het probleem.

Terwijl aantoonbaar is dat de kleinschalige Access-oplossingen altijd wél hebben gewerkt en sommige al 20 jaar werken. Bijkomend voordeel: de Access-databases blijven werken zonder dat ze last hebben van dure updates door dure specialisten. Slechts de "gratis" updates van Microsoft houdt ze aan de praat.

Ik werk al elf jaar illegaal met Access bij de overheid. Zonder zou ik mijn werk zelfs niet kunnen doen, want er zijn geen alternatieven bij de overheid. Bovendien heb ik wel ideeën over hoe je een veelheid aan Access-programma's aan de praat houdt en ook nog eens alle "definitieve" data centraal vastlegt voor verdere analyse en back-up.

En voor de duidelijkheid: ik heb het niet over het digitaliseren van producten voor de burger, maar over de ondersteuning voor de ambtenaar bij zijn werk. Het werk van de inspecteur wordt namelijk steeds complexer, maar echte up-to-date hulpmiddelen krijgt hij er nauwelijks voor. In feite hadden we waarschijnlijk net zo goed op papier kunnen blijven werken, want wat we digitaal vastleggen gaat sneller verloren door vervuiling en wanbeleid op databeheer dan een ordner in de kast.

Mijn voornaamste reden dat ik denk dat Access de oplossing is, is het volgende:

De overheid houdt toezicht op duizenden processen. Dat zijn er zoveel dat wanneer je alleen al het toezicht digitaal wilt ondersteunen je honderden miljoenen kwijt bent aan maatwerk-programma's. Voor de overheid bestaan namelijk geen standaard programma's die je even kan ombouwen. Per toezicht-onderdeel werken slechts 4 tot 20 personen. Eén onderdeel dat ik ken, om maar een voorbeeld te noemen, heeft beschikking over een maatwerk-programma dat goed werkt. Maar dat kost wel een paar miljoen en voor het beheer ervan zijn vier mensen full time nodig, plus een contract van een paar ton per jaar voor externe hosting en onderhoud. Hetzelfde programma in Access zou slechts één programmeur vereisen en een inspecteur heeft het zelfs al deels gemaakt, uiteraard wel een vederlichte versie.

Dit is misschien wat kort door de bocht, maar niet ver van de waarheid af.

Het probleem is de kleinschaligheid en de complexe processen waarin de ambtenaren hun werk moeten doen. Ze moeten met veel factoren rekening houden naast het toezicht houden op zich. En dat zou via Access goed ondersteund kunnen worden. Nu doen veel inspecteurs het werk naar eigen goeddunken en gelukkig zijn ze over het algemeen zeer serieus en toegewijd aan hun werk.

Access kan juist heel goed omgaan met die kleinschaligheid en diversiteit en de kennis hiervoor is veelal gratis op internet beschikbaar of goedkoop in te huren. En als kers op de taart, slechts een beperkte hoeveelheid data die men vastlegt is gerelateerd aan alleen het toezicht, het resultaat van wat, wie en waar voldoet aan welke regels. Alleen die resultaten met hun gerelateerde gegevens hoef je vast te leggen in een centrale database. Dus ongeacht hoe complex het proces, de uitkomst is altijd een simpele dataset. En die kan je weer heel makkelijk in een grote standaard database vastleggen en dan kan je je kennis gaan delen met de hele overheid. Iets wat nu nog steeds onmogelijk is en op zeer amateuristisch niveau gebeurt en vooral vol met fouten.

Maar ICT wil niet dat je Access gebruikt, men wil het niet eens testen! Natuurlijk zit er een limiet aan Access, maar het geeft in ieder geval aan dat dit soort kleinschalige databases een betere oplossing zijn dan de megalomane projecten die nu worden uitgerold. Weet iemand wat hierin de mogelijkheden zijn, of de betaalbare alternatieven?

Ik vermoed dat ICT vooral heel bang is contact te moeten gaan onderhouden met gewone (domme) gebruikers. Niet voor niets is er een ondoordringbare buffer met beperkte kennis van ICT-zaken die Helpdesk heet, dat is vrijwel overal zo. Maar wat echt vreemd is, is dat ze steeds maar weer hetzelfde rondje blijven draaien en miljoenen uitgeven aan ICT-oplossingen die niets oplossen of die fake-oplossingen bieden.

Access geven ze niet eens een kans. Terwijl vreemd genoeg hele afdelingen Access gebruiken. Die krijgen alleen standaard geen ondersteuning van ICT!

Deze opinie is geschreven door een anonieme ambtenaar die zich zorgen maakt over het ICT beleid en het huidige ICT beleid in ieder geval niet begrijpt. Zijn vraag aan jullie: kunnen jullie bedenken waarom Access of andere kleinschalige oplossingen al decennia worden uitgebannen?