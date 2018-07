Zo werkt de Tor Browser

De Tor Browser is een browser die verkeer via het Tor-netwerk anonimiseert, zodat gebruikers hun identiteit beter kunnen maskeren. Als jij een concurrent in de gaten houdt, een tegenpartij in een juridisch conflict onderzoekt of simpelweg vindt dat je provider of overheid niets te maken heeft met jouw internetbezoek, is de Tor Browser wellicht de juiste oplossing voor jou.

Multi-platform

Een paar kanttekeningen: Browsen via Tor is een stuk langzamer dan het openbare web en enkele grote webdiensten blokkeren Tor. Ook is het illegaal in sommige autoritaire landen waar overheden willen voorkomen dat gebruikers anoniem lezen, publiceren en communiceren. Journalisten en dissidenten over de hele wereld hebben Tor omarmd als hoeksteen van democratie online en onderzoekers werken er constant aan om anonimiteit van Tor-gebruikers te verbeteren.

Voor de meeste mensen is het gebruiken van de Tor Browser zo simpel als downloaden en installeren, net als je met Chrome of Firefox zou doen. Het is beschikbaar voor Linux, Mac en Windows en is geport naar mobiel. Op Android kun je gebruik maken vanOrBot of Orfox via Google Play of F-Droid. Gebruikers van iOS kunnen OnionBrowser uit de Apple App Store halen.

Trager

Als je nog nooit eerder Tor hebt gebruikt, zal je ten eerste opvallen dat het een stuk trager is dan over het openbare internet surfen. Tor is wel een stuk sneller geworden de afgelopen jaren en inmiddels kun je zelfs - mits je een goede internetverbinding hebt - YouTube-video's afspelen op Tor, mocht je dat willen.

De browser geeft behalve toegang tot het openbare web, ook toegang tot .onion sites, die alleen te benaderen zijn in het Tor-netwerk. Ze heb je onion-versies van Facebook en de New York Times; als je op deze links klikt in een reguliere browser, krijg je een foutmelding omdat ze niet te benaderen zijn zonder Tor. Daarmee kun je de bekende Amerikaanse krant anoniem lezen en dat is een waardevolle feature in landen waar je niet wilt dat de overheid ziet in welke nieuwsonderwerpen je geïnteresseerd bent.

Het gebruik van Tor heeft ook een hinderlijk nadeel: veel prominente webdiensten blokkeren toegang, vaak zonder nuttige foutmelding. Als een site die je normaal gewoon kunt bezoeken opeens een 404 oplevert, blokkeert de dienst waarschijnlijk Tor-verkeer en is die daar buitengewoon ondoorzichtig over. Sites die Tor niet blokkeren vuren vaak een heleboel captcha's op je af om te kijken of je geen bot bent. Het is niet het eind van de wereld, maar vervelend is het wel.

Hoe de browser werkt

Al het verkeer gaat door het Tor-netwerk. Dat bestaat uit een drielaagse proxy, zoals de lagen van een ui (vandaar de naam The Onion Router, TOR). De browser verbindt met een willekeurig knooppunt, vervolgens door een willekeurig gekozen relay en dan naar een derde knooppunt waar het verkeer het netwerk verlaat, de exit node.

Je moet dan ook niet verbaasd zijn als Google of een andere dienst je in een exotische taal begroet. Die kijken naar je IP-adres en baseren daar hun taal- en landkeuze op. Als je Tor gebruikt, kan je fysieke locatie zich op een willekeurige plek ter wereld bevinden. Het netwerk routeert allerlei TCP-verkeer, maar is geoptimaliseerd voor webbrowsen. Tor ondersteunt geen UDP, dus probeer geen ISO's te torrenten.

